Работа в авто, транспорте и логистике в Минской области
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
2 000 р.
Требуется слесарь-моторист
На ремонтную базу требуется моторист Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН от 3 лет минимум График 5/2 Официальное оформление
Минская, Борисов
2 000 р.
Вакансии
Требуется тракторист машинист экскаватора погрузчика с опытом работы на такой технике Чукурова 888
Минская, Борисов
1 550 р.
Вакансии
Работа на постоянном объекте в г.Крупки оплата по часовая закрывается по путевым листам.
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Слесарь
На СТО требуется слесарь График 5/2 Официальное трудоустройство
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия водителя в Яндекс такси
В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...
Минская, Борисов
1 500 р.
Ищем водителя
В связи с увеличением автопарка приглашаем на работу водителей в компанию Яндекс такси Условия: Полное сопровождение специалистами компании в период адаптации на новом месте работы, обучение специфике...
Минская, Борисов
Договорная
Требуется водитель кат. С, Е
Требуется водитель на самосвал с полуприцепом. Работа по Борисову, Жодино и Минской обл. Требования: категория С,Е, опыт работы не менее 3 лет, ответственность.
Минская, Борисов
2 000 р.
Требуется водитель
Требуется водитель на лесовоз (сортиментовоз). Зарплата договорная.
Минская, Борисов
Договорная
Работа в Европе для водителей всех категорий
1.Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК (категория СЕ) можно и БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ Направление маршрутов: Весь Евросоюз, чаще всего Италия, Испания. * Требования: • Возраст до 60 лет; • Можно и без опыта рабо...
Минская, Минский район
2 500 р.
Водитель экспедитор
Обязанности: Требуется водитель для доставки кондитерских изделий по Республике Беларусь. Направления разные, согласовывается после прохождения испытательного срока. от 15 пунктов разгрузки в день, ...
Минская, Молодечно
2 600 р.
водитель категории СЕ
Ищем водителя категории СЕ, Официальное трудоустройство согласно ТК РБ, полная занятость, оплата на карту 2 раза в месяц, авто тенты 90м3. Обязанности: Выполнение международных перевозок по маршруту м...
Минская, Червень
Договорная
Водитель легкового авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Минская, Жодино
1 400 р.
работа водителем яндекс такси
требуется водитель яндекс такси-нисан альмера газ возможна аренда под любой парк
Минская, Борисов
2 000 р.
Требуется водитель категории Е
Обязанности: развоз стройматериалов по городу и республике Знания и навыки: Знание устройства автомобиля. Навыки по ремонту автомобиля Требования: Возраст от 25 лет. Стоянка авто р-н Уручье . Без в/...
Минская, Минский район
Договорная
Водитель категория СЕ
Требуются водители категория С-Е , работа по РБ на тягачах марки Даф, Скания. Без вредных привычек.
Минская, Борисов
Договорная
автомаляр
требуется автомаляр , на постоянную работу
Минская, Борисов
1 800 р.
Водитель категории С
Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ (категория С). Подробная информация по тел.: . Обязанности: Доставка продукции (строительные материалы) по г. Минску и РБ. Взаимодействие с покупателями (ТТН, терминал). ...
Минская, Минский район
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Минская, Молодечно
2 500 р.
Вакансия водитель лесовоза
Требуется водитель лесовоза с опытом работы ( права категории СЕ) . На полную занятость. Официальное трудоустройство. Должностные обязанности: Работа на лесовозе с манипулятором, погрузка , выгрузка,...
Минская, Борисов
1 800 р.
Приглашаем на работу
Компания 500 Ампер приглашает на работу слесаря по ремонту автомобилей для работы на нашем СТО (г. Вилейка): Обязанности: ремонт и обслуживание автомобилей французского, немецкого производства. Что мы...
Минская, Вилейка
2 500 р.
Автослесарь
Компании СТО AvantAuto на работу требуется Слесарь по ремонту легковых автомобилей Характер работы: На территории работодателя График работы и занятость оговаривается индивидуально (возможна как полна...
Минская, Борисов
2 000 р.
Автослесарь
Ищу автослесарей по ремонту авто ,по всем вопросам обращаться по телефону ,зарплата от 2000рублей
Минская, Борисов
1 500 р.
Водитель такси
Проводим набор на должность "водитель такси" в г.Молодечно Машины 2019-2021г., обслуживание автомобилей за счет компании Все автомобили оформлены и оборудованы согласно законодательства РБ, (таксометр...
Минская, Молодечно
1 р.
Воитель кат.СЕ
Требуется водитель с кат.СЕ Ввезд в РФ. Аккуратный, ответственный, без вредных привычек. Оплата достойная
Минская, Солигорск
Договорная
Водитель такси
Требуются водители на служебные автомобили такси в Молодечно. Официальное трудоустройство. Медицинская справка для водителей такси обязательна.
Минская, Молодечно
2 000 р.
водитель категории Е
Требуется водитель на седельный тягач с полуприцепом , по Беларуси
Минская, Борисов
2 500 р.
Требуется сотрудник.
На постоянную работу требуется автомаляр или подготовщик, сотрудник для антикоррозийной обработки. Оплата по факту.
Минская, Борисов
2 500 р.
Шиномонтажник
Требуется шиномонтажник на сезон или на постоянное место работы,можно без опыта работы,зп процент от выполненых работ
Минская, Борисов
1 400 р.
Требуется водитель категории B/С
Требуется водитель категории С для развоза продуктов питания по магазинам, (Евроторг, Здравушка, Фауна) Автомобили Спринтер, Ивеко. Заработная плата от 1400 и выше. Требование к кандидату:Ответственн...
Минская, Борисов
2 500 р.
Водитель категории С
Приглашаем на постоянную работу водителя категории С для развоза продуктов питания по РБ Высокая ЗП
Минская, Минский район
Договорная
Требуется автослесарь, автоэлектрик
В ООО "Стройтур" на постояннубю работу требуютя автослесарь, автоэлектрик. Просьба отправлять отклик в сообщении с указанием номера телефона для связи. Обязанности: -ремонт и обслуживание автомобилей...
Минская, Минский район
2 000 р.
Водитель манипулятора
Вакансия: Водитель-экспедитор с категорией C(E) для перевозки грузов Манипулятором Мы ищем опытного водителя-экспедитора с категорией C(E) для перевозки различных грузов Манипулятором по Минску и Минс...
Минская, Минский район
2 700 р.
Вакансия водитель-международник
Обязанности: • Международные грузоперевозки по маршруту: РБ - РФ- РБ(обратки). • Контроль погрузочно-разгрузочных работ, контроль за правильным распределением веса по осям. Требования: • наличие катег...
Минская, Борисов
274.05 р.
Требуется водитель-международник
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ В КОМПАНИЮ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С,Е(НАЛИЧИЕ ВИЗЫ ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ) ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ : БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРЕВЫЧЕК, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ, РА...
Минская, Руденск
2 000 р.
Мастер по кузовному ремонту. Сварка, подготовка
Ищу мастера по кузовному ремонту. Микроавтобусы и грузовики. С опытом, с головой, можно на подработку. Без проблем с алкоголем и психикой. Гатово. За подробностями в личку с кратким рассказом о себе...
Минская, Минский район
2 000 р.
Требуется водитель
Требуется водитель( категории C.E) на авто с гидроманипулятором + прицеп. Обязателен опыт вождения авто с прицепом. Стабильная оплата, официальное трудоустройство. Местонахождение Молодечно
Минская, Минский район
1 000 р.
Приглашаем сварщика
ЧТУП Солигорскавто д.Зажевичи приглашает на работу сварщика кузовщика с опытом работы
Минская, Солигорск
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский