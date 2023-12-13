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Бытовая техника

Климатическая техника в Беларуси

Кондиционер GREE PULAR Inverter 12 до 35 м2
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2 300 р.

Кондиционер GREE PULAR Inverter 12 до 35 м2

Могилев

Доставка по Беларуси
Дизельный воздушный отопитель HCalory 2-5-8 кВт
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460 р.

Дизельный воздушный отопитель HCalory 2-5-8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт
vip

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Вентилятор Mercury MC-7005

Онлайн-заказ

67.44 р.

Вентилятор Mercury MC-7005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

Онлайн-заказ

265.12 р.

Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

Онлайн-заказ

231.60 р.

Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Онлайн-заказ

260 р.

Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600

75 р.

Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600

Минск, Фрунзенский

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Обогреватель Bally НОВЫЙ

Договорная

Обогреватель Bally НОВЫЙ

Могилевская, Бобруйск

Deerma DEM-ST636W (8364)

95 р.

Deerma DEM-ST636W (8364)

Минская, Борисов

Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

520 р.

Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Redmond RHF-3307 (12466)

90 р.

Увлажнитель воздуха Redmond RHF-3307 (12466)

Минская, Борисов

Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

550 р.

Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор Sencor SFH 8990 BK

240 р.

Тепловентилятор Sencor SFH 8990 BK

Брест

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Огонек 3 обогреватель

20 р.

Огонек 3 обогреватель

Могилевская, Бобруйск

Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

Онлайн-заказ

175 р.

Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Ballu BOH/TB-07FH

Онлайн-заказ

220 р.

Масляный радиатор Ballu BOH/TB-07FH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вентилятор StarWind SAF1252

Онлайн-заказ

75.04 р.

Вентилятор StarWind SAF1252

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03

Онлайн-заказ

508 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

Онлайн-заказ

1 097.12 р.

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Водоскат

Онлайн-заказ

64.21 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Водоскат

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сплит-система General Climate Pulsar On-Off GC-R12HR/GU-R12H

Онлайн-заказ

1 514 р.

Сплит-система General Climate Pulsar On-Off GC-R12HR/GU-R12H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Горный пейзаж

Онлайн-заказ

79.57 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Горный пейзаж

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мальдивы

Онлайн-заказ

65 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мальдивы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мегаполис ЭОБН-0.4-220-УХЛ

Онлайн-заказ

65 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мегаполис ЭОБН-0.4-220-УХЛ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Engy EN-2211 Modern

Онлайн-заказ

202.12 р.

Масляный радиатор Engy EN-2211 Modern

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини кондиционер, вентилятор настольный, Air Cooler Fan c LED подсветкой, 3 скорости, увлажнитель, н

Онлайн-заказ

56 р.

Мини кондиционер, вентилятор настольный, Air Cooler Fan c LED подсветкой, 3 скорости, увлажнитель, н

Минск, Центральный

Кристальная лампа с увлажнителем воздуха Xiaomanyo humidifier и сенсорным управлением

Онлайн-заказ

48 р.

Кристальная лампа с увлажнителем воздуха Xiaomanyo humidifier и сенсорным управлением

Минск, Центральный

кондиционер бу

63.47 р.

кондиционер бу

Минск, Центральный

Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-24HF2/N8

Онлайн-заказ

4 795 р.

Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-24HF2/N8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Murano FS33W (темный орех)

Онлайн-заказ

1 085 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Murano FS33W (темный орех)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вентиляторы и охладители воздуха Tefal HE8120F0

Онлайн-заказ

837.71 р.

Вентиляторы и охладители воздуха Tefal HE8120F0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха

100 р.

Увлажнитель воздуха

Брестская, Барановичи

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Увлажнитель

50 р.

Увлажнитель

Минск, Советский

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Обогреватели Sencor SFH 9014

Онлайн-заказ

394.43 р.

Обогреватели Sencor SFH 9014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BIGH-55H

Онлайн-заказ

570.88 р.

Обогреватели Ballu BIGH-55H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели SmartMi Smart Fan Heater ZNNFJ07ZM

Онлайн-заказ

486.66 р.

Обогреватели SmartMi Smart Fan Heater ZNNFJ07ZM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L09S05-ST

Онлайн-заказ

476.28 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L09S05-ST

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BIGH-55 Black

Онлайн-заказ

418.95 р.

Обогреватели Ballu BIGH-55 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L10-T05

Онлайн-заказ

613.87 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L10-T05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отопитель ОВ 65

280 р.

Отопитель ОВ 65

Гомель

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Компрессор БУ

90 р.

Компрессор БУ

Гомель

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Увлажнитель воздуха DEM - F426

70 р.

Увлажнитель воздуха DEM - F426

Брестская, Столин

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Увлажнитель воздуха Royal Clima Ancona

150 р.

Увлажнитель воздуха Royal Clima Ancona

Минск, Первомайский

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Кондиционеры Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015

Онлайн-заказ

2 611.92 р.

Кондиционеры Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Вентилятор Mercury MC-7005

Онлайн-заказ

67.44 р.

Вентилятор Mercury MC-7005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

Онлайн-заказ

265.12 р.

Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

Онлайн-заказ

231.60 р.

Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Онлайн-заказ

260 р.

Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

520 р.

Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

550 р.

Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

Онлайн-заказ

175 р.

Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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