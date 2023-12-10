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Автобизнес, транспорт и логистика в Минской области

Договорная

Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.

Минская, Молодечно

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Договорная

Ищу работу на своём личном микроавтобусе

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу . Таксистом . На автомобиле компании .

Минская, Смолевичи

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Подработка водителем

Договорная

Подработка водителем

Минская, Молодечно

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу

Минская, Заславль

Вадитель ка. В (есть личное авто)

Договорная

Вадитель ка. В (есть личное авто)

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Компьютерная диагностика,выезд

Договорная

Компьютерная диагностика,выезд

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Договорная

Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Минская, Жодино

Договорная

Работа

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу водителем, категории B, C

Минская, Молодечно

Ищу работу/подработку водителем

Договорная

Ищу работу/подработку водителем

Минская, Воложин

Водитель погрузчика ищу работу или подработку

Договорная

Водитель погрузчика ищу работу или подработку

Минская, Борисов

Договорная

Договорная

Договорная

Минская, Борисов

Договорная

Водитель B C D

Минская, Любань

Договорная

Ищу подработку водителем. ABCDE

Минская, Жодино

Договорная

Водитель В кт. Стаж 1 год

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Столбцы

Ищу работу водитель BCDE

Договорная

Ищу работу водитель BCDE

Минская, Несвиж

Договорная

Водитель

Минская, Минский район

Договорная

Водитель категории ''В''.

Минская, Молодечно

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Договорная

Водитель A B C D E Минск, Солигорск

Минская, Солигорск

Договорная

Работа

Минская, Молодечно

Водитель, можно со своим авто(микроавтобус гру-ой)

Договорная

Водитель, можно со своим авто(микроавтобус гру-ой)

Минская, Минский район

Договорная

Водитель на своем автомобиле

Минская, Молодечно

Договорная

Водитель категории В ищет работу или подработкуест

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу

Минская, Другие города

Договорная

Водитель кат.Б

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу водителем. Категории В,С,Е

Минская, Борисов

Ищу подработку водителем ''B'' или'' C''

Договорная

Ищу подработку водителем ''B'' или'' C''

Минская, Жодино

Водитель ищет подработку

Договорная

Водитель ищет подработку

Минская, Жодино

Ищу работу/подработку на своём бусе в категории

Договорная

Ищу работу/подработку на своём бусе в категории

Минская, Слуцк

Карбюраторщик ищет работу

Договорная

Карбюраторщик ищет работу

Минская, Молодечно

Ищу подработку водителем СЕ

Договорная

Ищу подработку водителем СЕ

Минская, Минский район

Автоэлектрик

Договорная

Автоэлектрик

Минская, Минский район

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