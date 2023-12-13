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Услуги в Партизанском районе Минска

Компьютерный мастер, бесплатный выезд на дом
vip

17 р.

Компьютерный мастер, бесплатный выезд на дом

Минск, Партизанский

Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита
vip

550 р.

Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита

Минск, Партизанский

Ремонт телевизоров на дому. Телемастер на дом
vip

Договорная

Ремонт телевизоров на дому. Телемастер на дом

Минск, Партизанский

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

5 000 р.

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

Минск, Партизанский

Резка бетона проемы

1 р.

Резка бетона проемы

Минск, Партизанский

Cанузлы под ключ. Облицовка плиткой

Договорная

Cанузлы под ключ. Облицовка плиткой

Минск, Партизанский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Партизанский

РЕМОНТ Ноутбуков и Компьютеров. Выезд на дом

10 р.

РЕМОНТ Ноутбуков и Компьютеров. Выезд на дом

Минск, Партизанский

Рассрочка
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Репетитор по русскому и английскому языку

20 р.

Репетитор по русскому и английскому языку

Минск, Партизанский

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Компьютерный мастер, бесплатный выезд на дом
vip

17 р.

Компьютерный мастер, бесплатный выезд на дом

Минск, Партизанский

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Договорная

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Дед Мороз и Снегурочка

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Партизанский

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Ремонт телевизоров на дому. Телемастер на дом
vip

Договорная

Ремонт телевизоров на дому. Телемастер на дом

Минск, Партизанский

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерная помощь

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерная помощь

Минск, Партизанский

Ремонт телевизоров и настройка

19 р.

Ремонт телевизоров и настройка

Минск, Партизанский

Ремонт телевизоров-телемастер

Договорная

Ремонт телевизоров-телемастер

Минск, Партизанский

Грузоперевозки по Минску, РБ

Договорная

Грузоперевозки по Минску, РБ

Минск, Партизанский

Натяжные потолки недорого, но с гарантией

Договорная

Натяжные потолки недорого, но с гарантией

Минск, Партизанский

Договорная

Штукатурка

Минск, Партизанский

Отделка балкона

Договорная

Отделка балкона

Минск, Партизанский

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Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

19 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

Минск, Партизанский

Вызов электрика. Услуги электрика.Перенос розеток.

Договорная

Вызов электрика. Услуги электрика.Перенос розеток.

Минск, Партизанский

Перевозки по городу Минск. Доставка стройматериала

Договорная

Перевозки по городу Минск. Доставка стройматериала

Минск, Партизанский

Сертифицированный мастер по бровям

Договорная

Сертифицированный мастер по бровям

Минск, Партизанский

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Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки бусом. Минск, район, РБ, РФ

16 р.

Грузоперевозки бусом. Минск, район, РБ, РФ

Минск, Партизанский

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Партизанский

Строительные работы

30 р.

Строительные работы

Минск, Партизанский

Натяжные потолки. Почему мы?

18 р.

Натяжные потолки. Почему мы?

Минск, Партизанский

Демонтаж алмазная резка бетона

Договорная

Демонтаж алмазная резка бетона

Минск, Партизанский

Памятники, благоустройство

951.99 р.

Памятники, благоустройство

Минск, Партизанский

Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.

Договорная

Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.

Минск, Партизанский

Натяжные потолки от бюджетных до премиум-класса

Договорная

Натяжные потолки от бюджетных до премиум-класса

Минск, Партизанский

Рассрочка
Замена автоматов и переборка щита. Электрик

Договорная

Замена автоматов и переборка щита. Электрик

Минск, Партизанский

Доставка товара из магазинов Минск. Грузовое такси

Договорная

Доставка товара из магазинов Минск. Грузовое такси

Минск, Партизанский

Русификация, кодирование

Договорная

Русификация, кодирование

Минск, Партизанский

Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол

Договорная

Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол

Минск, Партизанский

Регулировка фар. полировка фар и авто

Договорная

Регулировка фар. полировка фар и авто

Минск, Партизанский

Bi-Led Ремонт фар

Договорная

Bi-Led Ремонт фар

Минск, Партизанский

TESLA Диагностика, Навигация, Сим-карта Ретрофит

Договорная

TESLA Диагностика, Навигация, Сим-карта Ретрофит

Минск, Партизанский

Подогрев сидений и зеркал

Договорная

Подогрев сидений и зеркал

Минск, Партизанский

Автомагнитолы Автозвук Сабвуферы Установка

Договорная

Автомагнитолы Автозвук Сабвуферы Установка

Минск, Партизанский

Репетитор по русскому языку

20 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Партизанский

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Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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