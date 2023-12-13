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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Заславле

Натюрморт 2023. Живопись

Договорная

Натюрморт 2023. Живопись

Минская, Заславль

Часы будильники настольные

25 р.

Часы будильники настольные

Минская, Заславль

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Измерительные головки

5 р.

Измерительные головки

Минская, Заславль

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Большая тарелка

100 р.

Большая тарелка

Минская, Заславль

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Винтажные тарелки

65 р.

Винтажные тарелки

Минская, Заславль

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Чайно-кофейный сервиз 15 предметов

100 р.

Чайно-кофейный сервиз 15 предметов

Минская, Заславль

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Блюдо ручной работы

35 р.

Блюдо ручной работы

Минская, Заславль

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Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Минская, Заславль

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Бутылка коллекционная Pisco Capel

50 р.

Бутылка коллекционная Pisco Capel

Минская, Заславль

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Наручные часы

200 р.

Наручные часы

Минская, Заславль

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Телефон Электроника

40 р.

Телефон Электроника

Минская, Заславль

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Чемоданы советские

50 р.

Чемоданы советские

Минская, Заславль

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Сундук старинный (куфар), антикварный

170 р.

Сундук старинный (куфар), антикварный

Минская, Заславль

Швейная машинка

50 р.

Швейная машинка

Минская, Заславль

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Рога с черепом на медальоне (Олень)

500 р.

Рога с черепом на медальоне (Олень)

Минская, Заславль

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Ножик складной перочинный (Нижний Новгород)

40 р.

Ножик складной перочинный (Нижний Новгород)

Минская, Заславль

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Фигурки фнаф

5 р.

Фигурки фнаф

Минская, Заславль

Набор открыток про дедушку Ленина.

102 р.

Набор открыток про дедушку Ленина.

Минская, Заславль

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Конструктор металлический ссср

10 р.

Конструктор металлический ссср

Минская, Заславль

Мясорубка USA Enterprise Tinned

160 р.

Мясорубка USA Enterprise Tinned

Минская, Заславль

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Антиквариат

50 р.

Антиквариат

Минская, Заславль

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Посуда ссср

Договорная

Посуда ссср

Минская, Заславль

Елочные игрушки ссср. Цена за все.

45 р.

Елочные игрушки ссср. Цена за все.

Минская, Заславль

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Коллекция карточек ''Супергонки'' + ''ЧН''

Договорная

Коллекция карточек ''Супергонки'' + ''ЧН''

Минская, Заславль

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Мтз-50 1/43

20 р.

Мтз-50 1/43

Минская, Заславль

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Вкладыши из жевательных резинок

50 р.

Вкладыши из жевательных резинок

Минская, Заславль

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Фарфоровая статуэтка - Девочка на коньках.

230 р.

Фарфоровая статуэтка - Девочка на коньках.

Минская, Заславль

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советские весы

50 р.

советские весы

Минская, Заславль

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шевроны

15 р.

шевроны

Минская, Заславль

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Коллекционная лошадь Breyer

190 р.

Коллекционная лошадь Breyer

Минская, Заславль

Лошадка из McDonalds 2003 год

15 р.

Лошадка из McDonalds 2003 год

Минская, Заславль

Лошадка хафлингер Panini

12 р.

Лошадка хафлингер Panini

Минская, Заславль

Коллекционная фигурка лошади

45 р.

Коллекционная фигурка лошади

Минская, Заславль

Акварель Грозовое небо в раме

50 р.

Акварель Грозовое небо в раме

Минская, Заславль

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топлоадер украшенный,для карт

5 р.

топлоадер украшенный,для карт

Минская, Заславль

Мешалка гибкий привод из ГДР. Из СССР Магнитная,

85 р.

Мешалка гибкий привод из ГДР. Из СССР Магнитная,

Минская, Заславль

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офф карты,к-поп

1 р.

офф карты,к-поп

Минская, Заславль

Платок новый 1962г павловопосадский

60 р.

Платок новый 1962г павловопосадский

Минская, Заславль

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Старинная швейная машина

100 р.

Старинная швейная машина

Минская, Заславль

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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