Автобизнес, транспорт и логистика в Минской области
Договорная
Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу на своём личном микроавтобусе
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу . Таксистом . На автомобиле компании .
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Подработка водителем
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Ищу
Минская, Заславль
Договорная
Вадитель ка. В (есть личное авто)
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Компьютерная диагностика,выезд
Минская, Смолевичи
Договорная
Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Работа
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу водителем, категории B, C
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу/подработку водителем
Минская, Воложин
Договорная
Водитель погрузчика ищу работу или подработку
Минская, Борисов
Договорная
Договорная
Минская, Борисов
Договорная
Водитель B C D
Минская, Любань
Договорная
Ищу подработку водителем. ABCDE
Минская, Жодино
Договорная
Водитель В кт. Стаж 1 год
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Столбцы
Договорная
Ищу работу водитель BCDE
Минская, Несвиж
Договорная
Водитель
Минская, Минский район
Договорная
Водитель категории ''В''.
Минская, Молодечно
Договорная
Водитель A B C D E Минск, Солигорск
Минская, Солигорск
Договорная
Работа
Минская, Молодечно
Договорная
Водитель, можно со своим авто(микроавтобус гру-ой)
Минская, Минский район
Договорная
Водитель на своем автомобиле
Минская, Молодечно
Договорная
Водитель категории В ищет работу или подработкуест
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу
Минская, Другие города
Договорная
Водитель кат.Б
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку
Минская, Солигорск
Договорная
Ищу работу водителем. Категории В,С,Е
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку водителем ''B'' или'' C''
Минская, Жодино
Договорная
Водитель ищет подработку
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу/подработку на своём бусе в категории
Минская, Слуцк
Договорная
Карбюраторщик ищет работу
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу подработку водителем СЕ
Минская, Минский район
Договорная
Автоэлектрик
Минская, Минский район