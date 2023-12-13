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Бытовая техника

Техника для красоты и здоровья в Беларуси

Машинка для стрижки волос T-Blade SL-07
vip

17.50 р.

Машинка для стрижки волос T-Blade SL-07

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Электробритва
vip

650 р.

Электробритва

Гомельская, Светлогорск

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Массажер для тела Massage GUN
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50 р.

Массажер для тела Massage GUN

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фен

5 р.

Фен

Брест

ФЕН DYSON SUPERSONIC HD-15 (PREMIUM COPY 1:1). ДАЙСОН С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

239 р.

ФЕН DYSON SUPERSONIC HD-15 (PREMIUM COPY 1:1). ДАЙСОН С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плойка Moser Curling Tong Ionic

70 р.

Плойка Moser Curling Tong Ionic

Могилевская, Бобруйск

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Конусная плойка BaBylissPRO

130 р.

Конусная плойка BaBylissPRO

Могилевская, Бобруйск

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Гидромассажная ванночка для ног

30 р.

Гидромассажная ванночка для ног

Минск, Октябрьский

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Ультразвуковой ингалятор AGU N8 Tomchi

123.29 р.

Ультразвуковой ингалятор AGU N8 Tomchi

Гомель

Выпрямитель для волос с расческой

20 р.

Выпрямитель для волос с расческой

Витебск

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Вибро-массажная накидка Ascardo Keido

269 р.

Вибро-массажная накидка Ascardo Keido

Минск, Советский

Доставка
Фен

30 р.

Фен

Брестская, Пинск

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Электробритва

30 р.

Электробритва

Гомель

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Машинка для стрижки волос Rowenta Nomad Jungle

79 р.

Машинка для стрижки волос Rowenta Nomad Jungle

Гомель

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Мультистайлер BR305

55 р.

Мультистайлер BR305

Витебск

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Фен Redmond RF-503

62.04 р.

Фен Redmond RF-503

Гомель

Машинка для стрижки волос Marta MT-2216

19.99 р.

Машинка для стрижки волос Marta MT-2216

Гомель

Ингалятор ультразвуковой.

70 р.

Ингалятор ультразвуковой.

Гомельская, Речица

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Термометр инфракрасный бесконтактный

200 р.

Термометр инфракрасный бесконтактный

Минск, Фрунзенский

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Электробигуди

20 р.

Электробигуди

Гродненская, Слоним

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Небулайзер

100 р.

Небулайзер

Витебск

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Выпрямитель для волос Rotwein V-HD18

19.99 р.

Выпрямитель для волос Rotwein V-HD18

Гомель

Аппарат для электромиостимуляции SA-D01

1 200 р.

Аппарат для электромиостимуляции SA-D01

Минск, Центральный

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Выпрямитель , плойка

10 р.

Выпрямитель , плойка

Гомельская, Жлобин

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Фотоэпилятор для удаления волос IPL Hair Removal Device 999999 импульсов Белый

Онлайн-заказ

107 р.

Фотоэпилятор для удаления волос IPL Hair Removal Device 999999 импульсов Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Онлайн-заказ

31 р.

Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Онлайн-заказ

14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Онлайн-заказ

49 р.

Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Онлайн-заказ

65 р.

Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Онлайн-заказ

12.50 р.

Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ортез с нагревом для суставов Possessors Teach Far Infrared Joint (артрит, артроз, растяжен

Онлайн-заказ

82.80 р.
73 р.-12%

Массажер ортез с нагревом для суставов Possessors Teach Far Infrared Joint (артрит, артроз, растяжен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бритва электрическая LUAZON LBR-07 3Вт АКБ 1200 мАч 3 плавающие головки Водостойкая

Онлайн-заказ

70.80 р.

Бритва электрическая LUAZON LBR-07 3Вт АКБ 1200 мАч 3 плавающие головки Водостойкая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Онлайн-заказ

55 р.

Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Онлайн-заказ

39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

Онлайн-заказ

19 р.

Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер антицеллюлитный двухсторонний Чудо Варежка ''Яблоко'' 15х10х3 см Цвета Микс

Онлайн-заказ

16 р.

Массажер антицеллюлитный двухсторонний Чудо Варежка ''Яблоко'' 15х10х3 см Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер Спайдер 120 х 110 х 50мм. Цвета Микс

Онлайн-заказ

15 р.

Массажер Спайдер 120 х 110 х 50мм. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Онлайн-заказ

14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - эспандер кистевой медицинский взрослый 76 х 22мм. Цвета Микс

Онлайн-заказ

12 р.

Массажер - эспандер кистевой медицинский взрослый 76 х 22мм. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новый фен-стайлер Dyson long HS05 с ЧЕХЛОМ ( Дайсо

715 р.

Новый фен-стайлер Dyson long HS05 с ЧЕХЛОМ ( Дайсо

Минск, Октябрьский

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Машинка для стрижки Aresa HC-615

38.99 р.

Машинка для стрижки Aresa HC-615

Гомель

Плойка для волос

45 р.

Плойка для волос

Минская, Молодечно

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Массажёр

95 р.

Массажёр

Минск, Партизанский

Плойка

15 р.

Плойка

Витебск

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Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS (серебристый)

Онлайн-заказ

390 р.

Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS (серебристый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS (хром)

Онлайн-заказ

350 р.

Сушилка для рук Ballu BAHD-1000AS (хром)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

ФЕН DYSON SUPERSONIC HD-15 (PREMIUM COPY 1:1). ДАЙСОН С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

239 р.

ФЕН DYSON SUPERSONIC HD-15 (PREMIUM COPY 1:1). ДАЙСОН С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фотоэпилятор для удаления волос IPL Hair Removal Device 999999 импульсов Белый

Онлайн-заказ

107 р.

Фотоэпилятор для удаления волос IPL Hair Removal Device 999999 импульсов Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Онлайн-заказ

31 р.

Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Онлайн-заказ

14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Онлайн-заказ

49 р.

Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Онлайн-заказ

65 р.

Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Онлайн-заказ

12.50 р.

Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ортез с нагревом для суставов Possessors Teach Far Infrared Joint (артрит, артроз, растяжен

Онлайн-заказ

82.80 р.
73 р.-12%

Массажер ортез с нагревом для суставов Possessors Teach Far Infrared Joint (артрит, артроз, растяжен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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