Ремонт квартир в Минском районе
Договорная
Ограждения лестниц, перила, навесы, сварка
Минская, Минский район
24 р.
Декоративная штукатурка
Минская, Минский район
Бесплатно
Гипсовая штукатурка стен
Минская, Минский район
Договорная
Реконструкция дома, фасадные работы
Минская, Минский район
20 р.
Натяжные потолки
Минская, Минский район
Договорная
Электромонтажные работы Электрика
Минская, Минский район
30 р.
Санитарно-технические работы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.
Минская, Минский район
Договорная
Ремонт отопления и водопровода. ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК.
Минская, Минский район
Договорная
ПЛИТОЧНИК РЕМОНТ КВАРТИРЫ И ОТДЕЛКА ДОМА
Минская, Минский район
Договорная
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МИНСКИЙ РАЙОН, ОТДЕЛКА ДОМА
Минская, Минский район
280 р.
Строительство дач домов
Минская, Минский район
20 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
25 р.
Кровельные работы
Минская, Минский район
Договорная
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома
Минская, Минский район
350 р.
Строительство коробки дома под ключ
Минская, Минский район
20 р.
Умные шторы. Настройка, установка.
Минская, Минский район
Договорная
Дизайнер / 3D визуализатор
Минская, Минский район
Договорная
Плиточные работы
Минская, Минский район
Договорная
Дверь ПВХ 700*2160, 720x2070, 730*2200, 900*2100
Минская, Минский район
10 р.
Шлифовка без пыли.
Минская, Минский район
Договорная
Строительные материалы
Минская, Минский район
Договорная
Плиточник
Минская, Минский район
7 р.
Профессиональная механизированная стяжка
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж Фасада Сайдингом Минская обл.
Минская, Минский район
Договорная
Электрик, монтаж замена электропроводки, услуги
Минская, Минский район
Договорная
Отделка вагонкой .имитацией и другим материалом
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж сайдинга
Минская, Минский район
100 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
Договорная
Декоративная Покраска Забора
Минская, Минский район
Договорная
Укладка деревянных полов
Минская, Минский район
Договорная
Сантехника услуги
Минская, Минский район
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ
Минская, Минский район
Договорная
Ремонт квартир, домов. ГАРАНТИЯ
Минская, Минский район
Договорная
Ремонт, отделка, утепление домов
Минская, Минский район
35 р.
Облицовка плиткой
Минская, Минский район
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Минске и Минской области
Минская, Минский район
Договорная
Теплоизоляция Пенополиуретаном.
Минская, Минский район
Договорная
Услуги по внутренней отделке
Минская, Минский район
Договорная
Обшивка домов сайдингом. В Минске и минской област
Минская, Минский район
Договорная
Профессиональный электромонтаж. Электрик Минск
Минская, Минский район
Договорная
Отделка балконов,лоджий,дач,панелями пвх,вагонкой.
Минская, Минский район
Договорная
Сантехнические работы
Минская, Минский район
0.99 р.
Входные металлические двери для квартиры и частног
Минская, Минский район
10 р.
Отделка дубом,панели,бани,стены недорого,срочно
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель