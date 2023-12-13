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Компьютерная техника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Онлайн-заказ

3 897.73 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

269.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц ПК

34.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц ПК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Hynix

19.99 р.

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия

339.99 р.

Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Системы охлаждения Arctic MX-4 ACTCP00072A (1000 г)

Онлайн-заказ

2 075.45 р.

Системы охлаждения Arctic MX-4 ACTCP00072A (1000 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Системы охлаждения DeepCool Gammaxx L240 A-RGB WH DP-H12CF-GL240-ARGB-WH

Онлайн-заказ

302.36 р.

Системы охлаждения DeepCool Gammaxx L240 A-RGB WH DP-H12CF-GL240-ARGB-WH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

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1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

650 р.

Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект AMD Ryzen 5 3600 + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 го

590 р.

Комплект AMD Ryzen 5 3600 + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 го

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro

410 р.

Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5

400 р.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5

600 р.

Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR

1 050 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

350 р.

Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Материнская плата Gigabyte B450M K (новая , гарантия 1 год)

275 р.

Материнская плата Gigabyte B450M K (новая , гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3

Договорная

Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5

530 р.

Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус AeroCool Python

200 р.

Корпус AeroCool Python

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)

750 р.

Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD EPYC 7642

Онлайн-заказ

12 873.52 р.

Процессоры AMD EPYC 7642

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Silver 4215R

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3 914.56 р.

Процессоры Intel Xeon Silver 4215R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Silver 4214R

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3 718.10 р.

Процессоры Intel Xeon Silver 4214R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon 8160 Platinum

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6 035.72 р.

Процессоры Intel Xeon 8160 Platinum

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD EPYC 7513

Онлайн-заказ

10 483.36 р.

Процессоры AMD EPYC 7513

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD EPYC 7532

Онлайн-заказ

7 896.74 р.

Процессоры AMD EPYC 7532

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Gold 6230R

Онлайн-заказ

7 962.22 р.

Процессоры Intel Xeon Gold 6230R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Silver 4316

Онлайн-заказ

4 471.17 р.

Процессоры Intel Xeon Silver 4316

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Gold 6226R

Онлайн-заказ

5 244.64 р.

Процессоры Intel Xeon Gold 6226R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD EPYC 7402

Онлайн-заказ

6 881.74 р.

Процессоры AMD EPYC 7402

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулер DEEPCOOL THETA 9 PWM

Онлайн-заказ

23.86 р.

Кулер DEEPCOOL THETA 9 PWM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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