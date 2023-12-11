Сервис и быт в Минской области
Договорная
Разнорабочий
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку вопросы в лс
Минская, Молодечно
Договорная
Автоэлектрик-диагност
Минская, Борисов
Договорная
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка помещений
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка теплицы. В Солигорске. В Слуцке. В Копыле.
Минская, Солигорск
Договорная
Шлифовщик, спил деревьев, кустов
Минская, Минский район
Договорная
ИЩУ ПОДРАБОТКУ ГРУЗЧИКОМ Жодино Смолевичи
Минская, Жодино
Договорная
Сборка мебели и прочее
Минская, Березино
Договорная
Электрик ,Минская область
Минская, Слуцк
Договорная
колка дров
Минская, Борисов
Договорная
Официант
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
Договорная
Грузчики
Могилев
Договорная
Сборщик мебели, сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Грузчиков
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.
Минск, Центральный
Договорная
Почищу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Очистка кровли от снега и наледи
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
Бытовые услуги
Гродно
Договорная
Помогу с установкой центрального замка
Могилев
Договорная
ищу подработку
Брест
Договорная
ремонт швейных машин Бобруйск и район
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу подработку на выходные или вечернее время
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Работа сиделкой
Брест
Договорная
Ищу подроботку
Брест
Договорная
Ищу работников на автомоку
Брест
Договорная
Уберу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Подработка, работат
Гомель
Договорная
Домработница
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу уборщицей,как подработка.сезон ''мойка
Могилев
Договорная
Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея
Брест
Договорная
Фотограф в Могилеве на крещение и венчание
Могилев
Договорная
Швея на дому
Минск, Первомайский
Договорная
работа сиделкой
Витебск
Договорная
В поиске работы, подработки.
Минск, Заводской
Договорная
Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.
Витебск
Договорная
Подсобные Работы
Брест
Договорная
Домауправление
Минск, Центральный
Договорная
Домработница
Брестская, Барановичи
Договорная
Почищу снег.
Витебск
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Уборщик прилегающей территории , Дворник
Гродно
Договорная
Помощник по хозяйству
Гродно