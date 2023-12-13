Работа в производстве, энергетике в Минской области
1 500 р.
Требуются рабочие
Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.
Минская, Молодечно
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
На производственное предприятие требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Должностные обязанности: Нарезка металла, зачистка швов после сварки, рихтовка. Официальное трудоустройство по ТК РБ. П...
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра/ помощника маляра. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адрес: ...
Минская, Жодино
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
На производство металлоконструкций в п.Колодищи требуется слесарь, подсобный рабочий. Резка на пилах, зачистка, подсобные работы.
Минская, Минский район
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату: • Профессионально-техническое образование в области деревообр...
Минская, Фаниполь
Договорная
Требуются рамщики, помощники
На ленточную пилораму требуются рамщики, помощники рамщиков, торцовщики, рабочие на кромкообрезной станок. Пилим шпалу, длинномер. Лес 26 и боллее, всегда в наличии. Трудоустройство: договор подряда, ...
Минская, Борисов
2 000 р.
рамщик на ленточную пилараму
Требования к кандидату: без вредных привычек, внимательность, ответственность, добрасовистное отношение к работе Должностные обязанности: распил древисины. Компания предлагает: хорошую своевременну...
Минская, Молодечно
2 000 р.
Плотник столяр
требуется монтажник, по изготовлению готовых бань из профилированного бруса, изготовление бань-бочек. работа на производстве в г. Молодечно, иногда на объекте заказчика.
Минская, Молодечно
1 500 р.
Сборщики поддонов
Производственному предприятию расположенному в аг. Хатежино ( 5 км. от ст. м. Каменная Горка) на постоянную работу требуются сборщики ( сбивщики) деревянных поддонов. Оплата труда сдельная. График р...
Минская, Минский район
Договорная
Работа тракторист-мастер
На пиллорамму требуются мастер с удостоверением тракториста
Минская, Борисов
1 550 р.
Вакансии
требуется рамщики и помощники рамщика на постоянное место с оформлением сдельно премиальное оплата
Минская, Борисов
Договорная
Электросварщик ручной сварки
Предприятию на постоянную работу требуется электросварщик ручной сварки без вредных привычек. Достойная оплата труда, социальный пакет.
Минская, Борисов
Договорная
Слесарь МСР
Предприятию на постоянную работу требуется слесарь МСР без вредных привычек. Достойная оплата труда, социальный пакет. Обращаться по номеру Олег Васильевич
Минская, Борисов
1 500 р.
Рабочий на производство (Столяр)
Производственному предприятию требуется опытный рабочий Работаем с фанерой и массивом. Производим изделия для детей Производство находится в г.Заславль, просто добраться, рядом остановка Обязанности: ...
Минская, Заславль
Договорная
Cтаночник широкого профиля
Производственному предприятию требуется станочник широкого профиля. Место работы п.Новоколосово
Минская, Столбцы
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер в фирму по деревообработке желательно с опытом работы
Минская, Борисов
1 300 р.
ВАКАНСИЯ ОПЕРАТОР ЛИНИИ (г. ФАНИПОЛЬ)
Приглашаем на постоянное место работы ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ / МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА на крупнейшее производство воздушно-пузырьковой пленки, пакетов и почтовых конвертов в Республике Беларусь...
Минская, Минский район
35 р.
Рамщик
Требуются рамщики и помощники рамщиков, заработная плата сдельная и стабильная два раза в месяц, график работы двав день два в ночь отсыпной, выходной, официальное трудоустройство
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия распиловщик
Производственному предприятию расположенному в аг. Хатежино, требуются распиловщики пиломатериалов ( торцовщики). Оплата сдельная. График работы с 8.30 до 17.00, 5/2 Есть возможность подработки в выхо...
Минская, Минский район
1 500 р.
Требуется мойщица тары (подработка)
Требуется мойщица тары , частичная занятость (график работы по договорённости сторон). Рассмотрим кандидатов пенсионного возраста ,а также студентов .Оплата труда сдельная. Более подробная информаци...
Минская, Борисов
150 р.
Требуются рабочие на установку заборов
Требуются рабочие на установку бетонных заборов, с опытом, оплата очень высокая
Минская, Борисов
1 500 р.
Вакансии
На деревообрабатывающее предприятие требуется : Станочники (ленточка, многопил, 4-х сторонник, торцовщик), водитель погрузчика, тракторист, оплата сдельная и фиксированная (от 800 р. до 3000 р "на рук...
Минская, Дзержинск
30 р.
Рамщик, тарцовщик-укладчик.
Требуются рамщик на палетку. Оплата по выполнению работы.
Минская, Борисов
1 100 р.
