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Вакансии в Минске

Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Минск, Центральный

Слесарь-сварщик на полуавтомат
vip

2 500 р.

Слесарь-сварщик на полуавтомат

Минск, Московский

Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Договорная

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...

Минск, Советский

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

Требуется швея

1 000 р.

Требуется швея

Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...

Минск, Фрунзенский

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель кат В

1 600 р.

Требуется водитель кат В

Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600

Минск, Центральный

Отделочник

2 000 р.

Отделочник

Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.

Минск, Ленинский

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...

Минск, Первомайский

80 р.

Перевозка продуктов

Перевозка продуктов питания, работа каждый день, нужны водители как на подработку так и на постоянной основе.

Минск, Фрунзенский

1 100 р.

продавец непродовольственных товаров

Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...

Минск, Советский

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

1 100 р.

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...

Минск, Советский

Специалист по продажам

1 500 р.

Специалист по продажам

Условия: Работа в сфере - Информационной безопасности и инновационных технологии - Удаленная работа. Мы можем Вам предложить: - Хорошую мотивацию - Реальную перспективу карьерного и личностного роста....

Минск, Центральный

Договорная

Приглашаем швею на производство мебели

Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим

Минск, Заводской

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Каменьщики .

Договорная

Каменьщики .

Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...

Минск, Советский

3 000 р.

Сборщик бытовок

На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...

Минск, Центральный

1 500 р.

Требуется Столяр

Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...

Минск, Партизанский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Требования к кандидату:  - Опыт работы в монтаже от 1 года. - Наличие автомобиля приветствуется, но не обязательно. Оплачивается амортизация, топливо компенсируется. Должностные обязанности:  Монтаж п...

Минск, Ленинский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...

Минск, Советский

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...

Минск, Центральный

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...

Минск, Советский

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...

Минск, Советский

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 200 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...

Минск, Фрунзенский

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

1 400 р.

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...

Минск, Центральный

Водитель такси

2 000 р.

Водитель такси

ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...

Минск, Центральный

Маляр по металлу

1 500 р.

Маляр по металлу

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...

Минск, Октябрьский

Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...

Минск, Центральный

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

2 000 р.

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...

Минск, Октябрьский

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

1 700 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...

Минск, Октябрьский

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

1 400 р.

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...

Минск, Октябрьский

Агент по недвижимости / риэлтер

2 000 р.

Агент по недвижимости / риэлтер

Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...

Минск, Советский

Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер на первичную документацию

1 100 р.

Бухгалтер на первичную документацию

Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.

Минск, Первомайский

вакансия

2 000 р.

вакансия

Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!

Минск, Центральный

Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...

Минск, Центральный

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.

Минск, Центральный

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

1 800 р.

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...

Минск, Московский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе

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