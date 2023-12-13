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Услуги для торжеств в Партизанском районе Минска

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Дед Мороз и Снегурочка

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Партизанский

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Аэромедведь Мишка (в подарок гелиевые шары)

50 р.

Аэромедведь Мишка (в подарок гелиевые шары)

Минск, Партизанский

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Артур Пирожков.Аниматор.Ведущий.Ростовые куклы

Договорная

Артур Пирожков.Аниматор.Ведущий.Ростовые куклы

Минск, Партизанский

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Сергей Жуков(Руки Вверх).ШОУ ПРОГРАРостовые куклы

Договорная

Сергей Жуков(Руки Вверх).ШОУ ПРОГРАРостовые куклы

Минск, Партизанский

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Дедушка Мороз и снегурочка

45 р.

Дедушка Мороз и снегурочка

Минск, Партизанский

Ирина Аллегрова.Звезда на праздникАниматор

1 р.

Ирина Аллегрова.Звезда на праздникАниматор

Минск, Партизанский

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Партизанский

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Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Минск, Партизанский

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Проведение Вашего праздника

Договорная

Проведение Вашего праздника

Минск, Партизанский

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Костюм сценический

180 р.

Костюм сценический

Минск, Партизанский

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Генератор тяжелого дыма на основе сухого льда

120 р.

Генератор тяжелого дыма на основе сухого льда

Минск, Партизанский

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Минск, Партизанский

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Дуэт ведущих для праздника

Договорная

Дуэт ведущих для праздника

Минск, Партизанский

Видеомонтажер)

10 р.

Видеомонтажер)

Минск, Партизанский

Свадебный декор. Оформление свадеб. Ширма-фон

Договорная

Свадебный декор. Оформление свадеб. Ширма-фон

Минск, Партизанский

Верка Сердючка.Звезда на праздник.Шоу программа

Договорная

Верка Сердючка.Звезда на праздник.Шоу программа

Минск, Партизанский

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Тамада (есть баян)

100 р.

Тамада (есть баян)

Минск, Партизанский

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Ведущий

Договорная

Ведущий

Минск, Партизанский

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Фокусник

170 р.

Фокусник

Минск, Партизанский

Подарки из воздушных шариков. Воздушные шары

15 р.

Подарки из воздушных шариков. Воздушные шары

Минск, Партизанский

Оформление выпускного в детском саду шариками

Договорная

Оформление выпускного в детском саду шариками

Минск, Партизанский

Цифра из воздушных шаров

Договорная

Цифра из воздушных шаров

Минск, Партизанский

Пена на выпускной

500 р.

Пена на выпускной

Минск, Партизанский

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Пенная вечеринка дискотека

300 р.

Пенная вечеринка дискотека

Минск, Партизанский

Скрипачка (музыкант) на мероприятие

Бесплатно

Скрипачка (музыкант) на мероприятие

Минск, Партизанский

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

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Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

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Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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