Бытовые услуги, ремонт в Партизанском районе Минска
Договорная
Сборка мебели
Минск, Партизанский
Договорная
сборка мебели, кухни
Минск, Партизанский
80 р.
Клининг Мойка окон
Минск, Партизанский
Договорная
Уборка квартир любой сложности
Минск, Партизанский
0.50 р.
Профессиональная ручная заточка
Минск, Партизанский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Партизанский
Договорная
Профессиональная заточка инструмента
Минск, Партизанский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Партизанский
250 р.
Сборка мебели
Минск, Партизанский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели / сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.
Минск, Московский
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Заводской
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
Уборка снега
Минск, Заводской
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
7 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий
Минск, Центральный
50 р.
Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели
Минск, Советский
399 р.
Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari
Минск, Советский
5 р.
Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/
Минск, Московский
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.
Минск, Фрунзенский
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников
Минск, Центральный
Бесплатно
уборка домов,квартир
Минск, Центральный
Договорная
Сборка мебели
Минск, Центральный
200 р.
Реставрация ванн в Минске
Минск, Октябрьский
5 р.
Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка квартир, Клининг недорого
Минск, Центральный
450 р.
Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев
Минск, Фрунзенский
25 р.
Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены
Минск, Фрунзенский
15 р.
Держатель настенный ИКЕЯ
Минск, Первомайский
10 р.
Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг помощь в уборке
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт телевизоров
Минск, Советский
Договорная
Муж на час, мебель, сантехника, электрика
Минск, Ленинский
Договорная
КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК
Минск, Центральный
Договорная
Клининг
Минск, Октябрьский
Договорная
Уборка квартир коттеджей Минск и р-н
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка
Минск, Центральный
Договорная
Услуга уборка квартир, офисы, коттеджи, дома
Минск, Первомайский
60 р.
Клининг,уборка квартир
Минск, Ленинский
25 р.
Выездные и стационарные банкеты
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка и вывоз снега
Минск, Центральный
20 р.
уборка квартир
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Московский
20 р.
Уборка квартир, домов .
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон
Минск, Первомайский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Октябрьский
35 р.
Мастер на час, домашний мастер
Минск, Московский
30 р.
Сборка/разборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Монтажник, сборщик мебели, монтаж, сборка мебели
Минск, Центральный
60 р.
УБОРКА КВАРТИР
Минск, Московский
20 р.
Повар у вас дома
Минск, Ленинский
Договорная
Уборка Клининг
Минск, Московский
75 р.
Сборка и монтаж кухни, установка кухонной техники
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель