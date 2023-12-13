Товары от Куфар Маркета
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31 р.
Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба
Минск, Центральный
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28 р.
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый
Минск, Центральный
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20 р.
USB накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная
Минск, Центральный
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117 р.
Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US
Минск, Центральный
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная
Минск, Центральный
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17 р.
Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий
Минск, Центральный
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10 р.
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный
Минск, Центральный
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147 р.
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22
Минск, Центральный
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147 р.
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22
Минск, Центральный
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90 р.
Жилет с подогревом для мужчин и женщин USB питание (3 режима работы) XXL
Минск, Центральный
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59 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный
Минск, Центральный
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53 р.
Беспроводная лампа с датчиком движения USB Led Cabinet Sensor Light 40 см.
Минск, Центральный
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49 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 5000mAh Kinetic, с индикатором заряда Черный
Минск, Центральный
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39 р.
Походная электроннаяводонепроницаемая дуговаязажигалка - фонарикс USB зарядкойLIGHTER (3 режима рабо
Минск, Центральный
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12 р.
УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Чёрное
Минск, Центральный
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11.05 р.
Оптическая проводная USB компьютерная мышь серии VINTAGE Оптическая проводная USB компьютерная мышь
Минск, Центральный
14.99 р.
Адаптер HDMI/VGA (Переходник)
Минск, Первомайский
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464.44 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
Минск, Центральный
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313.10 р.
USB Flash Kingston DataTraveler Max 512GB
Минск, Центральный
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1 723.83 р.
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VS1204T-AT-G
Минск, Центральный
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510.06 р.
Кабели, адаптеры, разветвители Atlona AT-PRO-LCS30
Минск, Центральный
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417.15 р.
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE022-AT-G
Минск, Центральный
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2 503.41 р.
Кабели, адаптеры, разветвители Aten VE811
Минск, Центральный
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316.82 р.
Клавиатуры DeepCool KG722
Минск, Центральный
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1 446.84 р.
Мультимедиа акустика Edifier S360DB
Минск, Центральный
100 р.
Клавиатура SteelSeries Apex M750
Могилев
130 р.
Кронштейн NB F80 (черный)
Могилев
30 р.
USB HDD диски 320/500/1000GB
Минск, Центральный
29 р.
Клавиатура для ноутбука подбор / замена / доставка
Минск, Центральный
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883.70 р.
Кабели, адаптеры, разветвители Cablexpert UPC-7004-SO
Минск, Центральный
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2 275.49 р.
Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLLFE1POEU
Минск, Центральный
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2 275.49 р.
Кабели, адаптеры, разветвители ComNet CLRFE1POEU
Минск, Центральный
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23.27 р.
USB Flash Kingston DataTraveler Kyson 64GB (DTKN64GB)
Минск, Центральный
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25.88 р.
Флеш-память Silicon-Power Jewel J80 64GB (SP064GBUF3J80V1T)
Минск, Центральный
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26.31 р.
USB Flash Kingston DataTraveler 70 128GB
Минск, Центральный
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26.31 р.
Игровая мышь Oklick 713G Netrunner (1465498)
Минск, Центральный
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25.48 р.
Карта памяти Samsung EVO Plus microSDHC 32GB + адаптер MB-MC32GA
Минск, Центральный
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23.70 р.
Компьютерная мышь Logitech Mouse B100 (910-003360) White
Минск, Центральный
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26.76 р.
Кабель Gembird PC-186-VDE-10M
Минск, Центральный
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25.11 р.
Мышь A4Tech Fstyler FM10 (черный/серый)
Минск, Центральный
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23.13 р.
Веб-камера Oklick OK-C8825
Минск, Центральный
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23.98 р.
Подставка Hoco PH15 (черный)
Минск, Центральный
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23.67 р.
Кабель HARPER BRCH-772 Silver
Минск, Центральный