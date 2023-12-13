logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухниКрупная техника для кухниТехника для уборкиУход за одеждой, пошивКлиматическая техникаТехника для красоты и здоровья
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new

Бытовая техника в Беларуси

Пылесос Deerma DEM-TJ200
vip

300 р.

Пылесос Deerma DEM-TJ200

Гродно

Доставка
Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт
vip

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Xiaomi Robot Vacuum X10+
vip

2 270 р.

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

35 р.

Газовая плита Гефест современная

Минск, Московский

Холодильник атлант MXM 2826-xx

500 р.

Холодильник атлант MXM 2826-xx

Гомельская, Калинковичи

Холодильник

Бесплатно

Холодильник

Могилевская, Быхов

badge-icon
Плойка для волос

15 р.

Плойка для волос

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Бытовая техника

Договорная

Бытовая техника

Минская, Молодечно

badge-icon
Электрический духовой шкаф Electrolux SteamCrisp 700 pyroliza KOCBP39H

Онлайн-заказ

3 800 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamCrisp 700 pyroliza KOCBP39H

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux EOB7S31Z

Онлайн-заказ

3 780 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux EOB7S31Z

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux EOC8H31Z

Онлайн-заказ

2 990 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux EOC8H31Z

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux KOBBS39X

Онлайн-заказ

4 450 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux KOBBS39X

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux SteamBoost 800 COB8S39WZ

Онлайн-заказ

4 800 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamBoost 800 COB8S39WZ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стиральная машина Hotpoint НА НАРАНТИИ 6 МЕСЯЦЕВ

400 р.

Стиральная машина Hotpoint НА НАРАНТИИ 6 МЕСЯЦЕВ

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка
Бак, полубак, мотор запчасти Indesit,LG, Atlant

50 р.

Бак, полубак, мотор запчасти Indesit,LG, Atlant

Минск, Ленинский

Электрический духовой шкаф Electrolux LOC8H31X

Онлайн-заказ

3 100 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux LOC8H31X

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-П3Л черный/зол.

Онлайн-заказ

327.42 р.

Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-П3Л черный/зол.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-П3Л белый/зол

Онлайн-заказ

327.95 р.

Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-П3Л белый/зол

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка Elikor Оптима 50П-400-К3Л медный антик

Онлайн-заказ

252.42 р.

Кухонная вытяжка Elikor Оптима 50П-400-К3Л медный антик

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка AEG DPE5660M

Онлайн-заказ

1 668.52 р.

Кухонная вытяжка AEG DPE5660M

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка AEG DGE5861HM

Онлайн-заказ

2 287.48 р.

Кухонная вытяжка AEG DGE5861HM

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель для одежды TEFAL PRO STYLE ONE IT24

280 р.

Отпариватель для одежды TEFAL PRO STYLE ONE IT24

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Стиральная машина AEG L7WBEN69S

Онлайн-заказ

3 483.40 р.

Стиральная машина AEG L7WBEN69S

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Морозильный ларь ChiQ CCF99DW

Онлайн-заказ

625 р.

Морозильный ларь ChiQ CCF99DW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Морозильный ларь ChiQ CCF199DW

Онлайн-заказ

885 р.

Морозильный ларь ChiQ CCF199DW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильник ChiQ CBM351NW

Онлайн-заказ

1 450 р.

Холодильник ChiQ CBM351NW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильник ChiQ CBM351NS

Онлайн-заказ

1 540 р.

Холодильник ChiQ CBM351NS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Морозильник ChiQ CSF168DW

Онлайн-заказ

990 р.

Морозильник ChiQ CSF168DW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильник ChiQ CBM317NS

Онлайн-заказ

1 795 р.

Холодильник ChiQ CBM317NS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильник ChiQ CBM317NW

Онлайн-заказ

1 370 р.

Холодильник ChiQ CBM317NW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Перкуссионные массажёры MDHL

115 р.

Перкуссионные массажёры MDHL

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Газовая тепловая пушка Loriot GHB-10

Онлайн-заказ

330 р.

Газовая тепловая пушка Loriot GHB-10

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Онлайн-заказ

323.70 р.

Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Loriot LT-09PE

Онлайн-заказ

400 р.

Электрическая тепловая пушка Loriot LT-09PE

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Конвектор Electrolux Rapid ECH/R-1500 E

Онлайн-заказ

350 р.

Конвектор Electrolux Rapid ECH/R-1500 E

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Онлайн-заказ

350 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Онлайн-заказ

337.50 р.

Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Онлайн-заказ

350 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3710D

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Онлайн-заказ

343 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф EXITEQ EXO-305.

1 006.85 р.

Электрический духовой шкаф EXITEQ EXO-305.

Минск, Первомайский

Холодильник Indesit СОСТОЯНИЕ 8/10

320 р.

Холодильник Indesit СОСТОЯНИЕ 8/10

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка
Варочная панель Siemens EX645LYC1E

Онлайн-заказ

4 000 р.

Варочная панель Siemens EX645LYC1E

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Варочная панель Electrolux KGG6456K

Онлайн-заказ

1 407.98 р.

Варочная панель Electrolux KGG6456K

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильник В РАССРОЧКУ И С ДОСТАВКОЙ

150 р.

Холодильник В РАССРОЧКУ И С ДОСТАВКОЙ

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamCrisp 700 pyroliza KOCBP39H

Онлайн-заказ

3 800 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamCrisp 700 pyroliza KOCBP39H

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux EOB7S31Z

Онлайн-заказ

3 780 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux EOB7S31Z

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux EOC8H31Z

Онлайн-заказ

2 990 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux EOC8H31Z

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux KOBBS39X

Онлайн-заказ

4 450 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux KOBBS39X

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux SteamBoost 800 COB8S39WZ

Онлайн-заказ

4 800 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamBoost 800 COB8S39WZ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электрический духовой шкаф Electrolux LOC8H31X

Онлайн-заказ

3 100 р.

Электрический духовой шкаф Electrolux LOC8H31X

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-П3Л черный/зол.

Онлайн-заказ

327.42 р.

Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-П3Л черный/зол.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-П3Л белый/зол

Онлайн-заказ

327.95 р.

Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-П3Л белый/зол

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья