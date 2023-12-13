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Прочее в Минской области

Договорная

Ищу подработку на выходных

Минская, Смолевичи

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

Договорная

Ищу уборку

Минская, Минский район

Услуги грузчиков Грузчики

Договорная

Услуги грузчиков Грузчики

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Минский район

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Договорная

Ищу работу сиделки с инсультными больными, с демен

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Порежу, поколю дрова

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработка

Минская, Борисов

Договорная

Помогу с уборкой снега,выгрузки,демонтаж,погрузк

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку, почищу снег и не только.

Минская, Червень

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Договорная

Студенты по 17-18 лет,в поиске подработки любой

Минская, Борисов

Договорная

Проче

Минская, Воложин

Договорная

Ищу работу 14 лет в г. Слуцк

Минская, Слуцк

Договорная

Почищу снег, цена договорная

Минская, Червень

Договорная

Любую на дому.

Минская, Борисов

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Договорная

Ищу подработку ,одноразовую ,либо по договору

Минская, Минский район

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку, на месяц

Минская, Жодино

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Демонтаж печи. В Слуцке. В Солигорске. В Копыле

Договорная

Демонтаж печи. В Слуцке. В Солигорске. В Копыле

Минская, Слуцк

Грузоперевозки Т-4

Договорная

Грузоперевозки Т-4

Минская, Солигорск

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Уборка снега с Крыш

Договорная

Уборка снега с Крыш

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подроботку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Логойск

Договорная

Ищу подработку на выходные или после 17 00

Минская, Борисов

Помогу с ремонтом авто .

Договорная

Помогу с ремонтом авто .

Минская, Борисов

Колка и распиловка дров.Выезд до 50км.Др работы .

Договорная

Колка и распиловка дров.Выезд до 50км.Др работы .

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу бодработку на входные

Минская, Фаниполь

Договорная

14 лет. Ищу подработку. г.Борисов

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу удалённо

Минская, Слуцк

Договорная

Ищу подработку

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу подработку

Минская, Молодечно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Слуцк

Договорная

Ищу разовую подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку няни.Оплата часовая.

Минская, Молодечно

Договорная

Ищу работу водителя.

Минская, Борисов

Договорная

Ищю подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищy подработкy

Минская, Борисов

Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Минская, Слуцк

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