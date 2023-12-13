logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
ВакансииИщу работу
Цена
Продавец

Работа, бизнес, учёба в Минской области

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Минская, Логойск

Договорная

Ищу подработку на выходных

Минская, Смолевичи

Рамщик

1 500 р.

Рамщик

Минская, Другие города

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

1 500 р.

Каркасник

Минская, Минский район

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

1 700 р.

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

Минская, Жодино

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

1 500 р.

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

Минская, Жодино

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется парикмахер

Договорная

Требуется парикмахер

Минская, Борисов

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

800 р.

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

Минская, Минский район

Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

80 р.

Слесарь, подсобный рабочий.

Минская, Минский район

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Рамщик / станочник на углопильный станок

Минская, Фаниполь

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются рамщики, помощники

Минская, Борисов

Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

2 500 р.

Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

Минская, Дзержинск

Требуется слесарь-моторист

2 000 р.

Требуется слесарь-моторист

Минская, Борисов

Требуется каменщик

1 500 р.

Требуется каменщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется подсобный рабочий

1 000 р.

Требуется подсобный рабочий

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Инженер по охране труда

1 500 р.

Требуется Инженер по охране труда

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется жестянщик

1 500 р.

Требуется жестянщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электромонтажник

1 500 р.

Требуется электромонтажник

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется фасадчик

1 500 р.

Требуется фасадчик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Штукатур-маляр

1 500 р.

Требуется Штукатур-маляр

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Плотник-бетонщик

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

1 500 р.

Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электрогазосварщик, сварщик

1 600 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее