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Работа в строительстве, ремонте в Минской области

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!

Минская, Логойск

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

2 500 р.

Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

Работа на мини эксковаторе и мини погрузчике (мини эксковатор jbcb 8018, мини погрузчик bobcat 450, 2018г.) Выполнение различных земляных работ и обслуживание техники. Оплата сдельно-премиальная.

Минская, Дзержинск

Требуется каменщик

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется подсобный рабочий

1 000 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности,  Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Инженер по охране труда

1 500 р.

Требуется Инженер по охране труда

Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется жестянщик

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электромонтажник

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется фасадчик

1 500 р.

Требуется фасадчик

Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Штукатур-маляр

1 500 р.

Требуется Штукатур-маляр

Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Плотник-бетонщик

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

1 500 р.

Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электрогазосварщик, сварщик

1 600 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специал...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории В, С

1 300 р.

Требуется водитель категории В, С

Описание вакансии Приглашаем на постоянную работу водителя с категорией В, С Обязанности: Доставка грузов на автомобиле МАЗ 20т, микроавтобусы до 3,5т на объекты Контроль за техническим состоянием авт...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Рабочие строительных специальностей

Требуются рабочие строительных специальностей: сантехники, электрики, сварщики, монтажники металлоконструкций, фасадчики, каменщики для работы в г.Копыль. З/плата от 2000 (сдельно-премиальная), прожив...

Минская, Другие города

60 р.

Подсобный рабочий ,помощник

Требуется помощник для фасадных работ Приветствуется с водительским удостоверением категории В ,С Возможно еженедельная оплата

Минская, Борисов

Договорная

Требуются сборщики деревянных конструкций

На постоянную работу требуются сборщики деревянных конструкций (бани, беседки, садовые домики). Оплата сдельная.

Минская, Другие города

Вакансия в другом регионе
Шеф-монтажник

Договорная

Шеф-монтажник

В стремительно развивающуюся компанию по производству промышленных теплиц требуется шеф-монтажник Требования: Права категории В, не менее 3 лет, обучаемость, коммуникабельность. Обязанности: пересдача...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Работа для строителей

2 000 р.

Работа для строителей

На постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Преимущественно выполняем отделочные работы. От вас: Опыт работы. Отсутствие проблем с алкоголем. Ответственное отношение к работе. ...

Минская, Борисов

Договорная

Требуется бригада строителей

На постоянную работу требуется бригада строителей для сборки деревянных конструкций (бани, беседки, садовые домики). Оплата сдельная.

Минская, Другие города

Вакансия в другом регионе
Разнорабочие, Грузчики

800 р.

Разнорабочие, Грузчики

Организации требуется специалисты по загрузки и разгрузки.

Минская, Борисов

Договорная

Дизайнер интерьера

Ищем дизайнера интерьера для проекта кафе в грузинском стиле. 80 квадратных метров.

Минская, Минский район

Фасадчики

3 000 р.

Фасадчики

В связи с ростом объемов работ требуются фасадчики Оплата труда сдельная высокая. Работа в РБ. Жилье предоставляется. Оплата каждые две недели.

Минская, Солигорск

Отделочники

3 000 р.

Отделочники

Требуется отделочники. Вахтовым методом, жилье, спец.одежа, питание предоставляется. Оплата труда сдельная. Объект РФ. Всё вопросы по телефону!! Прямой работодатель.

Минская, Борисов

Отделочники

3 000 р.

Отделочники

В связи с ростом объемов работ требуется отделочники. Объем работы большой. Оплата труда сдельная. Только звонить!

Минская, Слуцк

3 000 р.

Плиточники

Требуется плиточники. Оплата в конце вахты. Объем работы большие. Жилье предоставляется.

Минская, Минский район

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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