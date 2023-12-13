Строительство и ремонт в Минской области
Договорная
Ищу подработку по вечерам либо выходные
Минская, Борисов
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
Договорная
Стройка
Минская, Вилейка
Договорная
Ищу работу по обшивке УЮСБИ.
Минская, Молодечно
Договорная
Установщик дверей Ищет работу
Минская, Марьина Горка
Договорная
Ищу подработку подсобника
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник
Минская, Минский район
Договорная
Помощь по хозяйству.работа.
Минская, Марьина Горка
Договорная
Ищу работу разнорабочего
Минская, Солигорск
Договорная
Студенты +17-18лет в поиска подработки.
Минская, Борисов
Договорная
ищу работу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Ищем работу разнорабочих
Минская, Слуцк
Договорная
Каменщик (перегородки)
Минская, Молодечно
Договорная
Архитектор-проектировщик
Минская, Борисов
Договорная
Малярные и штукатурные работы
Минская, Молодечно
Договорная
Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев (бумажных, флизелиновых, виниловых)
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Плиточник ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
Договорная
Укладка плитки ищу работу.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Отделка откосов окон ПВХ ,,СЭНДВИЧПАНЕЛЬ,,
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Штукатурка, шпатлёвка
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Плитка Облицовка
Минская, Молодечно
Договорная
Работа
Минская, Борисов
Договорная
Поклейка обоев
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку по отделке квартир и домов.
Минская, Молодечно
Договорная
Каменщик
Минская, Молодечно
Договорная
Кровельщик. Ищу работу с обучением.
Минская, Столбцы
Договорная
Ищу работу
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Утепление кровли(мансарды). Работаем по 240, 555 у
Минская, Молодечно
Договорная
Работаем по 240, 555. Штукатурка и шпатлевка.
Минская, Молодечно
Договорная
работа
Минская, Борисов