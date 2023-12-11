logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Прочие инструменты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Заславле

Оправка контрольная (скалка)

1 200 р.

Оправка контрольная (скалка)

Минская, Заславль

badge-icon
badge-icon
Пила цепная, аккумуляторная. Реплика

300 р.

Пила цепная, аккумуляторная. Реплика

Минская, Заславль

badge-icon
badge-icon
Коронка 512

Договорная

Коронка 512

Минская, Заславль

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Онлайн-заказ

184.40 р.

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фреза по металлу

10 р.

Фреза по металлу

Витебск

Диск профессиональный

20 р.

Диск профессиональный

Витебск

badge-icon
Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкивок двойной

10 р.

Шкивок двойной

Брест

Пила по металлу MAKITA LC 1230 N

1 300 р.

Пила по металлу MAKITA LC 1230 N

Минск, Ленинский

badge-icon
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стамеска для токарного и ручной

10 р.

Стамеска для токарного и ручной

Витебск

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чашка по бетону

15 р.

Чашка по бетону

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Регулятор скорости

45 р.

Регулятор скорости

Минская, Борисов

badge-icon
Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )

30 р.

Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )

Гродно

Запчасти Stihl, Husqvarna

Бесплатно

Запчасти Stihl, Husqvarna

Минск, Первомайский

Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва

140 р.

Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва

Гродно

Доставка
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг

185 р.

Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг

Гродно

Доставка
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг

135 р.

тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг

Гродно

Доставка
Набор губок для затирки BIHUI

27 р.

Набор губок для затирки BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Сверло перьевое

45 р.

Сверло перьевое

Витебск

badge-icon
badge-icon
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

400 р.

Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

Могилев

badge-icon
badge-icon
Зарядное устройство Makita XGT

120 р.

Зарядное устройство Makita XGT

Могилев

badge-icon
badge-icon
Насадки (dexell,stanley)

20 р.

Насадки (dexell,stanley)

Витебск

badge-icon
badge-icon
Набор отвёрток 6 шт. - Арт. 1.456

69.86 р.

Набор отвёрток 6 шт. - Арт. 1.456

Минск, Центральный

ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Договорная

ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Брестская, Пинск

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Договорная

Металл рамы железные швеллер уголок духтавор

Минск, Заводской

Шлифовальные диски, насадки, листы

Договорная

Шлифовальные диски, насадки, листы

Брестская, Барановичи

Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
(Уценка) Верстак RYOBI RWB03

150 р.

(Уценка) Верстак RYOBI RWB03

Минск, Фрунзенский

Нож строительный

7 р.

Нож строительный

Витебск

Тиски Deko CL11

Онлайн-заказ

158.58 р.

Тиски Deko CL11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT1321401

Онлайн-заказ

106.50 р.

Струбцина Total THT1321401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив для нивелира и теодолита

30 р.

Штатив для нивелира и теодолита

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Бур AEG Powertools 4932343617

Онлайн-заказ

70.80 р.

Бур AEG Powertools 4932343617

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ледобур ECO GD-53

Онлайн-заказ

488.50 р.

Ледобур ECO GD-53

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT1321204

Онлайн-заказ

77.64 р.

Струбцина Total THT1321204

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT13186

Онлайн-заказ

63.18 р.

Струбцина Total THT13186

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножевка по металлу

15 р.

Ножевка по металлу

Витебская, Орша

badge-icon
Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов

70 р.

Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION

330 р.

Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт

22 р.

Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный кулачковый патрон Dremel 4486

20 р.

Универсальный кулачковый патрон Dremel 4486

Минск, Фрунзенский

Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.

Договорная

Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.

Минск, Заводской

Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000

Онлайн-заказ

250 р.

Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787

Онлайн-заказ

340.43 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки