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Бытовая техника

Техника для уборки в Беларуси

Пылесос Deerma DEM-TJ200
vip

300 р.

Пылесос Deerma DEM-TJ200

Гродно

Доставка
vip

17 000 р.

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Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Xiaomi Robot Vacuum X10+
vip

2 270 р.

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос беспроводной bosch athlet 25.2 на запчасти

100 р.

Пылесос беспроводной bosch athlet 25.2 на запчасти

Гомельская, Рогачев

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Робот-пылесос Neato Robotics D10 с Amazon

1 950 р.

Робот-пылесос Neato Robotics D10 с Amazon

Гродно

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Пылесос Karcher VC 5 Premium керхер

430 р.

Пылесос Karcher VC 5 Premium керхер

Минск, Октябрьский

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Моющий пылесос Thomas Pet & Family Plus

980 р.

Моющий пылесос Thomas Pet & Family Plus

Могилев

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Пылесос Karcher SE 4001 1.081-130.0

Онлайн-заказ

933.30 р.

Пылесос Karcher SE 4001 1.081-130.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 4 Cordless Premium myHome 1.198-640.0

Онлайн-заказ

770.90 р.

Пылесос Karcher VC 4 Cordless Premium myHome 1.198-640.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 3 1.198-125.0

Онлайн-заказ

459.20 р.

Пылесос Karcher VC 3 1.198-125.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 3 Floor 1.198-170.0

Онлайн-заказ

453.30 р.

Пылесос Karcher VC 3 Floor 1.198-170.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher WD 5 P S V 1.628-356.0

Онлайн-заказ

833.30 р.

Пылесос Karcher WD 5 P S V 1.628-356.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Электрошвабра Karcher FC 5 Cordless 1.055-601.0

Онлайн-заказ

1 661.90 р.

Электрошвабра Karcher FC 5 Cordless 1.055-601.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Онлайн-заказ

513 р.

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher WD 3 P V 1.628-170.0

Онлайн-заказ

457.90 р.

Пылесос Karcher WD 3 P V 1.628-170.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Metabo AS 20 L 602012000

Онлайн-заказ

607.20 р.

Пылесос Metabo AS 20 L 602012000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 4 Cordless myHome 1.198-620.0

Онлайн-заказ

668.90 р.

Пылесос Karcher VC 4 Cordless myHome 1.198-620.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Электровеник Lavor BSW 375 ET

Онлайн-заказ

545.70 р.

Электровеник Lavor BSW 375 ET

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus

Онлайн-заказ

434.20 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher WD 3 S V 1.628-135.0

Онлайн-заказ

409.50 р.

Пылесос Karcher WD 3 S V 1.628-135.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 2 1.198-105.0

Онлайн-заказ

469.40 р.

Пылесос Karcher VC 2 1.198-105.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 5 Premium 1.349-200.0

Онлайн-заказ

746.50 р.

Пылесос Karcher VC 5 Premium 1.349-200.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор фильтров

15 р.

Набор фильтров

Гомель

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Bosch BGS4U2242

175 р.

Bosch BGS4U2242

Минск, Советский

Щётка на пылесос

25 р.

Щётка на пылесос

Гомель

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Вертикальный пылесос Philips

150 р.

Вертикальный пылесос Philips

Брест

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Пылесос normann avc-211

101.99 р.

Пылесос normann avc-211

Минская, Слуцк

Подметальная машина Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

998.40 р.

Подметальная машина Stiga SWP 355

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос вертикальный Deerma /Xiaomi

84 р.

Пылесос вертикальный Deerma /Xiaomi

Минск, Московский

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Пылесос

35 р.

Пылесос

Минск, Заводской

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Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Онлайн-заказ

323.70 р.

Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Онлайн-заказ

337.50 р.

Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Робот-пылесос

300 р.

Робот-пылесос

Могилев

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Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite MJ

200 р.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite MJ

Минск, Октябрьский

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Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Онлайн-заказ

1 888.68 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Онлайн-заказ

1 653.98 р.

Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

999 р.

Электровеники Stiga SWP 355

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Philips FC9351/01

Онлайн-заказ

444.87 р.

Пылесосы Philips FC9351/01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3K210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3K210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роботы-пылесосы Hutt W55

Онлайн-заказ

599 р.

Роботы-пылесосы Hutt W55

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BBH32551

Онлайн-заказ

799 р.

Пылесосы Bosch BBH32551

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3P210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3P210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Makita VC008GZ

Онлайн-заказ

1 208.47 р.

Пылесосы Makita VC008GZ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Greenworks GD24SVK4 (с АКБ и ЗУ)

Онлайн-заказ

925 р.

Пылесосы Greenworks GD24SVK4 (с АКБ и ЗУ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Tefal TW4881EA

Онлайн-заказ

578.03 р.

Пылесосы Tefal TW4881EA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочистители и отпариватели Ariete 4147 XSteam No Stop

Онлайн-заказ

481.07 р.

Пароочистители и отпариватели Ariete 4147 XSteam No Stop

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Пылесос Karcher SE 4001 1.081-130.0

Онлайн-заказ

933.30 р.

Пылесос Karcher SE 4001 1.081-130.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 4 Cordless Premium myHome 1.198-640.0

Онлайн-заказ

770.90 р.

Пылесос Karcher VC 4 Cordless Premium myHome 1.198-640.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 3 1.198-125.0

Онлайн-заказ

459.20 р.

Пылесос Karcher VC 3 1.198-125.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher VC 3 Floor 1.198-170.0

Онлайн-заказ

453.30 р.

Пылесос Karcher VC 3 Floor 1.198-170.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher WD 5 P S V 1.628-356.0

Онлайн-заказ

833.30 р.

Пылесос Karcher WD 5 P S V 1.628-356.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Электрошвабра Karcher FC 5 Cordless 1.055-601.0

Онлайн-заказ

1 661.90 р.

Электрошвабра Karcher FC 5 Cordless 1.055-601.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Онлайн-заказ

513 р.

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Karcher WD 3 P V 1.628-170.0

Онлайн-заказ

457.90 р.

Пылесос Karcher WD 3 P V 1.628-170.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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