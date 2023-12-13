Прочая работа в Минской области
1 500 р.
Рамщик
На постоянную работу требуется рамщик. Без вредных привычек. С опытом работы. Место работы : Минская обл., Дзержинский район, д. Станьково. Подробная информация по телефону. Только звонить.
Минская, Другие города
1 500 р.
Каркасник
Каркасник. Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного з...
Минская, Минский район
800 р.
Требуется повар
В воинскую часть ул Зелёный городок требуется повар. График работы 2/2
Минская, Борисов
Договорная
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Минская, Борисов
4 200 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Минская, Солигорск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Минская, Молодечно
2 000 р.
Автомаляр
Требуется автомаляр ,по всем вопросам обращаться по телефону
Минская, Борисов
850 р.
Сиделка по уходу
Пансионат для пожилых людей "Исток-Запад" приглашает на работу сиделку по уходу! Требования: опыт работы с пожилыми людьми (медицинское образование приветствуется). Обязанности: обеспечение присмотра ...
Минская, Минский район
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие, сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Иногородним предоставляем жилье жилье. Работа в опаливаемом цеху. Производим бани-бо...
Минская, Дзержинск
1 700 р.
Работа в деревне, Воложинский район
Приглашаем на работу в лпх с предоставлением жилья в деревне аккуратную женщину или мужчину до 40 лет. Работа заключается в изготовлении сыра. ЗП - 1700р. на руки.
Минская, Воложин
1 200 р.
Очень хорошее предложение по работе
Обязанности: контроль за помолом полимеров в гранулах (загрузка сырья в мельницу, фасовка, взвешивание, контроль за качеством помола, зашивка мешков, маркировка готовой продукции); погрузка готовой пр...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется обойщик мягкой мебели.
Организации по производству мягкой мебели требуется обойщик. Желательно опыт работы в мебельном производстве. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Производство находится в а.г. Колодищи.
Минская, Минский район
2 000 р.
ветеринарный врач-гинеколог
Сельскохозяйственной организации требуется для постоянной работы ветеринарный врач-гинеколог. Требования: - профильное образование; - опыт работы (желательно ветврачом-гинекологом); - ответственное от...
Минская, Минский район
2 500 р.
главный агроном
Сельскохозяйственной организации требуется главный агроном. Требования: высшее профильное образование, опыт работы, ответственное отношение к работе. С нашей стороны: - предоставление служебного жилья...
Минская, Минский район
1 000 р.
Работа водителем на арендованном авто
Аренда авто. Индивидуальный подход к каждому Клиенту — Возможность взять авто в аренду на двоих! — Бесплатное подключение к Яндекс.Такси — Обслуживание, ТО, страховка, резина полностью за наш счет — А...
Минская, Солигорск
Договорная
Агроном, растениевод, садовник.
Человек с опытом в прививке плодовых деревьев, (имею в виду опыт выращивания количества не менее 3 - 5 тыс шт) предложу доп. заработок, либо основную работу. Суть работы - прививка плодовых, сопровожд...
Минская, Смолевичи
4 700 р.
Комплектовщик, упаковщик
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область! Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта 30/45/60 смен на выбор. Принимаем на работу мужчин и же...
Минская, Минский район
1 400 р.
Администратор в детский игровой центр Лего
Требуется администратор в детский игровой центр Лего в ТРЦ Daimond от 1 300 до 1 500 Br на руки Обязанности: Наблюдение за детьми, восстановление сломанных наборов лего по инструкции, поддержание чист...
Минская, Минский район
1 500 р.
Водитель погрузчика
Работа на деревообрабатывающем предприятии
Минская, Борисов
5 р.
Разнорабочие
Требуются люди на уборку территории, производственных помещений, Пилить дрова. 5р в час. Оплата сразу.
Минская, Борисов
2 000 р.
Разнорабочий
Разнорабочий на пилораму д. Мозоли Молодечненский район. ЗП ~2000 р. и выше. Питание и проживание за счёт работодателя.
Минская, Молодечно
1 300 р.
