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Работа, бизнес, учёба в Минске

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
vip

5 000 р.

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание

Минск, Октябрьский

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Минск, Фрунзенский

vip

Договорная

Маляр-подготовщик

Минск, Ленинский

1 500 р.

Требуется Столяр

Минск, Партизанский

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Минск, Ленинский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

Минск, Советский

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Минск, Центральный

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Минск, Советский

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Минск, Советский

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 200 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Минск, Фрунзенский

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Договорная

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Минск, Фрунзенский

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

1 400 р.

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

Минск, Центральный

Водитель такси

2 000 р.

Водитель такси

Минск, Центральный

Маляр по металлу

1 500 р.

Маляр по металлу

Минск, Октябрьский

Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

Минск, Центральный

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

2 000 р.

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

Минск, Октябрьский

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

1 700 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

Минск, Октябрьский

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

1 400 р.

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

Минск, Октябрьский

Агент по недвижимости / риэлтер

2 000 р.

Агент по недвижимости / риэлтер

Минск, Советский

Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер на первичную документацию

1 100 р.

Бухгалтер на первичную документацию

Минск, Первомайский

вакансия

2 000 р.

вакансия

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Минск, Центральный

Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Минск, Центральный

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Минск, Центральный

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

1 800 р.

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

Минск, Московский

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

1 000 р.

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

Минск, Первомайский

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минск, Советский

Водитель-экспедитор

2 000 р.

Водитель-экспедитор

Минск, Фрунзенский

Специалист по выдаче заказов (Минск)

1 100 р.

Специалист по выдаче заказов (Минск)

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик заказов (Минск)

1 500 р.

Комплектовщик заказов (Минск)

Минск, Фрунзенский

Уборщик помещений (Минск)

1 080 р.

Уборщик помещений (Минск)

Минск, Фрунзенский

Договорная

Столяр

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

50 р.

Подсобный рабочий

Минск, Центральный

50 р.

Подсобный рабочий

Минск, Центральный

40 р.

Разнорабочий

Минск, Советский

Договорная

конструктор-сметчик

Минск, Центральный

Договорная

Менеджер по работе с тендерами

Минск, Октябрьский

Договорная

сварщик изделий из пластмасс (Минская область)

Минск, Фрунзенский

Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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