Ремонтно-строительные работы в Минском районе
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
Строительство и реконструкция домов
Минская, Минский район
500 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
12 р.
Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344
Минская, Минский район
Договорная
Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.
Минская, Минский район
Договорная
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА
Минская, Минский район
65 р.
Услуги мини экскаватора
Минская, Минский район
850 р.
Канализация в дом
Минская, Минский район
20 р.
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минская, Минский район
Договорная
Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней
Минская, Минский район
40 р.
Бурение скважин Смолевичи
Минская, Минский район
500 р.
Канализация,септик
Минская, Минский район
Договорная
Замена брёвен, венцов в деревянном доме
Минская, Минский район
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Минский район
Договорная
Кровельные работы, кровельщики, устройство стропильной системы, укладка кровельного пирога, под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ
Минская, Минский район
90 р.
Навес,Беседка
Минская, Минский район
50 р.
Проектирование лестниц
Минская, Минский район
Договорная
Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые
Минская, Минский район
Договорная
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка
Минская, Минский район
Договорная
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента
Минская, Минский район
Договорная
Перевоз перемещение домов срубов
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж Кровли, Водосток, Подшивка, Снегозадержател
Минская, Минский район
12 р.
Кровельные и Фасадные работы
Минская, Минский район
Договорная
Установка водостоков
Минская, Минский район
7 р.
Механизированная полусухая стяжка пола в Минске
Минская, Минский район
Договорная
Кровельные работы любой сложности
Минская, Минский район
Договорная
Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX
Минская, Минский район
700 р.
Канализация и водопровод под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж вагонки,имитации.
Минская, Минский район
50 р.
Фундамент винтовые сваи под дом баня пирс беседка терраса участок ростверк
Минская, Минский район
Договорная
Сваи фундамент участок баня сарай Пирс терраса дом
Минская, Минский район
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ
Минская, Минский район
Договорная
Алмазное бурение
Минская, Минский район
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Минская, Минский район
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж металлоконструкций. Монтаж сендвич-панелей
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин по всей Беларуси
Минская, Минский район
Договорная
Строительство отделка ремонт домов под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Общестроительные работы
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный