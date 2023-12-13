Вакансии в Минской области
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются рабочие
Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.
Минская, Молодечно
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!
Минская, Логойск
1 500 р.
Рамщик
На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.
Минская, Другие города
1 500 р.
Каркасник
Каркасник. Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного з...
Минская, Минский район
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
На производственное предприятие требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Должностные обязанности: Нарезка металла, зачистка швов после сварки, рихтовка. Официальное трудоустройство по ТК РБ. П...
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра/ помощника маляра. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адрес: ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
Договорная
Требуется парикмахер
Требуется парикмахер универсал , возможно подработка . Звоните по всем вопросам
Минская, Борисов
800 р.
СРОЧНО требуется СТОРОЖ
В частный дом (д. Крестиново) требуется сторож: - контроль видеонаблюдения - уборка листьев/снега при помощи техники - другие хозяйственные поручения (копать огород не нужно!) График работы: не...
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Жодино
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
На производство металлоконструкций в п.Колодищи требуется слесарь, подсобный рабочий. Резка на пилах, зачистка, подсобные работы.
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется бухгалтер
В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...
Минская, Борисов
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату: • Профессионально-техническое образование в области деревообр...
Минская, Фаниполь
Договорная
Требуются рамщики, помощники
На ленточную пилораму требуются рамщики, помощники рамщиков, торцовщики, рабочие на кромкообрезной станок. Пилим шпалу, длинномер. Лес 26 и боллее, всегда в наличии. Трудоустройство: договор подряда, ...
Минская, Борисов
2 500 р.
Машинист мини эксковатора и мини погрузчика
Работа на мини эксковаторе и мини погрузчике (мини эксковатор jbcb 8018, мини погрузчик bobcat 450, 2018г.) Выполнение различных земляных работ и обслуживание техники. Оплата сдельно-премиальная.
Минская, Дзержинск
2 000 р.
Требуется слесарь-моторист
На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется сварщик, сварщик металлоконструкций
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Борисов
1 600 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специал...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь