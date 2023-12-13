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Строительство и ремонт в Минской области

Договорная

Ищу подработку по вечерам либо выходные

Минская, Борисов

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Стройка

Договорная

Стройка

Минская, Вилейка

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Договорная

Ищу работу по обшивке УЮСБИ.

Минская, Молодечно

Договорная

Установщик дверей Ищет работу

Минская, Марьина Горка

Договорная

Ищу подработку подсобника

Минская, Молодечно

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Минский район

Помощь по хозяйству.работа.

Договорная

Помощь по хозяйству.работа.

Минская, Марьина Горка

Ищу работу разнорабочего

Договорная

Ищу работу разнорабочего

Минская, Солигорск

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Договорная

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Минская, Борисов

ищу работу подработку

Договорная

ищу работу подработку

Минская, Борисов

Ищем работу разнорабочих

Договорная

Ищем работу разнорабочих

Минская, Слуцк

Каменщик (перегородки)

Договорная

Каменщик (перегородки)

Минская, Молодечно

Архитектор-проектировщик

Договорная

Архитектор-проектировщик

Минская, Борисов

Малярные и штукатурные работы

Договорная

Малярные и штукатурные работы

Минская, Молодечно

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Договорная

Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту

Минская, Молодечно

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Договорная

Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)

Минская, Молодечно

Договорная

Электрик

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Плиточник ищет работу

Договорная

Плиточник ищет работу

Минская, Молодечно

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Договорная

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Минская, Жодино

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Укладка плитки ищу работу.

Договорная

Укладка плитки ищу работу.

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Договорная

Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Штукатурка, шпатлёвка

Договорная

Штукатурка, шпатлёвка

Минская, Молодечно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Плитка Облицовка

Договорная

Плитка Облицовка

Минская, Молодечно

Договорная

Работа

Минская, Борисов

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку по отделке квартир и домов.

Минская, Молодечно

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минская, Молодечно

Кровельщик. Ищу работу с обучением.

Договорная

Кровельщик. Ищу работу с обучением.

Минская, Столбцы

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Минский район

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Договорная

Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у

Минская, Молодечно

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Договорная

Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.

Минская, Молодечно

Договорная

работа

Минская, Борисов

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