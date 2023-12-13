Услуги по благоустройству в саду в Минском районе
Договорная
Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко
Минская, Минский район
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минская, Минский район
100 р.
Спилить дерево
Минская, Минский район
Договорная
Безопасный спил деревьев
Минская, Минский район
10 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Минская, Минский район
Бесплатно
Услуги по обработке участка
Минская, Минский район
Договорная
Расчистка участка (благоустройство)
Минская, Минский район
Договорная
Чистка снега на участке
Минская, Минский район
10 р.
Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.
Минская, Минский район
65 р.
АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА
Минская, Минский район
10 р.
Культивация Фрезерование Земли.
Минская, Минский район
139 р.
Клумба Альпийская горка
Минская, Минский район
Договорная
Садовник, обрезка плодовых деревьев
Минская, Минский район
7 р.
Покос газона, стрижка туй
Минская, Минский район
10 р.
Профессиональная обрезка деревьев
Минская, Минский район
5 р.
Культивирование Фрезерование
Минская, Минский район
Договорная
Садовник, фигурная стрижка и обрезка деревьев
Минская, Минский район
Договорная
Спил (удаление), укрепление, лечение деревьев.
Минская, Минский район
50 р.
Садовник
Минская, Минский район
Договорная
Уборка Картофеля.
Минская, Минский район
8 р.
Благоустройство участка
Минская, Минский район
250 р.
Чистка, ремонт, дезинфекции питьевых колодцев
Минская, Минский район
Договорная
Обработка деревьев, кустов от вредителей.
Минская, Минский район
3 р.
Посев, ремонт газона
Минская, Минский район
100 р.
Прорисовка цветника по фото, ландшафтный дизайн
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно