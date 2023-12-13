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Бытовая техника

Техника для кухни в Беларуси

Пароварка EKG009 ESPERANZA STEAM COOKER STEAM VOLCANO
vip

60 р.

Пароварка EKG009 ESPERANZA STEAM COOKER STEAM VOLCANO

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Электрогриль 5-в-1

125 р.

Электрогриль 5-в-1

Гродно

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Мультиварка-скороварка redmond + подарок

380 р.

Мультиварка-скороварка redmond + подарок

Гродненская, Лида

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Мультиварка REDMOND

35 р.

Мультиварка REDMOND

Минск, Заводской

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Кофеварка капельная

30 р.

Кофеварка капельная

Гродненская, Лида

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Соковыжималка Braun 4290

25 р.

Соковыжималка Braun 4290

Минск, Советский

Доставка
Samsung MS23F302TAS

130 р.

Samsung MS23F302TAS

Минск, Советский

Доставка
Вибрационный насос - помпа Ulka EP5/EX5 230V 48W

50 р.

Вибрационный насос - помпа Ulka EP5/EX5 230V 48W

Брест

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Электрочайник

25 р.

Электрочайник

Минск, Фрунзенский

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Delonghi ESAM

580 р.

Delonghi ESAM

Минск, Советский

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Кофемашина Melitta Caffeo CI

1 295 р.

Кофемашина Melitta Caffeo CI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Соковыжималка BOSCH MES25A0

110 р.

Соковыжималка BOSCH MES25A0

Минск, Советский

Доставка
Микроволновая печь Samsung

70 р.

Микроволновая печь Samsung

Минская, Жодино

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Лапшерезка, пельменница KingHoff KH-3113

99 р.

Лапшерезка, пельменница KingHoff KH-3113

Брест

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Мультиварка Redmond

200 р.

Мультиварка Redmond

Могилев

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Кофеварка

Договорная

Кофеварка

Гродненская, Березовка

Мини-печь Schaub Lorenz SLE OW3501

175 р.

Мини-печь Schaub Lorenz SLE OW3501

Минск, Первомайский

Блендер Galaxy GL2101

26 р.

Блендер Galaxy GL2101

Минск, Советский

Доставка
Электрогриль TEFAL OptiGrill+

260 р.

Электрогриль TEFAL OptiGrill+

Минск, Советский

Доставка
Электрический чайник ''Severin WK 3468''

20 р.

Электрический чайник ''Severin WK 3468''

Минск, Фрунзенский

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Соковыжималка для цитрусовых First FA-5204

13.99 р.

Соковыжималка для цитрусовых First FA-5204

Гомель

Кофемолка Lumme 250 вт

29 р.

Кофемолка Lumme 250 вт

Минск, Московский

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Чайник

40 р.

Чайник

Минская, Дзержинск

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Микроволновая печь LG

100 р.

Микроволновая печь LG

Минск, Фрунзенский

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Кухонный комбайн

60 р.

Кухонный комбайн

Могилев

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Кофеварка компактная

15 р.

Кофеварка компактная

Брест

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Кухонный комбайн

250 р.

Кухонный комбайн

Витебская, Новополоцк

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Вафельница Starwind

54 р.

Вафельница Starwind

Минск, Московский

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Варочная панель Oasis (Making Oasis Everywhere) P-GWD (F)

Онлайн-заказ

415.90 р.

Варочная панель Oasis (Making Oasis Everywhere) P-GWD (F)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Беспроводной кухонный термометр

70 р.

Беспроводной кухонный термометр

Минск, Центральный

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Мясорубка

30 р.

Мясорубка

Брестская, Барановичи

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Мультиварка Tefal RK901832 (НОВАЯ)

315 р.

Мультиварка Tefal RK901832 (НОВАЯ)

Минск, Советский

Доставка
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Онлайн-заказ

343 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Миксер Sakura SA-6326BK

Онлайн-заказ

61 р.

Миксер Sakura SA-6326BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Миксер Sakura SA-6324SBK

Онлайн-заказ

67 р.

Миксер Sakura SA-6324SBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрочайник Sakura SA-2725BK

Онлайн-заказ

60 р.

Электрочайник Sakura SA-2725BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Миксер CENTEK CT-1109 (белый)

Онлайн-заказ

64.55 р.

Миксер CENTEK CT-1109 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулер для воды

50 р.

Кулер для воды

Гомель

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Миксер Kitchenaid (Америка) KSM150PS

2 000 р.

Миксер Kitchenaid (Америка) KSM150PS

Минск, Октябрьский

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Шестерни новые от хлебопечки

10 р.

Шестерни новые от хлебопечки

Витебск

Сэндвичница Aresa AR-1206 3в1 (гриль,вафельница)

70 р.

Сэндвичница Aresa AR-1206 3в1 (гриль,вафельница)

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Кофемашина Melitta Caffeo CI

1 295 р.

Кофемашина Melitta Caffeo CI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Варочная панель Oasis (Making Oasis Everywhere) P-GWD (F)

Онлайн-заказ

415.90 р.

Варочная панель Oasis (Making Oasis Everywhere) P-GWD (F)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Онлайн-заказ

343 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80ES

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EW

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Онлайн-заказ

330.20 р.

Микроволновая печь Oasis (Making Oasis Everywhere) MW-80EB

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Миксер Sakura SA-6326BK

Онлайн-заказ

61 р.

Миксер Sakura SA-6326BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Миксер Sakura SA-6324SBK

Онлайн-заказ

67 р.

Миксер Sakura SA-6324SBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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