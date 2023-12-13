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Услуги по благоустройству в саду в Минском районе

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Договорная

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Минская, Минский район

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минская, Минский район

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минская, Минский район

Безопасный спил деревьев

Договорная

Безопасный спил деревьев

Минская, Минский район

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

10 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

Минская, Минский район

Услуги по обработке участка

Бесплатно

Услуги по обработке участка

Минская, Минский район

Расчистка участка (благоустройство)

Договорная

Расчистка участка (благоустройство)

Минская, Минский район

Чистка снега на участке

Договорная

Чистка снега на участке

Минская, Минский район

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Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.

10 р.

Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.

Минская, Минский район

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АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА

65 р.

АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА

Минская, Минский район

Культивация Фрезерование Земли.

10 р.

Культивация Фрезерование Земли.

Минская, Минский район

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Клумба Альпийская горка

139 р.

Клумба Альпийская горка

Минская, Минский район

Садовник, обрезка плодовых деревьев

Договорная

Садовник, обрезка плодовых деревьев

Минская, Минский район

Покос газона, стрижка туй

7 р.

Покос газона, стрижка туй

Минская, Минский район

Профессиональная обрезка деревьев

10 р.

Профессиональная обрезка деревьев

Минская, Минский район

Культивирование Фрезерование

5 р.

Культивирование Фрезерование

Минская, Минский район

Садовник, фигурная стрижка и обрезка деревьев

Договорная

Садовник, фигурная стрижка и обрезка деревьев

Минская, Минский район

Спил (удаление), укрепление, лечение деревьев.

Договорная

Спил (удаление), укрепление, лечение деревьев.

Минская, Минский район

Садовник

50 р.

Садовник

Минская, Минский район

Уборка Картофеля.

Договорная

Уборка Картофеля.

Минская, Минский район

Благоустройство участка

8 р.

Благоустройство участка

Минская, Минский район

Чистка, ремонт, дезинфекции питьевых колодцев

250 р.

Чистка, ремонт, дезинфекции питьевых колодцев

Минская, Минский район

Обработка деревьев, кустов от вредителей.

Договорная

Обработка деревьев, кустов от вредителей.

Минская, Минский район

Посев, ремонт газона

3 р.

Посев, ремонт газона

Минская, Минский район

Прорисовка цветника по фото, ландшафтный дизайн

100 р.

Прорисовка цветника по фото, ландшафтный дизайн

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

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