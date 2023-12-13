Товары от Куфар Маркета
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210 р.
Набор кастрюль из нержавеющей стали
Брест
130 р.
Набор кастрюль из нержавеющей стали
Брест
115 р.
Набор ксстрюль
Минск, Фрунзенский
6 р.
Кольца формовочные для тортов
Минск, Ленинский
35 р.
Термос 600мл
Минск, Центральный
28.80 р.
Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220
Минск, Советский
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83 р.
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором
Минск, Центральный
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38.20 р.
Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз
Минск, Центральный
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38.20 р.
Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия
Минск, Центральный
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390 р.
Нож разделочный в кожаном футляре ''Кизляр России'' Дамасская сталь / цветная рукоять карельская бер
Минск, Центральный
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Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)
Минск, Центральный
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94.56 р.
Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)
Минск, Центральный
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74.60 р.
Электроштопор KLT KP2-371901D
Минск, Центральный
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70.68 р.
Утятница Kukmara у40
Минск, Центральный
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125 р.
Набор кастрюль Lara Aurora LR02-114
Минск, Центральный
87 р.
Набор ножей Munchenhaus
Минск, Фрунзенский
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110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
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Термокружка детская Веселый Сюрприз Weekend Surprice, 450 мл. Фиолетовая Альпака
Минск, Центральный
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390 р.
Нож разделочный в кожаном футляре ''Кизляр России'' Дамасская сталь / цветная рукоять карельская бер
Минск, Центральный
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80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
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25.74 р.
Термокружка Dark Latte, 420 мл Двойные стенки, нержавеющая сталь, прорезиненное дно Синяя
Минск, Центральный
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Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
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114 р.
Набор столовых приборов в рифленом футляре - яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Золото
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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33 р.
Разъемные формы для выпечки Сердце 3 шт., 19 см., 21 см., 23 см.. / Набор форм с тефлоновым покрытие
Минск, Центральный
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60 р.
Блендер с портативной съемной кружкой - переноской Ducho, колба стекло, USB
Минск, Центральный
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25 р.
Термокружка Веселый фитнес Мишка Funny Fitness Bear, 350 мл С обручем (белая)
Минск, Центральный
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37 р.
Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок
Минск, Центральный
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39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
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112 р.
Набор столовых приборов в Футляре - Яйце Maxiegg 24 предмета / Премиум класс Лунная радуга
Минск, Центральный
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71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
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67 р.
Набор кухонных ножей из нержавеющей стали 7 предметов Alomi на подставке / Подарочная упаковка Черны
Минск, Центральный
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50 р.
Разъемные формы для выпечки Сердце 6 шт. / Набор форм с тефлоновым покрытием и зажимами
Минск, Центральный
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30 р.
Разъемные формы для выпечки круглые 3 шт., 22 см., 24 см., 26 см.. / Набор форм с тефлоновым покрыти
Минск, Центральный
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53 р.
Термос вакуумный 1000 мл. в чехле, с ситечком, клапаном, чашкой и ремешком / Нержавеющая сталь
Минск, Центральный
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32 р.
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Черный
Минск, Центральный
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
10 р.
Бутылка для масла уксуса Стекло
Минская, Минский район
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40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный
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39 р.
Электрический штопор для вина Electric wine opener 19 см.
Минск, Центральный
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35 р.
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый
Минск, Центральный
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9 р.
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)
Минск, Центральный
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39 р.
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой
Минск, Центральный
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Термокружка детская Слоник Джамбо Good Jumbo, 500 мл Голубой
Минск, Центральный
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11 р.
Уценка Термокружка Единорог, 500 мл Синий
Минск, Центральный
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39 р.
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см
Минск, Центральный