Укладчик-упаковщик
Выбирая работу в "Глория Ключ", вы выбираете надежность и стабильность! Мы создаем дружескую и профессиональную рабочую атмосферу, где каждый сотрудник ценится и уважается. Давайте вместе достигать но...
Минская, Борисов
1 100 р.
Укладчик-упаковщик
Выбирая работу в "Глория Ключ", вы выбираете надежность и стабильность! Мы создаем дружескую и профессиональную рабочую атмосферу, где каждый сотрудник ценится и уважается. Давайте вместе достигать но...
Минская, Жодино
760 р.
Требуется уборщик помещений
Пятидневная рабоча неделя с 08.00 до 16.30 (30 минут перерыв для отдыха и питания) Социальный пакет. Официальное трудоустройство по контракту (испытательный срок 2 месяца) Трудовой отпуск 25 к.д. Обяз...
Минская, Борисов
1 000 р.
подсобный рабочий
требуется подсобный рабочий на дерево перерабатывающее производство.
Минская, Молодечно
950 р.
Сотрудник для работы на производстве мясного корма
ПУП "Стария" ищет ответственного и энергичного сотрудника для работы на производстве мясного корма для собак и кошек в д.Старино,Червенского района ( возле Смиловичей ). Вашей основной задачей будет ...
Минская, Червень
Договорная
Требуется рамщик
На деревообрабатывающeе производство требуется разнорабочий,торцовщик, рамщик, оператор дровокольного станка.Хорошие условия труда и отдыха, небольшой, молодой и дружный коллектив. Своевременная оплат...
Минская, Борисов
2 700 р.
СТОЛЯР-ПЛОТНИК
Опыт не требуется но приветствуется опыт в строительстве. Сборка деревянных конструкций бань-бочек, модульных зданий. Тонкостям обучаем, работа круглый год, отапливаемый цех. Иногородним предоставляем...
Минская, Дзержинск
1 500 р.
Требуется рамщик, подсобный рабочий
Требуется рамщики и помощники рамщиков для работы на ленточной пилораме, иногородним представителем жилье за счет предприятия , доставка к месту работы осуществляется транспортом предприятия .Лиц ст...
Минская, Борисов
1 200 р.
Оператор автоматического оборудования
Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 Требуется оператор автоматического оборудования на производство упаковки из пенополистирола Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часо...
Минская, Молодечно
800 р.
Разнорабочий
Адрес производства: г.Молодечно, ул.Вередовская, 8 1. Требуется оператор автоматического оборудования 2. Требуется укладчик-упаковщик Без опыта, обучение на производстве График 2/2 по 12 часов, либо 5...
Минская, Молодечно
1 200 р.
ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
На лесопильное производство требуются подсобные рабочие для сортировки и укладки пиломатериалов ,ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО , ЛИЦ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Минская, Борисов
2 000 р.
Вакансия сборщик мебели
Требуется сборщик мебели на производство по изготовлению мебели по индивидуальным заказам. Опыт работы обязателен. Работа массив, шпон, ДСП, МДФ. Дружный коллектив. Возможность карьерного роста. З/п ...
Минская, Минский район
4 000 р.
Вакансия столяр и столяр-станочник
Требуется столяр и столяр-станочник на мебельное производство для изготовления мебели по индивидуальным заказам. Работа с массивом, шпоном. МДФ и ДСП. Опыт работы обязателен. Есть возможность брать до...
Минская, Минский район
Договорная
Сбивщик поддонов
Сбивщик поддонов или бригаду сбивщиков. Ручная сбивка подднов.
Минская, Жодино
Договорная
Станочники на торцовку
Ищем станочников деревообрабатывающих станков для работы на торцовке.
Минская, Жодино
Договорная
Нужен рамщик на ленточнопильный станок
Рамщик на ленточку ("Дзержинка"). Как правило строительные размеры, не паллетка. Проживание можно организовать.
Минская, Жодино
1 000 р.
Приглашаем швей
Предприятию с многолетним опытом работы требуются швеи на постоянную и временную работу . Мы специализируемся на пошиве танцевальной, спортивной и повседневной одежды REVERANS. В ассортименте выпускае...
Минская, Борисов
Договорная
Требуются рамщики
На пиллорамму требуются рамщики, помощники рамщиков и подсобные рабочие. Возможна подработка. Жилье предоставляем
Минская, Борисов
10 р.
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ,СТАНОЧНИК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Минская, Борисов
2 000 р.
ВАКАНСИИ
О компании Mechantek Наша компания более 25 лет занимается капитальным ремонтом, модернизацией и изготовлением новых металлорежущих станков. Полный комплекс металлообработки изделия: от чертежа до сбо...
Минская, Молодечно
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск