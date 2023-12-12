Услуги для торжеств в Минском районе
Договорная
Мишка Белый медведь аэромедведь
Минская, Минский район
Договорная
Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив
Минская, Минский район
Договорная
Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды
Минская, Минский район
100 р.
Музыкальное оформление праздника
Минская, Минский район
80 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом Минск
Минская, Минский район
350 р.
Тамада
Минская, Минский район
Договорная
DJ диджей на мероприятие
Минская, Минский район
200 р.
Фотозона на Новый год
Минская, Минский район
Договорная
Большой медведь на ваш праздник
Минская, Минский район
70 р.
Ростовая кукла
Минская, Минский район
400 р.
Ведущий ваших мероприятий
Минская, Минский район
100 р.
Аниматор Жорик
Минская, Минский район
Договорная
Приготовление холодных и горячих блюд. Доставка
Минская, Минский район
1 р.
мишка тедди, зайка Элли
Минская, Минский район
1 р.
ростовая кукла Стас Михайлов, Артур Пирожков, Свет
Минская, Минский район
350 р.
Праздник, свадьба, юбилей. Организация в ключ.
Минская, Минский район
9.99 р.
Усадьба для организации свадьбы банкета у Минска
Минская, Минский район
Договорная
Мишка на праздник
Минская, Минский район
20 р.
Ростовая фигурка
Минская, Минский район
20 р.
Ростовая фигурка
Минская, Минский район
30 р.
Ростовая фигурка
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский