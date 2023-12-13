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Ремонт квартир в Минском районе

Ограждения лестниц, перила, навесы, сварка
vip

Договорная

Ограждения лестниц, перила, навесы, сварка

Минская, Минский район

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

Гипсовая штукатурка стен

Бесплатно

Гипсовая штукатурка стен

Минская, Минский район

Реконструкция дома, фасадные работы

Договорная

Реконструкция дома, фасадные работы

Минская, Минский район

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Минская, Минский район

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минская, Минский район

Санитарно-технические работы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

30 р.

Санитарно-технические работы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

Минская, Минский район

Ремонт отопления и водопровода. ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК.

Договорная

Ремонт отопления и водопровода. ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК.

Минская, Минский район

ПЛИТОЧНИК РЕМОНТ КВАРТИРЫ И ОТДЕЛКА ДОМА

Договорная

ПЛИТОЧНИК РЕМОНТ КВАРТИРЫ И ОТДЕЛКА ДОМА

Минская, Минский район

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МИНСКИЙ РАЙОН, ОТДЕЛКА ДОМА

Договорная

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МИНСКИЙ РАЙОН, ОТДЕЛКА ДОМА

Минская, Минский район

Строительство дач домов

280 р.

Строительство дач домов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Демонтажные работы

20 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

25 р.

Кровельные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Договорная

Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Строительство коробки дома под ключ

350 р.

Строительство коробки дома под ключ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Умные шторы. Настройка, установка.

20 р.

Умные шторы. Настройка, установка.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Дизайнер / 3D визуализатор

Договорная

Дизайнер / 3D визуализатор

Минская, Минский район

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Договорная

Плиточные работы

Минская, Минский район

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Дверь ПВХ 700*2160, 720x2070, 730*2200, 900*2100

Договорная

Дверь ПВХ 700*2160, 720x2070, 730*2200, 900*2100

Минская, Минский район

Шлифовка без пыли.

10 р.

Шлифовка без пыли.

Минская, Минский район

Строительные материалы

Договорная

Строительные материалы

Минская, Минский район

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Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

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Профессиональная механизированная стяжка

7 р.

Профессиональная механизированная стяжка

Минская, Минский район

Монтаж Фасада Сайдингом Минская обл.

Договорная

Монтаж Фасада Сайдингом Минская обл.

Минская, Минский район

Электрик, монтаж замена электропроводки, услуги

Договорная

Электрик, монтаж замена электропроводки, услуги

Минская, Минский район

Отделка вагонкой .имитацией и другим материалом

Договорная

Отделка вагонкой .имитацией и другим материалом

Минская, Минский район

Монтаж сайдинга

Договорная

Монтаж сайдинга

Минская, Минский район

Демонтажные работы

100 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Декоративная Покраска Забора

Договорная

Декоративная Покраска Забора

Минская, Минский район

Укладка деревянных полов

Договорная

Укладка деревянных полов

Минская, Минский район

Сантехника услуги

Договорная

Сантехника услуги

Минская, Минский район

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Минская, Минский район

Ремонт квартир, домов. ГАРАНТИЯ

Договорная

Ремонт квартир, домов. ГАРАНТИЯ

Минская, Минский район

Ремонт, отделка, утепление домов

Договорная

Ремонт, отделка, утепление домов

Минская, Минский район

Облицовка плиткой

35 р.

Облицовка плиткой

Минская, Минский район

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Минске и Минской области

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Минске и Минской области

Минская, Минский район

Теплоизоляция Пенополиуретаном.

Договорная

Теплоизоляция Пенополиуретаном.

Минская, Минский район

Договорная

Услуги по внутренней отделке

Минская, Минский район

Обшивка домов сайдингом. В Минске и минской област

Договорная

Обшивка домов сайдингом. В Минске и минской област

Минская, Минский район

Профессиональный электромонтаж. Электрик Минск

Договорная

Профессиональный электромонтаж. Электрик Минск

Минская, Минский район

Отделка балконов,лоджий,дач,панелями пвх,вагонкой.

Договорная

Отделка балконов,лоджий,дач,панелями пвх,вагонкой.

Минская, Минский район

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Договорная

Сантехнические работы

Минская, Минский район

Входные металлические двери для квартиры и частног

0.99 р.

Входные металлические двери для квартиры и частног

Минская, Минский район

Отделка дубом,панели,бани,стены недорого,срочно

10 р.

Отделка дубом,панели,бани,стены недорого,срочно

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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