Работа
Приглашаем на производственное предприятие обработчиков рыбы и морепродуктов ,грузчиков . Оплата на карту , соц. пакет , спецодежда ,отпуск ,больничные (по необходимости ). Возможно не полный день....
Минская, Минский район
1 000 р.
Требуется пилорамщик
На деревообрабатывающее производство требуется пилорамщик
Минская, Солигорск
Договорная
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Минская, Несвиж
1 000 р.
Работник в столярный цех
У нас открыта вакансия работника в столярный цех с официальным оформлением. Мы приглашаем молодых и энергичных людей возрастом до 37 лет на эту позицию. Ваша основная задача будет заключаться в помощ...
Минская, Слуцк
1 200 р.
Требуется ученик столяра
Открыта вакансия ученика столяра в нашем столярном цехе с официальным оформлением. Мы приглашаем молодых и энергичных людей возрастом до 37 лет на эту позицию. Ваша основная задача будет заключаться в...
Минская, Слуцк
30 р.
Рамщик
На лесопилку требуется: - Рамщик - Помощник рамщика - Тарцовщик-укладчик ( работа бензопилой) Производство находится в Борисове (Печи) Заработная плата сдельно премиальная. Лес всегда в наличии. Офиц...
Минская, Борисов
Договорная
Срочно требуется грузчик
Требуется грузчик на рынок Новый Лебяжий без в.п физически сильный.Пьющих прошу не беспокоить.
Минская, Минский район
Договорная
Требуется автослесарь
Приглашаем на СТО автослесаря, возможно учеником (ремонт подвески, ГРМ, сцепления, глушителя, шиномонтаж). Минский р-н, аг.Сёмково, тел. 8 Александр
Минская, Минский район
1 500 р.
Водитель категории C
Требуется водитель категории С Автовышка BC-22 ,на базе ЗИЛ-130 Опыт работы,не обязательна Оплата 2 раза в месяц Выезд на заказы по аренде техники(поднимать людей на объекте) Возможно,рассмотреть,как...
Минская, Борисов
10 р.
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ С/Х ЗАПЧАСТЕЙ
На постоянную работу в магазин по продаже С/Х запчастей требуется менеджер по продажам с опытом работы и знанием материальной части. Заработная плата по результатам собеседования. Ваши задачи: Оптова...
Минская, Борисов
1 000 р.
Водитель-курьер
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: хорошее знание города Борисова; соблюдение стандартов компании; коммуникабельность, ответственность, вежливость; чистый, ...
Минская, Борисов
700 р.
Вакансия
Требуется рамщик, помощник рамщика. Жодино. Вахтовый метод работы. Жилье предоставляется, оплата сдельная, официальные трудовые отношения, соц пакет
Минская, Жодино
1 200 р.
повар
Пансионат для пожилых "Исток-Запад" приглашает на работу повара! Требования: опыт работы приветствуется, медицинская справка. Обязанности: приготовление пищи: завтрак, обед, полдник, ужин. Поддержание...
Минская, Минский район
Договорная
работа
на пилораму требуются рамщик и помощник. человек на кромкообрезной станок. вся информация по телефону
Минская, Борисов
650 р.
Сотрудник пункта выдачи заказов OZON
Мы ищем в команду ответственного и дружелюбного СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ в пункт выдачи заказов OZON, Днепровская 29 (Лядище) Обязанности: -Прием и распределение товара на пункте выдачи зака...
Минская, Борисов
Договорная
Администратор-горничная в Слуцке
Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 15...
Минская, Слуцк
Договорная
Администратор-горничная в Клецке
Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 ...
Минская, Клецк
Договорная
Требуется подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий. На производство бетона.Зароботная плата по результатам собеседования.
Минская, Смолевичи
2 000 р.
Слесарь по ремонту грузовых автомобилей
Обязанности: ; Требования: ; Условия: ; Описание: Требования к кандидату: Знание устройства грузовых автомобилей Мерседес Бенц, МАЗ, и др. Опыт работы с грузовым транспортом, желательно марки Мерседес...
Минская, Другие города
1 500 р.
Станочники деревообрабатывающих станков
Работа в закрытом цеху. Распиловка древесины
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно