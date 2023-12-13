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Ремонтно-строительные работы в Минском районе

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

3D визуализация архитектуры

100 р.

3D визуализация архитектуры

Минская, Минский район

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

Строительство и реконструкция домов

Договорная

Строительство и реконструкция домов

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

500 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

12 р.

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

Минская, Минский район

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Договорная

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Минская, Минский район

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Договорная

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Минский район

Рассрочка
Канализация в дом

850 р.

Канализация в дом

Минская, Минский район

Кладка перегородок из блока и кирпича .

20 р.

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минская, Минский район

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Договорная

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Минская, Минский район

Бурение скважин Смолевичи

40 р.

Бурение скважин Смолевичи

Минская, Минский район

Канализация,септик

500 р.

Канализация,септик

Минская, Минский район

Замена брёвен, венцов в деревянном доме

Договорная

Замена брёвен, венцов в деревянном доме

Минская, Минский район

Строительство и отделка бань/саун

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Минский район

Кровельные работы, кровельщики, устройство стропильной системы, укладка кровельного пирога, под ключ

Договорная

Кровельные работы, кровельщики, устройство стропильной системы, укладка кровельного пирога, под ключ

Минская, Минский район

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Договорная

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Минская, Минский район

Навес,Беседка

90 р.

Навес,Беседка

Минская, Минский район

Проектирование лестниц

50 р.

Проектирование лестниц

Минская, Минский район

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Договорная

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Договорная

Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Договорная

Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Перевоз перемещение домов срубов

Договорная

Перевоз перемещение домов срубов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Монтаж Кровли, Водосток, Подшивка, Снегозадержател

Договорная

Монтаж Кровли, Водосток, Подшивка, Снегозадержател

Минская, Минский район

Кровельные и Фасадные работы

12 р.

Кровельные и Фасадные работы

Минская, Минский район

Установка водостоков

Договорная

Установка водостоков

Минская, Минский район

Механизированная полусухая стяжка пола в Минске

7 р.

Механизированная полусухая стяжка пола в Минске

Минская, Минский район

Кровельные работы любой сложности

Договорная

Кровельные работы любой сложности

Минская, Минский район

Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Договорная

Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Минская, Минский район

Канализация и водопровод под ключ

700 р.

Канализация и водопровод под ключ

Минская, Минский район

Монтаж вагонки,имитации.

Договорная

Монтаж вагонки,имитации.

Минская, Минский район

Фундамент винтовые сваи под дом баня пирс беседка терраса участок ростверк

50 р.

Фундамент винтовые сваи под дом баня пирс беседка терраса участок ростверк

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом

Договорная

Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Минская, Минский район

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Минская, Минский район

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Минская, Минский район

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Монтаж металлоконструкций. Монтаж сендвич-панелей

Договорная

Монтаж металлоконструкций. Монтаж сендвич-панелей

Минская, Минский район

Бурение скважин по всей Беларуси

Договорная

Бурение скважин по всей Беларуси

Минская, Минский район

Рассрочка
Строительство отделка ремонт домов под ключ

Договорная

Строительство отделка ремонт домов под ключ

Минская, Минский район

Договорная

Общестроительные работы

Минская, Минский район

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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