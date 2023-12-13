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Компьютерная техника в Беларуси

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Dell E5470 14'' i5 8GB SSD Гарантия
vip

750 р.

Dell E5470 14'' i5 8GB SSD Гарантия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
vip

2 050 р.

HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Игровой монитор Iiyama G-Master G2466HSU-B1
vip

1 056 р.

Игровой монитор Iiyama G-Master G2466HSU-B1

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук Asus X540L

500 р.

Ноутбук Asus X540L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb

74.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

339.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Игровой системный блок

1 400 р.

Игровой системный блок

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston

19.99 р.

Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

21.99 р.

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 8GB 1600МГц Samsung

34.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB 1600МГц Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 120Gb WD Green

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 120Gb WD Green

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

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66.40 р.

Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

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58.50 р.

Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

Минск, Центральный

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Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

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58.40 р.

Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

Минск, Центральный

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Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

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56.70 р.

Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

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56.50 р.

Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

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55.30 р.

Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

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54.50 р.

Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

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68.40 р.

Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

Минск, Центральный

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Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270

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62.60 р.

Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270

Минск, Центральный

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Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006

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67.60 р.

Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676

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57.20 р.

Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130

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62.50 р.

Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130

Минск, Центральный

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Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684

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81.70 р.

Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)

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60.50 р.

Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)

Минск, Центральный

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Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060

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60.30 р.

Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)

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58.20 р.

Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)

Минск, Центральный

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Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022

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56.50 р.

Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022

Минск, Центральный

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Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049

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60.90 р.

Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049

Минск, Центральный

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Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой

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53.50 р.

Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

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Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу

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58.20 р.

Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра

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57.60 р.

Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный

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56.90 р.

Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178

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59.30 р.

Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C

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60.60 р.

Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)

Онлайн-заказ

63.20 р.

Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)

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60.50 р.

Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm

Онлайн-заказ

59.80 р.

Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000

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59.70 р.

Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)

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57.60 р.

Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000

Онлайн-заказ

55.30 р.

Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000

Минск, Центральный

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K

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13.18 р.

Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K

Минск, Центральный

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Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

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31 р.

Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Минск, Центральный

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