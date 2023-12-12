logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Минском районе

Услуги парикмахера

Договорная

Услуги парикмахера

Минская, Минский район

Наращивание волос

150 р.

Наращивание волос

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Ламинирование ресниц Боровляны

Договорная

Ламинирование ресниц Боровляны

Минская, Минский район

badge-icon
Макияж

Договорная

Макияж

Минская, Минский район

badge-icon
Кератин/Ботокс/Восстановление волос

Договорная

Кератин/Ботокс/Восстановление волос

Минская, Минский район

badge-icon
Косы со свободным концом

Договорная

Косы со свободным концом

Минская, Минский район

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Минский район

снятие нарощенных волос

15 р.

снятие нарощенных волос

Минская, Минский район

badge-icon
Нужны модули на маникюр, покрытие гель лаком,оплат

Договорная

Нужны модули на маникюр, покрытие гель лаком,оплат

Минская, Минский район

badge-icon
Наращивание и коррекция нарощеных волос

20 р.

Наращивание и коррекция нарощеных волос

Минская, Минский район

badge-icon
Стилист

15 р.

Стилист

Минская, Минский район

badge-icon
тренировки по гимнастике

99 р.

тренировки по гимнастике

Минская, Минский район

тренировки для девочек по эстетической гимнастике

99 р.

тренировки для девочек по эстетической гимнастике

Минская, Минский район

Брови Минск Боровляны

Договорная

Брови Минск Боровляны

Минская, Минский район

badge-icon
Маникюр Боровляны (Зелёный бор)

35 р.

Маникюр Боровляны (Зелёный бор)

Минская, Минский район

badge-icon
наращивание/маникюр боровляны

35 р.

наращивание/маникюр боровляны

Минская, Минский район

Вечерние, свадебные прически

45 р.

Вечерние, свадебные прически

Минская, Минский район

badge-icon
Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минская, Минский район

Маникюр + гель-лак

24.50 р.

Маникюр + гель-лак

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Аг.Михановичи.Аппаратный маникюр и педикюр.

25 р.

Аг.Михановичи.Аппаратный маникюр и педикюр.

Минская, Минский район

Чистка лица, массаж лица, уход

Договорная

Чистка лица, массаж лица, уход

Минская, Минский район

Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Минский район

badge-icon

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги