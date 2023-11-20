Торговля в Минской области
Договорная
Менеджер маркетплейсов
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку в интернет магазине
Минская, Любань
Договорная
Подработка на пол 8-часовой рабочий день 2/2
Минская, Солигорск
Договорная
Менеджер маркетплейсов
Минская, Другие города
Договорная
Ищу работу ,50%ставка.дизайн,замеры,эскиз.
Минская, Слуцк
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Ищу работу(график с 8-17)
Могилев
Договорная
Демонтаж, вывоз мусора
Брест
Договорная
Ищу подработку продавцом ,овощи, фрукты
Брест
Договорная
Продавец
Минск, Октябрьский
Договорная
Работа , подработка
Витебск
Договорная
Ищу подработку/разовая работа
Могилев
Договорная
Вакансии
Гродно
Договорная
Ищу подработку
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Менеджер маркетплейсов
Гомель
Договорная
Ищу работу продавца
Могилев
Договорная
Нужна работа продавца
Витебск
Договорная
Создание карточек товара WB/OZON
Витебск
Договорная
Ищу работу продавца, кассира
Могилев
Договорная
Опытный продавец .
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
Ищу подработку
Брест
Договорная
Менеджер маркетплейсов Wildberries, OZON и Я.М
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Ищу работу. Не интернет. Без опыта.
Могилев
Договорная
Ищу работу срочно 80259365059
Могилев
Договорная
Грузчик разовые подработки
Минск, Партизанский
Договорная
Подработка
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Девушка,26 лет,ищу работу(подработку)
Брест
Договорная
Дизайнер ИНФОГРАФИКИ WB и OZON БЕСПЛАТНО
Минск, Центральный
Договорная
Работа
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу грузчика
Витебск
Договорная
ИЩУ РАБОТУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Продавец,кассир,товаровед,кладовщик
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Продавец ищет работу
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Работа.
Брест
Договорная
Продавец
Гродно
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец вакансия
Минск, Московский
Договорная
Менеджер Wildbirries,Ozon
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Работа
Могилев
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу грузчика
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Брест
Договорная
Ищу работу продавцом
Брест
Договорная
Менеджер Вайлдберриз
Могилев
Договорная
Ищу работу менеджера/переводчика немецкого (C1)
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Менеджер маркетплейсов (Wildberries)
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Витебск