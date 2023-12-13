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Компьютерная техника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

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31 р.

Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

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28 р.

Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

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20 р.

USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US

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117 р.

Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US

Минск, Центральный

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Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная

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31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий

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17 р.

Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный

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10 р.

Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

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147 р.

LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Онлайн-заказ

147 р.

LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жилет с подогревом для мужчин и женщин USB питание (3 режима работы) XXL

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90 р.

Жилет с подогревом для мужчин и женщин USB питание (3 режима работы) XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный

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59 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная лампа с датчиком движения USB Led Cabinet Sensor Light 40 см.

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53 р.

Беспроводная лампа с датчиком движения USB Led Cabinet Sensor Light 40 см.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 5000mAh Kinetic, с индикатором заряда Черный

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49 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 5000mAh Kinetic, с индикатором заряда Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Походная электроннаяводонепроницаемая дуговаязажигалка - фонарикс USB зарядкойLIGHTER (3 режима рабо

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39 р.

Походная электроннаяводонепроницаемая дуговаязажигалка - фонарикс USB зарядкойLIGHTER (3 режима рабо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Чёрное

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12 р.

УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Чёрное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптическая проводная USB компьютерная мышь серии VINTAGE Оптическая проводная USB компьютерная мышь

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11.05 р.

Оптическая проводная USB компьютерная мышь серии VINTAGE Оптическая проводная USB компьютерная мышь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер HDMI/VGA (Переходник)

14.99 р.

Адаптер HDMI/VGA (Переходник)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

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464.44 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB Flash Kingston DataTraveler Max 512GB

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313.10 р.

USB Flash Kingston DataTraveler Max 512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VS1204T-AT-G

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1 723.83 р.

Кабели, адаптеры, разветвители Aten VS1204T-AT-G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители Atlona AT-PRO-LCS30

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510.06 р.

Кабели, адаптеры, разветвители Atlona AT-PRO-LCS30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE022-AT-G

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417.15 р.

Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE022-AT-G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE811

Онлайн-заказ

2 503.41 р.

Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE811

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клавиатуры DeepCool KG722

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316.82 р.

Клавиатуры DeepCool KG722

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультимедиа акустика Edifier S360DB

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1 446.84 р.

Мультимедиа акустика Edifier S360DB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клавиатура SteelSeries Apex M750

100 р.

Клавиатура SteelSeries Apex M750

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кронштейн NB F80 (черный)

130 р.

Кронштейн NB F80 (черный)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
USB HDD диски 320/500/1000GB

30 р.

USB HDD диски 320/500/1000GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клавиатура для ноутбука подбор / замена / доставка

29 р.

Клавиатура для ноутбука подбор / замена / доставка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители Cablexpert UPC-7004-SO

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883.70 р.

Кабели, адаптеры, разветвители Cablexpert UPC-7004-SO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLLFE1POEU

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2 275.49 р.

Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLLFE1POEU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLRFE1POEU

Онлайн-заказ

2 275.49 р.

Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLRFE1POEU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB Flash Kingston DataTraveler Kyson 64GB (DTKN64GB)

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23.27 р.

USB Flash Kingston DataTraveler Kyson 64GB (DTKN64GB)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Флеш-память Silicon-Power Jewel J80 64GB (SP064GBUF3J80V1T)

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25.88 р.

Флеш-память Silicon-Power Jewel J80 64GB (SP064GBUF3J80V1T)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB Flash Kingston DataTraveler 70 128GB

Онлайн-заказ

26.31 р.

USB Flash Kingston DataTraveler 70 128GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая мышь Oklick 713G Netrunner (1465498)

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26.31 р.

Игровая мышь Oklick 713G Netrunner (1465498)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти Samsung EVO Plus microSDHC 32GB + адаптер MB-MC32GA

Онлайн-заказ

25.48 р.

Карта памяти Samsung EVO Plus microSDHC 32GB + адаптер MB-MC32GA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютерная мышь Logitech Mouse B100 (910-003360) White

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23.70 р.

Компьютерная мышь Logitech Mouse B100 (910-003360) White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель Gembird PC-186-VDE-10M

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26.76 р.

Кабель Gembird PC-186-VDE-10M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мышь A4Tech Fstyler FM10 (черный/серый)

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25.11 р.

Мышь A4Tech Fstyler FM10 (черный/серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Веб-камера Oklick OK-C8825

Онлайн-заказ

23.13 р.

Веб-камера Oklick OK-C8825

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка Hoco PH15 (черный)

Онлайн-заказ

23.98 р.

Подставка Hoco PH15 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель HARPER BRCH-772 Silver

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23.67 р.

Кабель HARPER BRCH-772 Silver

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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