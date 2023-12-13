Услуги для животных в Партизанском районе Минска
35 р.
Стрижка собак (выезд)
Минск, Партизанский
28 р.
Стрижка собак , груминг
Минск, Партизанский
35 р.
Стрижка собак и котов (груминг). Выезд на дом.
Минск, Партизанский
70 р.
Стрижка пуделей
Минск, Партизанский
35 р.
Стрижка собак и кошек
Минск, Партизанский
25 р.
Груминг(экспресс линька)
Минск, Партизанский
35 р.
Груминг, стрижка собак, экспресс-линька
Минск, Партизанский
15 р.
Возьму на передержку вашего питомца(котика)
Минск, Партизанский
5 р.
Выгул собак
Минск, Партизанский
11 р.
Домашняя гостиница - передержка для животных
Минск, Октябрьский
Договорная
Стрижка собак Копище
Минск, Первомайский
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
35 р.
Стрижка собак, экспресслинька
Минск, Заводской
Договорная
Стрижка собак и котов. Выезд в любой район
Минск, Заводской
7 р.
Передержка животных
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выгул собак (выходные, праздничные дни)
Минск, Ленинский
Договорная
Передержка домашних животных.Шикарные условия.
Минск, Заводской
Бесплатно
Зоогостиница для кошек и собак 24/7.
Минск, Московский
30 р.
Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот
Минск, Московский
35 р.
Стрижка котов. Вычёсывание. Экспресс линька.
Минск, Московский
40 р.
СТРИЖКА (ГРУМИНГ) СОБАК (возможен выезд)
Минск, Фрунзенский
35 р.
Груминг с выездом на дом
Минск, Заводской
Договорная
Стрижка собак от именитого грумера.
Минск, Первомайский
Договорная
Ветеринар на дом
Минск, Октябрьский
40 р.
Зоопсихолог/кинолог. Специалист по поведению собак
Минск, Первомайский
Договорная
Передержка домашних животных.Без клеток
Минск, Октябрьский
40 р.
Груминг стрижка собак и котов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка кошек/котов.Лучшие условия проживания
Минск, Центральный
30 р.
Груминг собак и кошек/выезд на дом Минск
Минск, Заводской
5 р.
Возьму животных на передержку
Минск, Фрунзенский
70 р.
Фотограф анималист
Минск, Фрунзенский
30 р.
Грумер
Минск, Фрунзенский
20 р.
Нужны модели на груминг. Сурганова, выезд.
Минск, Первомайский
30 р.
Стрижка собак качественно
Минск, Заводской
35 р.
Качественная стрижка собак и котов.
Минск, Фрунзенский
35 р.
Профессиональная помощь кинолога
Минск, Октябрьский
Договорная
Передержка попугаев,экзотических,певчих птиц
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак и котов
Минск, Московский
40 р.
Качественная стрижка собак , Уручье, Первомайский
Минск, Первомайский
40 р.
Стрижка котов и кошек
Минск, Первомайский
29 р.
Гостиница для животных «ЗооХаус». А/г Ратомка
Минск, Фрунзенский
25 р.
Груминг,стрижка собак ,котов
Минск, Фрунзенский
35 р.
Стрижка собак
Минск, Центральный
Договорная
Стрижка и тримминг собак ( р-н Сухарево).
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка груминг собак и кошек
Минск, Фрунзенский
35 р.
Груминг кошек и собак малых и средних пород .
Минск, Первомайский
35 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стрижка собак, котов (груминг)
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Стрижка йорка
Минск, Советский
40 р.
Профессиональная стрижка собак и котиков
Минск, Заводской
Договорная
ВЫГУЛ СОБАК по фрунзенскому району
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак / Минск / Сухарево
Минск, Фрунзенский
Договорная
Выгул вашей собаки мелкой породы
Минск, Ленинский