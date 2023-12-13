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Ремонтно-строительные работы в Партизанском районе Минска

Строительные работы

30 р.

Строительные работы

Минск, Партизанский

Каменщик: кирпич, блок. отделочные работы, и.т.д

18 р.

Каменщик: кирпич, блок. отделочные работы, и.т.д

Минск, Партизанский

Превосходные Кровельные Работы

31 р.

Превосходные Кровельные Работы

Минск, Партизанский

Печник.

Договорная

Печник.

Минск, Партизанский

Обшивка балкона / вагонкой ламинатом

Договорная

Обшивка балкона / вагонкой ламинатом

Минск, Партизанский

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Минск, Партизанский

Строительные работы

20 р.

Строительные работы

Минск, Партизанский

Уличная лестница второго этажа

Договорная

Уличная лестница второго этажа

Минск, Партизанский

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД

15 р.

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД

Минск, Партизанский

Лестница второго этажа

Договорная

Лестница второго этажа

Минск, Партизанский

Деревянный дом. Баня.Рубка срубов. Сборка срубов

Договорная

Деревянный дом. Баня.Рубка срубов. Сборка срубов

Минск, Партизанский

Алмазное сверления отверстий

1 р.

Алмазное сверления отверстий

Минск, Партизанский

Озеленение Автополив Газон

5 р.

Озеленение Автополив Газон

Минск, Партизанский

Монтаж кровли(крыши) под ключ. КРОВЕЛЬЩИКИ

Договорная

Монтаж кровли(крыши) под ключ. КРОВЕЛЬЩИКИ

Минск, Партизанский

Навес ,Кровля +375295800344

90 р.

Навес ,Кровля +375295800344

Минск, Партизанский

Утепление кровли

Договорная

Утепление кровли

Минск, Партизанский

Строительство, отделка бани, сауны, бассейна

Договорная

Строительство, отделка бани, сауны, бассейна

Минск, Партизанский

КРОВЛЯ КРЫША,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД +3752

15 р.

КРОВЛЯ КРЫША,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД +3752

Минск, Партизанский

Устройство проёмов, Алмазная резка бетона.

1 р.

Устройство проёмов, Алмазная резка бетона.

Минск, Партизанский

Навес КРОВЛЯ,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК

15 р.

Навес КРОВЛЯ,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК

Минск, Партизанский

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