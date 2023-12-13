Услуги для торжеств в Партизанском районе Минска
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Партизанский
50 р.
Аэромедведь Мишка (в подарок гелиевые шары)
Минск, Партизанский
Договорная
Артур Пирожков.Аниматор.Ведущий.Ростовые куклы
Минск, Партизанский
Договорная
Сергей Жуков(Руки Вверх).ШОУ ПРОГРАРостовые куклы
Минск, Партизанский
45 р.
Дедушка Мороз и снегурочка
Минск, Партизанский
1 р.
Ирина Аллегрова.Звезда на праздникАниматор
Минск, Партизанский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Партизанский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома
Минск, Партизанский
Договорная
Проведение Вашего праздника
Минск, Партизанский
180 р.
Костюм сценический
Минск, Партизанский
120 р.
Генератор тяжелого дыма на основе сухого льда
Минск, Партизанский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома
Минск, Партизанский
Договорная
Дуэт ведущих для праздника
Минск, Партизанский
10 р.
Видеомонтажер)
Минск, Партизанский
Договорная
Свадебный декор. Оформление свадеб. Ширма-фон
Минск, Партизанский
Договорная
Верка Сердючка.Звезда на праздник.Шоу программа
Минск, Партизанский
100 р.
Тамада (есть баян)
Минск, Партизанский
Договорная
Ведущий
Минск, Партизанский
170 р.
Фокусник
Минск, Партизанский
15 р.
Подарки из воздушных шариков. Воздушные шары
Минск, Партизанский
Договорная
Оформление выпускного в детском саду шариками
Минск, Партизанский
Договорная
Цифра из воздушных шаров
Минск, Партизанский
500 р.
Пена на выпускной
Минск, Партизанский
300 р.
Пенная вечеринка дискотека
Минск, Партизанский
Бесплатно
Скрипачка (музыкант) на мероприятие
Минск, Партизанский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский