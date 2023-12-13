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Товары от Куфар Маркета

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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Набор кастрюль из нержавеющей стали
vip

130 р.

Набор кастрюль из нержавеющей стали

Брест

Доставка по Беларуси
Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Гирлянда TEAMPROF Нить 10 м. Цвета: красный, белый, желтый, зеленый, синий, голубой, розовый, фиолет
vip

35 р.

Гирлянда TEAMPROF Нить 10 м. Цвета: красный, белый, желтый, зеленый, синий, голубой, розовый, фиолет

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Светодиодная гирлянда Капля росы 3 цвета. 10m 20m 30m 50m и 100m от сети огни на ёлку гирлянда

27 р.

Светодиодная гирлянда Капля росы 3 цвета. 10m 20m 30m 50m и 100m от сети огни на ёлку гирлянда

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тюль Турция

25 р.

Тюль Турция

Гомельская, г.п. Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тюль

20 р.

Тюль

Гомельская, г.п. Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рольшторы

28 р.

Рольшторы

Могилев

Доставка по Беларуси
Постельное белье 2-х спальное

65 р.

Постельное белье 2-х спальное

Могилев

Доставка по Беларуси
Плед Пушистик

45 р.

Плед Пушистик

Могилев

Доставка по Беларуси
Плед кубик

35 р.

Плед кубик

Могилев

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ. Постельное 2-х спальное с простыней на резинке.

55 р.

АКЦИЯ. Постельное 2-х спальное с простыней на резинке.

Могилев

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ. Постельное белье евро с простыней на резинке

60 р.

АКЦИЯ. Постельное белье евро с простыней на резинке

Могилев

Доставка по Беларуси
Спальная подушка Askona Cotton

Онлайн-заказ

42 р.

Спальная подушка Askona Cotton

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спальная подушка Askona Gelios Ergo

Онлайн-заказ

98 р.

Спальная подушка Askona Gelios Ergo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спальная подушка Askona Glow

Онлайн-заказ

47 р.

Спальная подушка Askona Glow

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка Askona Energy Cool M

Онлайн-заказ

112 р.

Подушка Askona Energy Cool M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гладильная доска Nika Верона (ДВ) Fashion Verona

Онлайн-заказ

176.01 р.

Гладильная доска Nika Верона (ДВ) Fashion Verona

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спальная подушка Askona Spring Pillow

Онлайн-заказ

78 р.

Спальная подушка Askona Spring Pillow

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гладильная доска Nika Валенсия (НВ1) Фэшн

Онлайн-заказ

192.29 р.

Гладильная доска Nika Валенсия (НВ1) Фэшн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тюль Мрамор

17 р.

Тюль Мрамор

Гомельская, г.п. Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рождественские дорожки на стол Loon 135х45

16 р.

Рождественские дорожки на стол Loon 135х45

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарейка Pleomax A23A 12В, арт.С0019257

Онлайн-заказ

2.30 р.

Батарейка Pleomax A23A 12В, арт.С0019257

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка AAA LR03 1,5V alkaline 2шт. ЮПИТЕР, арт.JP2122 (Китай)

Онлайн-заказ

2.50 р.

Батарейка AAA LR03 1,5V alkaline 2шт. ЮПИТЕР, арт.JP2122 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Цифровая фоторамка Espada E-21A

Онлайн-заказ

672.64 р.

Цифровая фоторамка Espada E-21A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Онлайн-заказ

67.36 р.

Набор стаканов для воды и напитков Duralex Picardie Givre FH 1029SR06C11SG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сковорода Lara LR01-70-26

Онлайн-заказ

61.12 р.

Сковорода Lara LR01-70-26

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мусорное ведро Perfecto Linea 12 л 22-100112

Онлайн-заказ

62.19 р.

Мусорное ведро Perfecto Linea 12 л 22-100112

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кастрюля Perfecto Linea Arcelia 3.1 л 50-120100

Онлайн-заказ

56.79 р.

Кастрюля Perfecto Linea Arcelia 3.1 л 50-120100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для белья Лиана потолочная, металл, 1,8 м (С-006)

Онлайн-заказ

58.51 р.

Сушилка для белья Лиана потолочная, металл, 1,8 м (С-006)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем 42x12x127 см пластик белая Bradex TD 0753

Онлайн-заказ

55.27 р.

Швабра с распылителем 42x12x127 см пластик белая Bradex TD 0753

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кастрюля Victoria АЛА КуПгп 2,0-Кс

Онлайн-заказ

70.67 р.

Кастрюля Victoria АЛА КуПгп 2,0-Кс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ковш Виктория Гранит АЛА 2.0 (КвПгп 2.0-Кс) G09 2.0G

Онлайн-заказ

70 р.

Ковш Виктория Гранит АЛА 2.0 (КвПгп 2.0-Кс) G09 2.0G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сковорода ф 28х5.5 см алюм. антиприг. покр. серия Hardy PERFECTO LINEA

Онлайн-заказ

69 р.

Сковорода ф 28х5.5 см алюм. антиприг. покр. серия Hardy PERFECTO LINEA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Одеяло Andreas Roti Лебяжий пух Микрофибра Opt White 175x205

Онлайн-заказ

63.37 р.

Одеяло Andreas Roti Лебяжий пух Микрофибра Opt White 175x205

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ковер декоративный (50*80 и 60*90)

45 р.

Ковер декоративный (50*80 и 60*90)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Новогодние декоративные подушки Loon 40х40

20 р.

Новогодние декоративные подушки Loon 40х40

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Онлайн-заказ

77 р.

Кухонный нож Fiskars Functional Form 1057538

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка для сидения с памятью Подушка-сидушка про Bradex KZ 0276

Онлайн-заказ

72.35 р.

Подушка для сидения с памятью Подушка-сидушка про Bradex KZ 0276

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кастрюля Виктория Гранит АЛА 3.0 (G07 3.0G)

Онлайн-заказ

81 р.

Кастрюля Виктория Гранит АЛА 3.0 (G07 3.0G)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сковорода Perfecto Linea Grey 26 см 55-260111

Онлайн-заказ

86.78 р.

Сковорода Perfecto Linea Grey 26 см 55-260111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блинная сковорода Perfecto Linea Grey 24 см 55-242111

Онлайн-заказ

75.21 р.

Блинная сковорода Perfecto Linea Grey 24 см 55-242111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сковорода ф 28х5.2 см, алюм., антиприг. покр. серия Hardy Plus, PERFECTO LINEA

Онлайн-заказ

71 р.

Сковорода ф 28х5.2 см, алюм., антиприг. покр. серия Hardy Plus, PERFECTO LINEA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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