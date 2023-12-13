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Ищу работу в Минской области

Договорная

Подработка

Минская, Борисов

Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Минская, Борисов

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Договорная

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку по вечерам либо выходные

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку есть авто.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку на выходных

Минская, Смолевичи

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Договорная

Ищу уборку

Минская, Минский район

Стройка

Договорная

Стройка

Минская, Вилейка

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Договорная

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Минская, Молодечно

Договорная

Наборщик текста или перепишу конспект

Минская, Смолевичи

Услуги грузчиков Грузчики

Договорная

Услуги грузчиков Грузчики

Минская, Борисов

Договорная

Установщик дверей Ищет работу

Минская, Марьина Горка

Договорная

Ищу подработку подсобника

Минская, Молодечно

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Помощь по хозяйству.работа.

Договорная

Помощь по хозяйству.работа.

Минская, Марьина Горка

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Договорная

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Порежу, поколю дрова

Минская, Борисов

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минская, Минский район

Ищу работу разнорабочего

Договорная

Ищу работу разнорабочего

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу подработка

Минская, Борисов

Договорная

Помогу с уборкой снега,выгрузки,демонтаж,погрузк

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку, почищу снег и не только.

Минская, Червень

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Договорная

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Минская, Борисов

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Договорная

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Минская, Борисов

Договорная

Проче

Минская, Воложин

ЭФИ. Ответственный за электрохозяйство.

Договорная

ЭФИ. Ответственный за электрохозяйство.

Минская, Дзержинск

ищу работу подработку

Договорная

ищу работу подработку

Минская, Борисов

Ищем работу разнорабочих

Договорная

Ищем работу разнорабочих

Минская, Слуцк

Договорная

Подработка бухгалтером

Минская, Минский район

Договорная

Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.

Минская, Молодечно

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу 14 лет в г. Слуцк

Минская, Слуцк

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Договорная

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Минская, Борисов

Договорная

Почищу снег, цена договорная

Минская, Червень

Архитектор-проектировщик

Договорная

Архитектор-проектировщик

Минская, Борисов

Малярные и штукатурные работы

Договорная

Малярные и штукатурные работы

Минская, Молодечно

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Договорная

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Минская, Молодечно

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее