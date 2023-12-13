Работа, бизнес, учёба в Минске
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Маляр-подготовщик
Минск, Ленинский
1 500 р.
Требуется Столяр
Минск, Партизанский
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель такси
Минск, Центральный
1 500 р.
Маляр по металлу
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
Минск, Центральный
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Минск, Советский
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Минск, Московский
1 100 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Минск, Первомайский
2 000 р.
вакансия
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Минск, Центральный
2 200 р.
Кухонный рабочий
Минск, Московский
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Минск, Центральный
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Минск, Центральный
1 800 р.
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад
Минск, Московский
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
Минск, Первомайский
Договорная
Разнорабочий
Минск, Советский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Столяр
Минск, Центральный
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
50 р.
Подсобный рабочий
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Минск, Центральный
40 р.
Разнорабочий
Минск, Советский
Договорная
конструктор-сметчик
Минск, Центральный
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Минск, Октябрьский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
Минск, Фрунзенский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев