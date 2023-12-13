Вакансии в Беларуси
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Минск, Заводской
2 500 р.
Водитель - экспедитор.
Минск, Центральный
6 000 р.
Сварщик
Минск, Центральный
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
1 500 р.
Требуется Столяр
Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!
Минская, Логойск
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...
Могилев
Договорная
Вакансия портная
Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.
Могилев
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Требования к кандидату: - Опыт работы в монтаже от 1 года. - Наличие автомобиля приветствуется, но не обязательно. Оплачивается амортизация, топливо компенсируется. Должностные обязанности: Монтаж п...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Постоянная оплата . Полный соц. пакет
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Рамщик
На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...
Минск, Советский
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...
Минск, Советский
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
Вакансии от компаний
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев