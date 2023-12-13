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Услуги в Минском районе

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

3D визуализация архитектуры

100 р.

3D визуализация архитектуры

Минская, Минский район

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

Сиделка

Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

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Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Бесплатно

Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Минская, Минский район

Репетитор по английскому языку онлайн

30 р.

Репетитор по английскому языку онлайн

Минская, Минский район

Благоустройства мест захоранения любой сложности

100 р.

Благоустройства мест захоранения любой сложности

Минская, Минский район

Услуги сиделки на моей территории

50 р.

Услуги сиделки на моей территории

Минская, Минский район

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Аренда бани и беседки

50 р.

Аренда бани и беседки

Минская, Минский район

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Договорная

Грузоперевозки Брест-Минск-Брест

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки РБ-РФ

Договорная

Грузоперевозки РБ-РФ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Договорная

Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Гипсовая штукатурка стен

Бесплатно

Гипсовая штукатурка стен

Минская, Минский район

Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

50 р.

Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

Минская, Минский район

мобильная баня ''КингСайз''

90 р.

мобильная баня ''КингСайз''

Минская, Минский район

Грузоперевозки

3.17 р.

Грузоперевозки

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Минский район

Реконструкция дома, фасадные работы

Договорная

Реконструкция дома, фасадные работы

Минская, Минский район

Строительство и реконструкция домов

Договорная

Строительство и реконструкция домов

Минская, Минский район

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Минская, Минский район

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Договорная

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

500 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Смотрю людей у себя дома.

1 000 р.

Смотрю людей у себя дома.

Минская, Минский район

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минская, Минский район

Санитарно-технические работы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

30 р.

Санитарно-технические работы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

Минская, Минский район

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

12 р.

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

Минская, Минский район

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Минский район

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Договорная

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Минская, Минский район

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Договорная

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Минский район

Рассрочка
Канализация в дом

850 р.

Канализация в дом

Минская, Минский район

Кладка перегородок из блока и кирпича .

20 р.

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минская, Минский район

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Договорная

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Минская, Минский район

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Договорная

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Минская, Минский район

Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин Смолевичи

40 р.

Бурение скважин Смолевичи

Минская, Минский район

баня на прицепе

90 р.

баня на прицепе

Минская, Минский район

Архитектура. Проектирование коттеджей.

300 р.

Архитектура. Проектирование коттеджей.

Минская, Минский район

Создам буклет, памятку на заказ . На каждое из усл

Договорная

Создам буклет, памятку на заказ . На каждое из усл

Минская, Минский район

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Мишка Белый медведь аэромедведь

Договорная

Мишка Белый медведь аэромедведь

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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