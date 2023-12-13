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Все для дома

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

11 р.

Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

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60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

22.50 р.

Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

Минск, Октябрьский

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Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

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113.54 р.

Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин БАРЬЕР Твист красный

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31.27 р.

Кувшин БАРЬЕР Твист красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

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58.21 р.

Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

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46.48 р.

Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж Аквабрайт С-10 ББ

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29.55 р.

Картридж Аквабрайт С-10 ББ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулер для воды AEL TK-AEL-106

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131.58 р.

Кулер для воды AEL TK-AEL-106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водоочиститель АКВАФОР Смайл Р152А5F (белый)

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26 р.

Водоочиститель АКВАФОР Смайл Р152А5F (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж Гейзер ПФМ-Г 10BB (20/10 мкм)

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26.01 р.

Картридж Гейзер ПФМ-Г 10BB (20/10 мкм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр-кувшин БАРЬЕР Твист оранжевый

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20.59 р.

Фильтр-кувшин БАРЬЕР Твист оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 Карбон-блок

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32.25 р.

Картридж БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 Карбон-блок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стильная сумка - портфель для документов Jeep Buluo n.8012 Черная

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95 р.

Стильная сумка - портфель для документов Jeep Buluo n.8012 Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поддерживающий стул для ванной и душа ТИТАН (складной, регулируемый) С отверстиями для лейки (душа)

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143 р.
95 р.-34%

Поддерживающий стул для ванной и душа ТИТАН (складной, регулируемый) С отверстиями для лейки (душа)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

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45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для ремонта одежды Fashion Emergency Kit 126 предметов / Швейный ремонтный набор

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33 р.

Набор для ремонта одежды Fashion Emergency Kit 126 предметов / Швейный ремонтный набор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

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47 р.
34 р.-28%

Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для шитья универсальный 93 предмета / Швейный дорожный набор в чехле

Онлайн-заказ

40 р.

Набор для шитья универсальный 93 предмета / Швейный дорожный набор в чехле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж АКВАФОР ОСМО 50-К

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111.46 р.

Картридж АКВАФОР ОСМО 50-К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водоочиститель АКВАФОР Модерн 1

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49.90 р.

Водоочиститель АКВАФОР Модерн 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр-кувшин АКВАФОР Лайн (зеленый)

Онлайн-заказ

20.90 р.

Фильтр-кувшин АКВАФОР Лайн (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магистральный фильтр Аквабрайт АБФ-10-12

Онлайн-заказ

16.89 р.

Магистральный фильтр Аквабрайт АБФ-10-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин БАРЬЕР Норма (малахит)

Онлайн-заказ

52.60 р.

Кувшин БАРЬЕР Норма (малахит)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж для фильтра АКВАФОР B200

Онлайн-заказ

36.09 р.

Картридж для фильтра АКВАФОР B200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин АКВАФОР Ультра Blue

Онлайн-заказ

23.83 р.

Кувшин АКВАФОР Ультра Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр-кувшин АКВАФОР Престиж (черный, с дополнительным модулем)

Онлайн-заказ

27.50 р.

Фильтр-кувшин АКВАФОР Престиж (черный, с дополнительным модулем)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж АКВАФОР B100-8

Онлайн-заказ

13 р.

Картридж АКВАФОР B100-8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Система для очистки воды АКВАФОР Кристалл Н (умягчающий)

Онлайн-заказ

131.17 р.

Система для очистки воды АКВАФОР Кристалл Н (умягчающий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр для воды БАРЬЕР-ЭКСТРА (индиго)

Онлайн-заказ

24 р.

Фильтр для воды БАРЬЕР-ЭКСТРА (индиго)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект картриджей АКВАФОР B100-15 (3 шт)

Онлайн-заказ

19.50 р.

Комплект картриджей АКВАФОР B100-15 (3 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж БАРЬЕР К-Осмос Р323Р00 (3-я ступень)

Онлайн-заказ

115 р.

Картридж БАРЬЕР К-Осмос Р323Р00 (3-я ступень)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект картриджей БАРЬЕР Жесткость Железо (x2)

Онлайн-заказ

31.78 р.

Комплект картриджей БАРЬЕР Жесткость Железо (x2)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

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59 р.

Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

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27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

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25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

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48.10 р.
41 р.-15%

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

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53 р.

Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)

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41.50 р.

Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

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32 р.

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

Минск, Центральный

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Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

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31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

Онлайн-заказ

53 р.

Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

Минск, Центральный

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Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

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29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

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