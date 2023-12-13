Услуги в сфере красоты и здоровья в Партизанском районе Минска
Договорная
Сертифицированный мастер по бровям
Минск, Партизанский
40 р.
Долговременное, наращивание, педикюр. Тракторный
Минск, Партизанский
20 р.
брови минск
Минск, Партизанский
40 р.
Маникюр
Минск, Партизанский
30 р.
Маникюр
Минск, Партизанский
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
60 р.
Кератин
Минск, Партизанский
15 р.
Маникюр, покрытие гель-лак
Минск, Партизанский
60 р.
Консультация детского психолога
Минск, Партизанский
10 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
60 р.
МАКИЯЖ & ПРИЧЁСКА & ВИЗАЖИСТ & ПАРИКМАХЕР
Минск, Партизанский
20 р.
Маникюр,долговременное,наращивание м.Тракторный
Минск, Партизанский
15 р.
Депиляция воском
Минск, Партизанский
30 р.
Выезд на дом.Сложные окрашивания, стрижки
Минск, Партизанский
Договорная
Модели на окрашивание
Минск, Партизанский
10 р.
ищу модель на брови
Минск, Партизанский
50 р.
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. М. Восток
Минск, Партизанский
110 р.
КОРРЕКЦИЯ наращенных волос
Минск, Партизанский
45 р.
Маникюр - педикюр
Минск, Партизанский
Договорная
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
25 р.
Наращивание ресниц Пролетарская
Минск, Партизанский
150 р.
Афрокудри голливудское наращивание
Минск, Партизанский
65 р.
КЕРАТИН, БОТОКС.
Минск, Партизанский
Договорная
Маникюр
Минск, Партизанский
40 р.
Тренер по фигурному катанию и катанию на коньках
Минск, Партизанский
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
Бесплатно
Мужские стрижки
Минск, Партизанский
50 р.
Кератин/ботокс
Минск, Партизанский
30 р.
Макияж / укладка / визажист
Минск, Партизанский
30 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Партизанский
10 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Партизанский
10 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
35 р.
Маникюр Минск
Минск, Партизанский
30 р.
Полировка волос+ реконструкция кончиков
Минск, Партизанский
Бесплатно
Визаж бесплатно
Минск, Партизанский
45 р.
Услуги
Минск, Партизанский
20 р.
Катание дети от5-8
Минск, Партизанский
Бесплатно
Модель наращивание ресниц
Минск, Партизанский
45 р.
Маникюр Минск Степянка
Минск, Партизанский
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Партизанский
15 р.
Коррекция, окрашивание, д/у бровей
Минск, Партизанский
80 р.
Макияж и причёска
Минск, Партизанский
20 р.
МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ
Минск, Партизанский
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный