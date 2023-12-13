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Услуги в сфере красоты и здоровья в Партизанском районе Минска

Сертифицированный мастер по бровям

Договорная

Сертифицированный мастер по бровям

Минск, Партизанский

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Долговременное, наращивание, педикюр. Тракторный

40 р.

Долговременное, наращивание, педикюр. Тракторный

Минск, Партизанский

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брови минск

20 р.

брови минск

Минск, Партизанский

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Маникюр

40 р.

Маникюр

Минск, Партизанский

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Партизанский

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

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Кератин

60 р.

Кератин

Минск, Партизанский

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Маникюр, покрытие гель-лак

15 р.

Маникюр, покрытие гель-лак

Минск, Партизанский

60 р.

Консультация детского психолога

Минск, Партизанский

Наращивание ресниц

10 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

МАКИЯЖ & ПРИЧЁСКА & ВИЗАЖИСТ & ПАРИКМАХЕР

60 р.

МАКИЯЖ & ПРИЧЁСКА & ВИЗАЖИСТ & ПАРИКМАХЕР

Минск, Партизанский

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Маникюр,долговременное,наращивание м.Тракторный

20 р.

Маникюр,долговременное,наращивание м.Тракторный

Минск, Партизанский

Депиляция воском

15 р.

Депиляция воском

Минск, Партизанский

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Выезд на дом.Сложные окрашивания, стрижки

30 р.

Выезд на дом.Сложные окрашивания, стрижки

Минск, Партизанский

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Модели на окрашивание

Договорная

Модели на окрашивание

Минск, Партизанский

ищу модель на брови

10 р.

ищу модель на брови

Минск, Партизанский

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Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. М. Восток

50 р.

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. М. Восток

Минск, Партизанский

КОРРЕКЦИЯ наращенных волос

110 р.

КОРРЕКЦИЯ наращенных волос

Минск, Партизанский

Маникюр - педикюр

45 р.

Маникюр - педикюр

Минск, Партизанский

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

Наращивание ресниц Пролетарская

25 р.

Наращивание ресниц Пролетарская

Минск, Партизанский

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Афрокудри голливудское наращивание

150 р.

Афрокудри голливудское наращивание

Минск, Партизанский

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КЕРАТИН, БОТОКС.

65 р.

КЕРАТИН, БОТОКС.

Минск, Партизанский

Маникюр

Договорная

Маникюр

Минск, Партизанский

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Тренер по фигурному катанию и катанию на коньках

40 р.

Тренер по фигурному катанию и катанию на коньках

Минск, Партизанский

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

Бесплатно

Мужские стрижки

Минск, Партизанский

Кератин/ботокс

50 р.

Кератин/ботокс

Минск, Партизанский

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Макияж / укладка / визажист

30 р.

Макияж / укладка / визажист

Минск, Партизанский

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Партизанский

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Ламинирование ресниц

10 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Партизанский

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Наращивание ресниц

10 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

Маникюр Минск

35 р.

Маникюр Минск

Минск, Партизанский

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Полировка волос+ реконструкция кончиков

30 р.

Полировка волос+ реконструкция кончиков

Минск, Партизанский

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Бесплатно

Визаж бесплатно

Минск, Партизанский

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Услуги

45 р.

Услуги

Минск, Партизанский

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Катание дети от5-8

20 р.

Катание дети от5-8

Минск, Партизанский

Модель наращивание ресниц

Бесплатно

Модель наращивание ресниц

Минск, Партизанский

Маникюр Минск Степянка

45 р.

Маникюр Минск Степянка

Минск, Партизанский

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

Коррекция, окрашивание, д/у бровей

15 р.

Коррекция, окрашивание, д/у бровей

Минск, Партизанский

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Макияж и причёска

80 р.

Макияж и причёска

Минск, Партизанский

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МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ

20 р.

МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ

Минск, Партизанский

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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