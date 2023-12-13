Работа в строительстве, ремонте в Минской области
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!
Минская, Логойск
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется бухгалтер
В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...
Минская, Борисов
2 500 р.
Машинист мини эксковатора и мини погрузчика
Работа на мини эксковаторе и мини погрузчике (мини эксковатор jbcb 8018, мини погрузчик bobcat 450, 2018г.) Выполнение различных земляных работ и обслуживание техники. Оплата сдельно-премиальная.
Минская, Дзержинск
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Борисов
1 600 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специал...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Борисов
1 300 р.
Требуется водитель категории В, С
Описание вакансии Приглашаем на постоянную работу водителя с категорией В, С Обязанности: Доставка грузов на автомобиле МАЗ 20т, микроавтобусы до 3,5т на объекты Контроль за техническим состоянием авт...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Жодино
2 000 р.
Рабочие строительных специальностей
Требуются рабочие строительных специальностей: сантехники, электрики, сварщики, монтажники металлоконструкций, фасадчики, каменщики для работы в г.Копыль. З/плата от 2000 (сдельно-премиальная), прожив...
Минская, Другие города
60 р.
Подсобный рабочий ,помощник
Требуется помощник для фасадных работ Приветствуется с водительским удостоверением категории В ,С Возможно еженедельная оплата
Минская, Борисов
Договорная
Требуются сборщики деревянных конструкций
На постоянную работу требуются сборщики деревянных конструкций (бани, беседки, садовые домики). Оплата сдельная.
Минская, Другие города
Договорная
Шеф-монтажник
В стремительно развивающуюся компанию по производству промышленных теплиц требуется шеф-монтажник Требования: Права категории В, не менее 3 лет, обучаемость, коммуникабельность. Обязанности: пересдача...
Минская, Минский район
2 000 р.
Работа для строителей
На постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Преимущественно выполняем отделочные работы. От вас: Опыт работы. Отсутствие проблем с алкоголем. Ответственное отношение к работе. ...
Минская, Борисов
Договорная
Требуется бригада строителей
На постоянную работу требуется бригада строителей для сборки деревянных конструкций (бани, беседки, садовые домики). Оплата сдельная.
Минская, Другие города
800 р.
Разнорабочие, Грузчики
Организации требуется специалисты по загрузки и разгрузки.
Минская, Борисов
Договорная
Дизайнер интерьера
Ищем дизайнера интерьера для проекта кафе в грузинском стиле. 80 квадратных метров.
Минская, Минский район
3 000 р.
Фасадчики
В связи с ростом объемов работ требуются фасадчики Оплата труда сдельная высокая. Работа в РБ. Жилье предоставляется. Оплата каждые две недели.
Минская, Солигорск
3 000 р.
Отделочники
Требуется отделочники. Вахтовым методом, жилье, спец.одежа, питание предоставляется. Оплата труда сдельная. Объект РФ. Всё вопросы по телефону!! Прямой работодатель.
Минская, Борисов
3 000 р.
Отделочники
В связи с ростом объемов работ требуется отделочники. Объем работы большой. Оплата труда сдельная. Только звонить!
Минская, Слуцк
3 000 р.
Плиточники
Требуется плиточники. Оплата в конце вахты. Объем работы большие. Жилье предоставляется.
Минская, Минский район
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино