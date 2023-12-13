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Вакансии в Минской области

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Минская, Борисов

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Минская, Молодечно

700 р.

Продавец в зоомагазин и рыбалки

Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...

Минская, Жодино

1 500 р.

Требуются рабочие

Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.

Минская, Молодечно

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!

Минская, Логойск

Рамщик

1 500 р.

Рамщик

На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.

Минская, Другие города

1 500 р.

Каркасник

Каркасник. Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного з...

Минская, Минский район

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

1 700 р.

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

На производственное предприятие требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Должностные обязанности: Нарезка металла, зачистка швов после сварки, рихтовка. Официальное трудоустройство по ТК РБ. П...

Минская, Жодино

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

1 500 р.

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра/ помощника маляра. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адрес: ...

Минская, Жодино

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется парикмахер

Договорная

Требуется парикмахер

Требуется парикмахер универсал , возможно подработка . Звоните по всем вопросам

Минская, Борисов

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

800 р.

СРОЧНО требуется СТОРОЖ

В частный дом (д. Крестиново) требуется сторож: - контроль видеонаблюдения - уборка листьев/снега при помощи техники - другие хозяйственные поручения (копать огород не нужно!) График работы: не...

Минская, Минский район

Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

80 р.

Слесарь, подсобный рабочий.

На производство металлоконструкций в п.Колодищи требуется слесарь, подсобный рабочий. Резка на пилах, зачистка, подсобные работы.

Минская, Минский район

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Рамщик / станочник на углопильный станок

На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату:  • Профессионально-техническое образование в области деревообр...

Минская, Фаниполь

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются рамщики, помощники

На ленточную пилораму требуются рамщики, помощники рамщиков, торцовщики, рабочие на кромкообрезной станок. Пилим шпалу, длинномер. Лес 26 и боллее, всегда в наличии. Трудоустройство: договор подряда, ...

Минская, Борисов

Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

2 500 р.

Машинист мини эксковатора и мини погрузчика

Работа на мини эксковаторе и мини погрузчике (мини эксковатор jbcb 8018, мини погрузчик bobcat 450, 2018г.) Выполнение различных земляных работ и обслуживание техники. Оплата сдельно-премиальная.

Минская, Дзержинск

Требуется слесарь-моторист

2 000 р.

Требуется слесарь-моторист

На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление

Минская, Борисов

Требуется каменщик

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется подсобный рабочий

1 000 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности,  Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Инженер по охране труда

1 500 р.

Требуется Инженер по охране труда

Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется жестянщик

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электромонтажник

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется фасадчик

1 500 р.

Требуется фасадчик

Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Штукатур-маляр

1 500 р.

Требуется Штукатур-маляр

Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Плотник-бетонщик

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

1 500 р.

Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электрогазосварщик, сварщик

1 600 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специал...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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