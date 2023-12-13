logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Прочие услуги
Цена
Продавец
Услуги

Прочие услуги в Минском районе

Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Бесплатно

Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Минская, Минский район

Благоустройства мест захоранения любой сложности

100 р.

Благоустройства мест захоранения любой сложности

Минская, Минский район

Архитектура. Проектирование коттеджей.

300 р.

Архитектура. Проектирование коттеджей.

Минская, Минский район

Лазерная чистка металла

30 р.

Лазерная чистка металла

Минская, Минский район

Договорная

Регстрация Минский район

Минская, Минский район

Аутсорсинг IT - персонала

Договорная

Аутсорсинг IT - персонала

Минская, Минский район

новогодний декор ручной работы

10 р.

новогодний декор ручной работы

Минская, Минский район

Договорная

Регистрация граждан Лучшая цена

Минская, Минский район

100 р.

Уборка могил (Минск, Минская область)

Минская, Минский район

badge-icon
Уборка снега Минск (нал/безнал)

16 р.

Уборка снега Минск (нал/безнал)

Минская, Минский район

Услуга

Договорная

Услуга

Минская, Минский район

фулфилмент склад для маркетплейсов OZON Валдбериз

Договорная

фулфилмент склад для маркетплейсов OZON Валдбериз

Минская, Минский район

Установка ограждений,балконов из нерж стали, перил

Договорная

Установка ограждений,балконов из нерж стали, перил

Минская, Минский район

Колка дров быстро

30 р.

Колка дров быстро

Минская, Минский район

badge-icon
Регистрация прописка в Минском районе

200 р.

Регистрация прописка в Минском районе

Минская, Минский район

Договорная

Регистрация

Минская, Минский район

Регистрация/прописка в Минском районе

Договорная

Регистрация/прописка в Минском районе

Минская, Минский район

Регистрация прописка в Ждановичи Минский р-н

110 р.

Регистрация прописка в Ждановичи Минский р-н

Минская, Минский район

badge-icon
Поставки товаров для бизнеса и маркетплейсов

Договорная

Поставки товаров для бизнеса и маркетплейсов

Минская, Минский район

Вывоз металлолома и цветных металлов

610 р.

Вывоз металлолома и цветных металлов

Минская, Минский район

Уборка территории

60 р.

Уборка территории

Минская, Минский район

Лазертаг

10 р.

Лазертаг

Минская, Минский район

Психолог

100 р.

Психолог

Минская, Минский район

Аренда инструмента

13 р.

Аренда инструмента

Минская, Минский район

Дымоход Ремонт кирпичный дымаход

4 р.

Дымоход Ремонт кирпичный дымаход

Минская, Минский район

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Договорная

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Минская, Минский район

Закупка металлолома

640 р.

Закупка металлолома

Минская, Минский район

Ремонт двигателей ДВС к тракторам МТЗ

1 260 р.

Ремонт двигателей ДВС к тракторам МТЗ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Ремонт коробок передач КПП МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

860 р.

Ремонт коробок передач КПП МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Ремонт коробок передач КПП тракторов МТЗ

860 р.

Ремонт коробок передач КПП тракторов МТЗ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Токорна-фрезерная обработка метала

Договорная

Токорна-фрезерная обработка метала

Минская, Минский район

Договорная

Регистрация (прописка)

Минская, Минский район

badge-icon
Регистрация/Прописка в Минском районе, Ждановичи

Договорная

Регистрация/Прописка в Минском районе, Ждановичи

Минская, Минский район

ПРОКАТ АВТО В МИНСКЕ

100 р.

ПРОКАТ АВТО В МИНСКЕ

Минская, Минский район

картины на заказ/художник

Договорная

картины на заказ/художник

Минская, Минский район

badge-icon
ПРЕВЬЮ - БОЛЬШОЙ СПРОС - НИЗКАЯ ЦЕНА

Договорная

ПРЕВЬЮ - БОЛЬШОЙ СПРОС - НИЗКАЯ ЦЕНА

Минская, Минский район

Забор жалюзи. Забор 3д (d). Ранчо. Цена 2023г

15 р.

Забор жалюзи. Забор 3д (d). Ранчо. Цена 2023г

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договорная

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,БЛАГОУСТРОЙСТВО

Минская, Минский район

Лазерная резка металла, гибка, сварка, покраска

Договорная

Лазерная резка металла, гибка, сварка, покраска

Минская, Минский район

Проектирование и монтаж систем контроля доступа

100 р.

Проектирование и монтаж систем контроля доступа

Минская, Минский район

Свожу треки любой сложности

100 р.

Свожу треки любой сложности

Минская, Минский район

Благоустройство захоронений

100 р.

Благоустройство захоронений

Минская, Минский район

Аренда Прокат инструмента и оборудования

Договорная

Аренда Прокат инструмента и оборудования

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сушка пиломатерьяла до 20м3

Договорная

Сушка пиломатерьяла до 20м3

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

35 р.

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 550 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 540 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги