logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
IT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
Работа

Вакансии в Беларуси

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Минск, Заводской

Водитель - экспедитор.
vip

2 500 р.

Водитель - экспедитор.

Минск, Центральный

Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 000 р.

Сборщик бытовок

На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...

Минск, Центральный

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сварщик

1 400 р.

Сварщик

В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...

Брест

1 500 р.

Требуется Столяр

Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...

Минск, Партизанский

Швея

2 500 р.

Швея

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...

Брест

Станочник деревообрабатывающих станков

2 500 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...

Брест

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

2 000 р.

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Электромонтёр

1 200 р.

Электромонтёр

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...

Брест

Маляр по металлу

2 300 р.

Маляр по металлу

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Сварщик-аргонщик

2 200 р.

Сварщик-аргонщик

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...

Брест

Штамповщик холодной штамповки

1 400 р.

Штамповщик холодной штамповки

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...

Брест

Обивщик (сборщик) мебели

3 000 р.

Обивщик (сборщик) мебели

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...

Брест

Уборщица служебных помещений

700 р.

Уборщица служебных помещений

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...

Брест

Мастер смены

1 500 р.

Мастер смены

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...

Брест

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!

Минская, Логойск

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе
Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...

Могилев

Вакансия портная

Договорная

Вакансия портная

Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...

Гродно

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Грузоперевозки по РБ

Витебск

1 254 р.

Водитель погрузчика - комплектовщик

Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".

Брестская, Барановичи

Договорная

Монтажник натяжных потолков.

Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.

Могилев

Договорная

Работа

Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...

Брестская, Барановичи

2 000 р.

Водитель категории D

Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!

Могилев

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Требования к кандидату:  - Опыт работы в монтаже от 1 года. - Наличие автомобиля приветствуется, но не обязательно. Оплачивается амортизация, топливо компенсируется. Должностные обязанности:  Монтаж п...

Минск, Ленинский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...

Минск, Советский

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Требуется водитель кат.С.

Витебская, Орша

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

З/П высокая !!! Сдельная !!!

Брестская, Пинск

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия

Брестская, Пинск

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА

Постоянная оплата . Полный соц. пакет

Брестская, Пинск

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...

Витебск

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...

Минск, Центральный

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Рамщик

1 500 р.

Рамщик

На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.

Минская, Другие города

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...

Минск, Советский

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...

Витебск

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...

Минск, Советский

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...

Гомель

Вакансии от компаний

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе

Профессии

IT-специалистАвтомалярАвтомеханикАвтомойщикАвтослесарьАгентАгент по недвижимостиАгрономАдминистраторАдминистратор-горничнаяАдминистратор-менеджерАрматурщикБетонщикБригадирБухгалтерВетеринарВодительВодитель автобусаВодитель погрузчикаВодитель самосвалаВодитель трактораВодитель экскаватораВодитель-экспедиторГлавный инженерГорничнаяГрузчикДворникДизайнерДиспетчерДорожный рабочийЖестянщикЗакройщикЗаместитель начальникаИнженерИнженер-конструкторИнженер-технологИнструкторКаменщикКассирКладовщикКомплектовщикКровельщикКурьерКухонный работникЛогистМалярМастер маникюраМастер по наращиванию ресницМастер по ремонту бытовой техникиМастер сменыМашинистМашинист кранаМебельщикМенеджерМенеджер по продажамМенеджер по работе с клиентамиМеханикМойщикМойщик посудыМонолитчикМонтажникНаладчикОбивщикОблицовщикОбувщикОператор ПКОтделочникОфициантОхранникПарикмахерПекарьПлиточникПлотникПоварПодсобный рабочийПортнойПродавецПродавец-кассирПродавец-консультантПрорабПрочееПсихологРазнорабочийРамщикРасклейщикРаспиловщикРезчикСантехникСборщикСборщик мебелиСварщикСельскохозяйственный рабочийСиделкаСлесарьСметчикСотрудник складаСтаночникСтолярСторожСтроительСтропальщикТаксистТехнологТовароведТокарьТорговый представительТрактористУборщикУкладчикУпаковщикУправляющийУстановщикФасадчикФасовщикФлористФормовщикФрезеровщикШвеяШиномонтажникШлифовщикШтукатурЭлектрикЭлектрогазосварщикЭлектромонтажникЮрист
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее