Товары от Куфар Маркета
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Компьютерная техника в БеларусиВсе объявления
750 р.
Dell E5470 14'' i5 8GB SSD Гарантия
Минск, Центральный
2 050 р.
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
1 056 р.
Игровой монитор Iiyama G-Master G2466HSU-B1
Гродно
500 р.
Ноутбук Asus X540L
Минск, Центральный
27.99 р.
Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут
Минск, Центральный
59.99 р.
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц
Минск, Центральный
74.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb
Минск, Центральный
339.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Игровой системный блок
Гомельская, Жлобин
19.99 р.
Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston
Минск, Первомайский
21.99 р.
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400
Минск, Первомайский
34.99 р.
Оперативная память DDR3 8GB 1600МГц Samsung
Минск, Первомайский
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 120Gb WD Green
Минск, Первомайский
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия
Минск, Первомайский
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66.40 р.
Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac
Минск, Центральный
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58.50 р.
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой
Минск, Центральный
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58.40 р.
Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра
Минск, Центральный
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56.70 р.
Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla
Минск, Центральный
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56.50 р.
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN
Минск, Центральный
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55.30 р.
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black
Минск, Центральный
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54.50 р.
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727
Минск, Центральный
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68.40 р.
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония
Минск, Центральный
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62.60 р.
Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270
Минск, Центральный
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67.60 р.
Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006
Минск, Центральный
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57.20 р.
Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676
Минск, Центральный
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62.50 р.
Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130
Минск, Центральный
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81.70 р.
Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684
Минск, Центральный
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60.50 р.
Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)
Минск, Центральный
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60.30 р.
Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060
Минск, Центральный
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58.20 р.
Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)
Минск, Центральный
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56.50 р.
Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022
Минск, Центральный
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60.90 р.
Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049
Минск, Центральный
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53.50 р.
Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой
Минск, Центральный
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58.20 р.
Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу
Минск, Центральный
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57.60 р.
Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра
Минск, Центральный
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56.90 р.
Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный
Минск, Центральный
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59.30 р.
Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178
Минск, Центральный
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60.60 р.
Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C
Минск, Центральный
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63.20 р.
Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)
Минск, Центральный
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60.50 р.
Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)
Минск, Центральный
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59.80 р.
Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm
Минск, Центральный
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59.70 р.
Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000
Минск, Центральный
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57.60 р.
Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)
Минск, Центральный
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55.30 р.
Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000
Минск, Центральный
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13.18 р.
Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K
Минск, Центральный
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31 р.
Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба
Минск, Центральный