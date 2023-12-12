Услуги в сфере красоты и здоровья в Минском районе
Договорная
Услуги парикмахера
Минская, Минский район
150 р.
Наращивание волос
Минская, Минский район
Договорная
Ламинирование ресниц Боровляны
Минская, Минский район
Договорная
Макияж
Минская, Минский район
Договорная
Кератин/Ботокс/Восстановление волос
Минская, Минский район
Договорная
Косы со свободным концом
Минская, Минский район
30 р.
Маникюр
Минская, Минский район
15 р.
снятие нарощенных волос
Минская, Минский район
Договорная
Нужны модули на маникюр, покрытие гель лаком,оплат
Минская, Минский район
20 р.
Наращивание и коррекция нарощеных волос
Минская, Минский район
15 р.
Стилист
Минская, Минский район
99 р.
тренировки по гимнастике
Минская, Минский район
99 р.
тренировки для девочек по эстетической гимнастике
Минская, Минский район
Договорная
Брови Минск Боровляны
Минская, Минский район
35 р.
Маникюр Боровляны (Зелёный бор)
Минская, Минский район
35 р.
наращивание/маникюр боровляны
Минская, Минский район
45 р.
Вечерние, свадебные прически
Минская, Минский район
25 р.
Наращивание ресниц
Минская, Минский район
24.50 р.
Маникюр + гель-лак
Минская, Минский район
25 р.
Аг.Михановичи.Аппаратный маникюр и педикюр.
Минская, Минский район
Договорная
Чистка лица, массаж лица, уход
Минская, Минский район
25 р.
Маникюр
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный