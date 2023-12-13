Товары от Куфар Маркета
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11 р.
Канистра с крышкой 20л «Стандарт»
Минск, Советский
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60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
22.50 р.
Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.
Минск, Октябрьский
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113.54 р.
Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060
Минск, Центральный
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31.27 р.
Кувшин БАРЬЕР Твист красный
Минск, Центральный
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58.21 р.
Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)
Минск, Центральный
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46.48 р.
Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)
Минск, Центральный
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29.55 р.
Картридж Аквабрайт С-10 ББ
Минск, Центральный
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131.58 р.
Кулер для воды AEL TK-AEL-106
Минск, Центральный
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26 р.
Водоочиститель АКВАФОР Смайл Р152А5F (белый)
Минск, Центральный
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26.01 р.
Картридж Гейзер ПФМ-Г 10BB (20/10 мкм)
Минск, Центральный
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20.59 р.
Фильтр-кувшин БАРЬЕР Твист оранжевый
Минск, Центральный
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32.25 р.
Картридж БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 Карбон-блок
Минск, Центральный
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95 р.
Стильная сумка - портфель для документов Jeep Buluo n.8012 Черная
Минск, Центральный
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Поддерживающий стул для ванной и душа ТИТАН (складной, регулируемый) С отверстиями для лейки (душа)
Минск, Центральный
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45 р.
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе
Минск, Центральный
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33 р.
Набор для ремонта одежды Fashion Emergency Kit 126 предметов / Швейный ремонтный набор
Минск, Центральный
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Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни
Минск, Центральный
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40 р.
Набор для шитья универсальный 93 предмета / Швейный дорожный набор в чехле
Минск, Центральный
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111.46 р.
Картридж АКВАФОР ОСМО 50-К
Минск, Центральный
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49.90 р.
Водоочиститель АКВАФОР Модерн 1
Минск, Центральный
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20.90 р.
Фильтр-кувшин АКВАФОР Лайн (зеленый)
Минск, Центральный
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16.89 р.
Магистральный фильтр Аквабрайт АБФ-10-12
Минск, Центральный
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52.60 р.
Кувшин БАРЬЕР Норма (малахит)
Минск, Центральный
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36.09 р.
Картридж для фильтра АКВАФОР B200
Минск, Центральный
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23.83 р.
Кувшин АКВАФОР Ультра Blue
Минск, Центральный
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27.50 р.
Фильтр-кувшин АКВАФОР Престиж (черный, с дополнительным модулем)
Минск, Центральный
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13 р.
Картридж АКВАФОР B100-8
Минск, Центральный
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131.17 р.
Система для очистки воды АКВАФОР Кристалл Н (умягчающий)
Минск, Центральный
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24 р.
Фильтр для воды БАРЬЕР-ЭКСТРА (индиго)
Минск, Центральный
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19.50 р.
Комплект картриджей АКВАФОР B100-15 (3 шт)
Минск, Центральный
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115 р.
Картридж БАРЬЕР К-Осмос Р323Р00 (3-я ступень)
Минск, Центральный
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31.78 р.
Комплект картриджей БАРЬЕР Жесткость Железо (x2)
Минск, Центральный
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59 р.
Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п
Минск, Центральный
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27 р.
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой
Минск, Центральный
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25 р.
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.
Минск, Центральный
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Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый
Минск, Центральный
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53 р.
Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер
Минск, Центральный
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41.50 р.
Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)
Минск, Центральный
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32 р.
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop
Минск, Центральный
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
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53 р.
Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный