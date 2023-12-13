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Работа в авто, транспорте и логистике в Минской области

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Минская, Борисов

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Минская, Молодечно

Требуется слесарь-моторист

2 000 р.

Требуется слесарь-моторист

На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление

Минская, Борисов

Вакансии

2 000 р.

Вакансии

Требуется тракторист машинист экскаватора погрузчика с опытом работы на такой технике Чукурова 888

Минская, Борисов

Вакансии

1 550 р.

Вакансии

Работа на постоянном объекте в г.Крупки оплата по часовая закрывается по путевым листам.

Минская, Борисов

Требуется Слесарь

1 500 р.

Требуется Слесарь

На СТО требуется слесарь График 5/2 Официальное трудоустройство

Минская, Борисов

Вакансия водителя в Яндекс такси

Договорная

Вакансия водителя в Яндекс такси

В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...

Минская, Борисов

Ищем водителя

1 500 р.

Ищем водителя

В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...

Минская, Борисов

Требуется водитель кат. С, Е

Договорная

Требуется водитель кат. С, Е

Требуется водитель на самосвал с полуприцепом. Работа по Борисову, Жодино и Минской обл. Требования: категория С,Е, опыт работы не менее 3 лет, ответственность.

Минская, Борисов

2 000 р.

Требуется водитель

Требуется водитель на лесовоз (сортиментовоз). Зарплата договорная.

Минская, Борисов

Работа в Европе для водителей всех категорий

Договорная

Работа в Европе для водителей всех категорий

1.Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК (категория СЕ) можно и БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ Направление маршрутов: Весь Евросоюз, чаще всего Италия, Испания. * Требования: • Возраст до 60 лет; • Можно и без опыта рабо...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе

2 500 р.

Водитель экспедитор

Обязанности: Требуется водитель для доставки кондитерских изделий по Республике Беларусь. Направления разные, согласовывается после прохождения испытательного срока. от 15 пунктов разгрузки в день, ...

Минская, Молодечно

2 600 р.

водитель категории СЕ

Ищем водителя категории СЕ, Официальное трудоустройство согласно ТК РБ, полная занятость, оплата на карту 2 раза в месяц, авто тенты 90м3. Обязанности: Выполнение международных перевозок по маршруту м...

Минская, Червень

Водитель легкового авто

Договорная

Водитель легкового авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...

Минская, Жодино

1 400 р.

работа водителем яндекс такси

требуется водитель яндекс такси-нисан альмера газ возможна аренда под любой парк

Минская, Борисов

Требуется водитель категории Е

2 000 р.

Требуется водитель категории Е

Обязанности: развоз стройматериалов по городу и республике Знания и навыки: Знание устройства автомобиля. Навыки по ремонту автомобиля Требования: Возраст от 25 лет. Стоянка авто р-н Уручье . Без в/...

Минская, Минский район

Водитель категория СЕ

Договорная

Водитель категория СЕ

Требуются водители категория С-Е , работа по РБ на тягачах марки Даф, Скания. Без вредных привычек.

Минская, Борисов

автомаляр

Договорная

автомаляр

требуется автомаляр , на постоянную работу

Минская, Борисов

1 800 р.

Водитель категории С

Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ (категория С). Подробная информация по тел.: . Обязанности: Доставка продукции (строительные материалы) по г. Минску и РБ. Взаимодействие с покупателями (ТТН, терминал). ...

Минская, Минский район

Водители для Яндекс.Такси

1 000 р.

Водители для Яндекс.Такси

Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...

Минская, Молодечно

Вакансия в другом регионе

2 500 р.

Вакансия водитель лесовоза

Требуется водитель лесовоза с опытом работы ( права категории СЕ) . На полную занятость. Официальное трудоустройство. Должностные обязанности: Работа на лесовозе с манипулятором, погрузка , выгрузка,...

Минская, Борисов

1 800 р.

Приглашаем на работу

Компания 500 Ампер приглашает на работу слесаря по ремонту автомобилей для работы на нашем СТО (г. Вилейка): Обязанности: ремонт и обслуживание автомобилей французского, немецкого производства. Что мы...

Минская, Вилейка

Автослесарь

2 500 р.

Автослесарь

Компании СТО AvantAuto на работу требуется Слесарь по ремонту легковых автомобилей Характер работы: На территории работодателя График работы и занятость оговаривается индивидуально (возможна как полна...

Минская, Борисов

Автослесарь

2 000 р.

Автослесарь

Ищу автослесарей по ремонту авто ,по всем вопросам обращаться по телефону ,зарплата от 2000рублей

Минская, Борисов

Водитель такси

1 500 р.

Водитель такси

Проводим набор на должность "водитель такси" в г.Молодечно Машины 2019-2021г., обслуживание автомобилей за счет компании Все автомобили оформлены и оборудованы согласно законодательства РБ, (таксометр...

Минская, Молодечно

1 р.

Воитель кат.СЕ

Требуется водитель с кат.СЕ Ввезд в РФ. Аккуратный, ответственный, без вредных привычек. Оплата достойная

Минская, Солигорск

Водитель такси

Договорная

Водитель такси

Требуются водители на служебные автомобили такси в Молодечно. Официальное трудоустройство. Медицинская справка для водителей такси обязательна.

Минская, Молодечно

2 000 р.

водитель категории Е

Требуется водитель на седельный тягач с полуприцепом , по Беларуси

Минская, Борисов

Требуется сотрудник.

2 500 р.

Требуется сотрудник.

На постоянную работу требуется автомаляр или подготовщик, сотрудник для антикоррозийной обработки. Оплата по факту.

Минская, Борисов

Шиномонтажник

2 500 р.

Шиномонтажник

Требуется шиномонтажник на сезон или на постоянное место работы,можно без опыта работы,зп процент от выполненых работ

Минская, Борисов

Требуется водитель категории B/С

1 400 р.

Требуется водитель категории B/С

Требуется водитель категории С для развоза продуктов питания по магазинам, (Евроторг, Здравушка, Фауна) Автомобили Спринтер, Ивеко. Заработная плата от 1400 и выше. Требование к кандидату:Ответственн...

Минская, Борисов

Водитель категории С

2 500 р.

Водитель категории С

Приглашаем на постоянную работу водителя категории С для развоза продуктов питания по РБ Высокая ЗП

Минская, Минский район

Требуется автослесарь, автоэлектрик

Договорная

Требуется автослесарь, автоэлектрик

В ООО "Стройтур" на постояннубю работу требуютя автослесарь, автоэлектрик. Просьба отправлять отклик в сообщении с указанием номера телефона для связи. Обязанности: -ремонт и обслуживание автомобилей...

Минская, Минский район

Водитель манипулятора

2 000 р.

Водитель манипулятора

Вакансия: Водитель-экспедитор с категорией C(E) для перевозки грузов Манипулятором Мы ищем опытного водителя-экспедитора с категорией C(E) для перевозки различных грузов Манипулятором по Минску и Минс...

Минская, Минский район

2 700 р.

Вакансия водитель-международник

Обязанности: • Международные грузоперевозки по маршруту: РБ - РФ- РБ(обратки). • Контроль погрузочно-разгрузочных работ, контроль за правильным распределением веса по осям. Требования: • наличие катег...

Минская, Борисов

Требуется водитель-международник

274.05 р.

Требуется водитель-международник

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ В КОМПАНИЮ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С,Е(НАЛИЧИЕ ВИЗЫ ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ) ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ : БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРЕВЫЧЕК, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ, РА...

Минская, Руденск

2 000 р.

Мастер по кузовному ремонту. Сварка, подготовка

Ищу мастера по кузовному ремонту. Микроавтобусы и грузовики. С опытом, с головой, можно на подработку. Без проблем с алкоголем и психикой. Гатово. За подробностями в личку с кратким рассказом о себе...

Минская, Минский район

Требуется водитель

2 000 р.

Требуется водитель

Требуется водитель( категории C.E) на авто с гидроманипулятором + прицеп. Обязателен опыт вождения авто с прицепом. Стабильная оплата, официальное трудоустройство. Местонахождение Молодечно

Минская, Минский район

1 000 р.

Приглашаем сварщика

ЧТУП Солигорскавто д.Зажевичи приглашает на работу сварщика кузовщика с опытом работы

Минская, Солигорск

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

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