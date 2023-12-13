Товары от Куфар Маркета
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3 897.73 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD
Минск, Центральный
269.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия
Минск, Первомайский
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix
Минск, Первомайский
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минск, Первомайский
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb
Минск, Первомайский
30 р.
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY
Гродно
27.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt
Минск, Центральный
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb
Минск, Центральный
59.99 р.
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц
Минск, Центральный
34.99 р.
Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц ПК
Минск, Центральный
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
Минск, Фрунзенский
44.99 р.
Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)
Минск, Первомайский
19.99 р.
Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Hynix
Минск, Первомайский
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Минск, Первомайский
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)
Минск, Первомайский
339.99 р.
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия
Минск, Первомайский
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2 075.45 р.
Системы охлаждения Arctic MX-4 ACTCP00072A (1000 г)
Минск, Центральный
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302.36 р.
Системы охлаждения DeepCool Gammaxx L240 A-RGB WH DP-H12CF-GL240-ARGB-WH
Минск, Центральный
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1 656.71 р.
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312
Минск, Центральный
650 р.
Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)
Могилев
590 р.
Комплект AMD Ryzen 5 3600 + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 го
Могилев
410 р.
Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro
Могилев
400 р.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5
Могилев
600 р.
Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5
Могилев
1 050 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR
Могилев
350 р.
Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
Могилев
275 р.
Материнская плата Gigabyte B450M K (новая , гарантия 1 год)
Могилев
Договорная
Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3
Могилев
530 р.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5
Могилев
200 р.
Корпус AeroCool Python
Могилев
750 р.
Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)
Могилев
40 р.
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой
Минск, Центральный
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12 873.52 р.
Процессоры AMD EPYC 7642
Минск, Центральный
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3 914.56 р.
Процессоры Intel Xeon Silver 4215R
Минск, Центральный
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3 718.10 р.
Процессоры Intel Xeon Silver 4214R
Минск, Центральный
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6 035.72 р.
Процессоры Intel Xeon 8160 Platinum
Минск, Центральный
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10 483.36 р.
Процессоры AMD EPYC 7513
Минск, Центральный
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7 896.74 р.
Процессоры AMD EPYC 7532
Минск, Центральный
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7 962.22 р.
Процессоры Intel Xeon Gold 6230R
Минск, Центральный
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4 471.17 р.
Процессоры Intel Xeon Silver 4316
Минск, Центральный
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5 244.64 р.
Процессоры Intel Xeon Gold 6226R
Минск, Центральный
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6 881.74 р.
Процессоры AMD EPYC 7402
Минск, Центральный
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23.86 р.
Кулер DEEPCOOL THETA 9 PWM
Минск, Центральный