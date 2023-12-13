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Компьютерная техника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
vip

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Гродно

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4
vip

1 699 р.

Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой системный блок

1 400 р.

Игровой системный блок

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Комплект Intel

450 р.

Комплект Intel

Могилев

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Брест

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

2 885 р.

Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

1 090 р.

Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

1 750 р.

Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4

2 355 р.

Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Новый ПК для офиса-работы-интернета

350 р.

Новый ПК для офиса-работы-интернета

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t

2 510 р.

Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5500,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

1 999 р.

Игровой компьютер R5 5500,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660TI ,16 ddr4

1 790 р.

Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660TI ,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Ryzen 7/32Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

2 792 р.

Ryzen 7/32Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ТОП ПК Ryzen 7 8/16 Cores, 32 GB DDR4, RTX 3070, SSD 1000 GB

2 650 р.

ТОП ПК Ryzen 7 8/16 Cores, 32 GB DDR4, RTX 3070, SSD 1000 GB

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новый игровой компьютер RTX3080+Ryzen 7 5800X+32gb

4 100 р.

Новый игровой компьютер RTX3080+Ryzen 7 5800X+32gb

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Компьютер Игровой RTX4060+RYZEN5

2 460 р.

АКЦИЯ Компьютер Игровой RTX4060+RYZEN5

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор комплектующих

400 р.

Набор комплектующих

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3070ti

3 900 р.

Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3070ti

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Компьютер игровой AMD Ryzen 5 5600G/16GB(2x8) 3200Мгц/512GB/Vega 7/500W

1 108 р.

Компьютер игровой AMD Ryzen 5 5600G/16GB(2x8) 3200Мгц/512GB/Vega 7/500W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
vip

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Гродно

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Онлайн-заказ

9 877.79 р.

Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютер игровой в Сборе+27 МОНИТОР АКЦИЯ

1 690 р.

Компьютер игровой в Сборе+27 МОНИТОР АКЦИЯ

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3080

4 200 р.

Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3080

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Онлайн-заказ

9 739.78 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Онлайн-заказ

3 170.32 р.

Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Онлайн-заказ

9 876.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Онлайн-заказ

4 348.42 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Онлайн-заказ

3 746.80 р.

Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сборка компьютеров Гарантия

0.10 р.

Сборка компьютеров Гарантия

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК Ryzen 7 3700X / RTX 3060Ti 8GB / ОЗУ 16 GB (новый ,гарантия) (Кредит , рассрочка)

2 650 р.

Игровой ПК Ryzen 7 3700X / RTX 3060Ti 8GB / ОЗУ 16 GB (новый ,гарантия) (Кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Системный блок AMD Athlon/8Gb/HDD+SSD/GTX 1050 Ti

349 р.

Системный блок AMD Athlon/8Gb/HDD+SSD/GTX 1050 Ti

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сервер на AMD EPYС 7272 (12-CORE/32GB DDR4/3TB SSD)

2 000 р.

Сервер на AMD EPYС 7272 (12-CORE/32GB DDR4/3TB SSD)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Intel Core i5/32Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

2 369 р.

Intel Core i5/32Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Intel Core i5/16Гб/GTX1660Super/SSD512ГбNVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

1 869 р.

Intel Core i5/16Гб/GTX1660Super/SSD512ГбNVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ryzen 5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

1 795 р.

Ryzen 5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Intel Core i5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

1 923 р.

Intel Core i5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD512Гб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

2 120 р.

Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD512Гб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Intel Core i5/16Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

2 508 р.

Intel Core i5/16Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

2 173 р.

Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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