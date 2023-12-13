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Ремонт квартир в Партизанском районе Минска

Натяжные потолки недорого, но с гарантией
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Договорная

Натяжные потолки недорого, но с гарантией

Минск, Партизанский

Установка натяжных потолков в Минске

25.39 р.

Установка натяжных потолков в Минске

Минск, Партизанский

Рассрочка
Резка бетона проемы

1 р.

Резка бетона проемы

Минск, Партизанский

Cанузлы под ключ. Облицовка плиткой

Договорная

Cанузлы под ключ. Облицовка плиткой

Минск, Партизанский

Натяжные потолки недорого, но с гарантией
vip

Договорная

Натяжные потолки недорого, но с гарантией

Минск, Партизанский

Договорная

Штукатурка

Минск, Партизанский

Отделка балкона

Договорная

Отделка балкона

Минск, Партизанский

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Вызов электрика. Услуги электрика.Перенос розеток.

Договорная

Вызов электрика. Услуги электрика.Перенос розеток.

Минск, Партизанский

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Партизанский

Натяжные потолки. Почему мы?

18 р.

Натяжные потолки. Почему мы?

Минск, Партизанский

Демонтаж алмазная резка бетона

Договорная

Демонтаж алмазная резка бетона

Минск, Партизанский

Натяжные потолки от бюджетных до премиум-класса

Договорная

Натяжные потолки от бюджетных до премиум-класса

Минск, Партизанский

Рассрочка
Замена автоматов и переборка щита. Электрик

Договорная

Замена автоматов и переборка щита. Электрик

Минск, Партизанский

Ремонт квартир

8 р.

Ремонт квартир

Минск, Партизанский

Натяжные потолки без проблем

18 р.

Натяжные потолки без проблем

Минск, Партизанский

Шлифовка пола в Минске - циклевка паркета - ремонт

Договорная

Шлифовка пола в Минске - циклевка паркета - ремонт

Минск, Партизанский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Партизанский

Установка межкомнатных дверей

60 р.

Установка межкомнатных дверей

Минск, Партизанский

Алмазная резка бетона

Бесплатно

Алмазная резка бетона

Минск, Партизанский

Натяжные потолки на любой вкус

18 р.

Натяжные потолки на любой вкус

Минск, Партизанский

Шпаклевка стен и потолков Минск и Минский район

Договорная

Шпаклевка стен и потолков Минск и Минский район

Минск, Партизанский

Установка розеток, выключателей, навеска люстр

Договорная

Установка розеток, выключателей, навеска люстр

Минск, Партизанский

Все виды строительных работ. Качественно и в срок

Договорная

Все виды строительных работ. Качественно и в срок

Минск, Партизанский

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Партизанский

Ремонт Квартир - Подготовка Стен - Поклейка Обоев

Договорная

Ремонт Квартир - Подготовка Стен - Поклейка Обоев

Минск, Партизанский

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Минск, Партизанский

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Минск, Партизанский

Уличная электрика / Ландшафтная электрика

Договорная

Уличная электрика / Ландшафтная электрика

Минск, Партизанский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Партизанский

Ремонт стройка

Договорная

Ремонт стройка

Минск, Партизанский

Установка окно пвх / рамы

Договорная

Установка окно пвх / рамы

Минск, Партизанский

Шлифовка, циклёвка паркета, доски пола

Договорная

Шлифовка, циклёвка паркета, доски пола

Минск, Партизанский

Укладка ламината, линолеума. Дёшево

4 р.

Укладка ламината, линолеума. Дёшево

Минск, Партизанский

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Отделка бань под ключ

Договорная

Отделка бань под ключ

Минск, Партизанский

Поклейка обоев

7 р.

Поклейка обоев

Минск, Партизанский

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Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Минск, Партизанский

Поклейка обоев.. Шпатлевка стен..

5 р.

Поклейка обоев.. Шпатлевка стен..

Минск, Партизанский

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Договорная

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Минск, Партизанский

Ремонт под ключ

30 р.

Ремонт под ключ

Минск, Партизанский

Штукатурка, штукатурные работы

12 р.

Штукатурка, штукатурные работы

Минск, Партизанский

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Укладка плитки

50 р.

Укладка плитки

Минск, Партизанский

Поклейка обоев

3 р.

Поклейка обоев

Минск, Партизанский

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Плиточник. Укладка плитки

30 р.

Плиточник. Укладка плитки

Минск, Партизанский

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Договорная

Выполню ремонт и отделка квартир ,домов ,выполню л

Минск, Партизанский

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
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Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

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Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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