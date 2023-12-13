Работа, бизнес, учёба в Минской области
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Минская, Логойск
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
Договорная
Работа подработка
Минская, Жодино
1 500 р.
Каркасник
Минская, Минский район
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Минская, Жодино
Договорная
Требуется парикмахер
Минская, Борисов
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Минская, Жодино
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Минская, Жодино
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
Минская, Фаниполь
Договорная
Требуются рамщики, помощники
Минская, Борисов
2 500 р.
Машинист мини эксковатора и мини погрузчика
Минская, Дзержинск
2 000 р.
Требуется слесарь-моторист
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется каменщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций
Минская, Борисов
1 600 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин