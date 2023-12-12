Фото и видеосъемка в Партизанском районе Минска
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Ищу фотографа для Инстаграм :)
Минск, Партизанский
60 р.
Фотограф Минск
Минск, Партизанский
2 р.
Обработка фотографий (ретушь)
Минск, Партизанский
100 р.
Фотограф на выписку из роддома
Минск, Партизанский
40 р.
Фотограф/фотосессия
Минск, Партизанский
250 р.
Бумажный фон серый. Для фотографирования.
Минск, Партизанский
Бесплатно
Фотограф
Минск, Партизанский
40 р.
Экспресс фотосъемка
Минск, Партизанский
60 р.
Фотограф Минск
Минск, Партизанский
15 р.
Кассеты VHS
Минск, Партизанский
70 р.
Фотограф
Минск, Партизанский
Договорная
Фотосъемка интерьеров
Минск, Партизанский
Договорная
Фотограф, фотограф на мероприятия
Минск, Партизанский
25 р.
miniDV кассета
Минск, Партизанский
150 р.
Деревянные цифры с лампочками 3 и 0
Минск, Партизанский
Договорная
Фотосессия
Минск, Партизанский
5 р.
Обработка фото
Минск, Центральный
60 р.
Новогодняя фотосессия Минск, Барановичи
Минск, Ленинский
Договорная
Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф
Минск, Центральный
7 р.
Предметная фотосъемка в Минске
Минск, Ленинский
1 р.
распечатка фото создание фото альбомов
Минск, Московский
Договорная
Профессиональная видеосъемка, видеомонтаж.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Видеосъёмка Видеооператор Видеограф Видеомонтаж
Минск, Фрунзенский
300 р.
Свадебная фотосессия, свадебный фотограф, свадьба
Минск, Фрунзенский
120 р.
Новогодняя студийная фотосессия/фотограф/фотосъёмк
Минск, Первомайский
55 р.
Уличная экспресс фотосессия
Минск, Центральный
400 р.
Видеосъёмка
Минск, Ленинский
20 р.
Делаю 3D модели объектов на заказ
Минск, Фрунзенский
80 р.
Свадебный фотограф
Минск, Первомайский
Бесплатно
Фотосессия новорожденного
Минск, Первомайский
0.25 р.
Печать фото дешего от 0,25 бел. руб Минск
Минск, Первомайский
0.60 р.
Фотопечать. Печать сертификатов. Ламинация
Минск, Московский
Договорная
Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу
Минск, Октябрьский
20 р.
Фотограф
Минск, Центральный
500 р.
Фотограф на свадьбу / свадебный фотограф
Минск, Фрунзенский
150 р.
Видеосъёмка любых мероприятий
Минск, Московский
150 р.
Студийная фотосессия (фотограф)
Минск, Ленинский
150 р.
Контент-фотограф Гродно, Минск, Лида
Минск, Центральный
Бесплатно
Фотосессия (оплата ТОЛЬКО студии) 15.12.23 в 18.00
Минск, Московский
70 р.
ФОТОГРАФ на НОВЫЙ ГОД и просто если хочется
Минск, Первомайский
Договорная
Фото, видеосьемка
Минск, Центральный
Договорная
Свадебный видеограф бронь на 2024
Минск, Московский
70 р.
Фотограф
Минск, Заводской
Бесплатно
Фотограф
Минск, Фрунзенский
120 р.
Фотограф
Минск, Октябрьский
Договорная
Видеооператор - Фотограф (фотосъёмка, видеограф)
Минск, Центральный
80 р.
Фотограф в Минске на корпоратив, крещение, банкет
Минск, Заводской
50 р.
Фотосессия
Минск, Заводской
20 р.
Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада
Минск, Центральный
0.60 р.
Фотопечать
Минск, Центральный
25 р.
Видеомонтаж reels
Минск, Московский
Договорная
Фотограф. Фотосессия
Минск, Центральный
Договорная
Фотокомната
Минск, Первомайский
9 р.
Предметная фотосъемка. Фото для маркетплейсов
Минск, Центральный
Договорная
Фотосессия
Минск, Заводской
Договорная
Фотограф
Минск, Заводской
Договорная
Фото и видеосъёмки
Минск, Первомайский
130 р.
Подарочный сертификат на фотосессию
Минск, Центральный
80 р.
Фотограф Минск
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
20 р.
Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада
Минск, Центральный
0.60 р.
Фотопечать
Минск, Центральный
25 р.
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс
Минск, Центральный
25 р.
Самые современные фотоальбомы для детского сада
Минск, Центральный
20 р.
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов
Минск, Центральный
25 р.
Фотокниги
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Видеорегистратор DDPAi Z40
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
159.90 р.
Видеорегистратор DDPAi mola A2
Минск, Центральный