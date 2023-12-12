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Услуги для торжеств в Минском районе

Мишка Белый медведь аэромедведь

Договорная

Мишка Белый медведь аэромедведь

Минская, Минский район

Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив

Договорная

Ведущий, Баба Яга и Дед Мороз на корпоратив

Минская, Минский район

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Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды

Договорная

Выездные фуршеты/кейтеринг/фудбоксы/обеды

Минская, Минский район

Музыкальное оформление праздника

100 р.

Музыкальное оформление праздника

Минская, Минский район

80 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом Минск

Минская, Минский район

Тамада

350 р.

Тамада

Минская, Минский район

DJ диджей на мероприятие

Договорная

DJ диджей на мероприятие

Минская, Минский район

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Фотозона на Новый год

200 р.

Фотозона на Новый год

Минская, Минский район

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Минская, Минский район

Ростовая кукла

70 р.

Ростовая кукла

Минская, Минский район

Ведущий ваших мероприятий

400 р.

Ведущий ваших мероприятий

Минская, Минский район

Аниматор Жорик

100 р.

Аниматор Жорик

Минская, Минский район

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Приготовление холодных и горячих блюд. Доставка

Договорная

Приготовление холодных и горячих блюд. Доставка

Минская, Минский район

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мишка тедди, зайка Элли

1 р.

мишка тедди, зайка Элли

Минская, Минский район

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ростовая кукла Стас Михайлов, Артур Пирожков, Свет

1 р.

ростовая кукла Стас Михайлов, Артур Пирожков, Свет

Минская, Минский район

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Праздник, свадьба, юбилей. Организация в ключ.

350 р.

Праздник, свадьба, юбилей. Организация в ключ.

Минская, Минский район

Усадьба для организации свадьбы банкета у Минска

9.99 р.

Усадьба для организации свадьбы банкета у Минска

Минская, Минский район

Мишка на праздник

Договорная

Мишка на праздник

Минская, Минский район

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Ростовая фигурка

20 р.

Ростовая фигурка

Минская, Минский район

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Ростовая фигурка

20 р.

Ростовая фигурка

Минская, Минский район

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Ростовая фигурка

30 р.

Ростовая фигурка

Минская, Минский район

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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