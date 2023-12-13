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Ищу работу в Минске

Договорная

Ищу работу/подработку не в учебное время

Минск, Фрунзенский

ищу работу подработку

Договорная

ищу работу подработку

Минск, Центральный

САНТЕХНИК ищет работу.

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу.

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Центральный

Студенты ищут подработку в течение дня

Договорная

Студенты ищут подработку в течение дня

Минск, Московский

Каменщик, кладка перегородок

Договорная

Каменщик, кладка перегородок

Минск, Фрунзенский

Кладочные работы

Договорная

Кладочные работы

Минск, Фрунзенский

Ремонтные и отделочные работы

Договорная

Ремонтные и отделочные работы

Минск, Первомайский

Договорная

сочинение для школьников

Минск, Центральный

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Договорная

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Минск, Фрунзенский

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минск, Советский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Московский

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минск, Фрунзенский

Ищу работу, строитель универсал

Договорная

Ищу работу, строитель универсал

Минск, Заводской

Договорная

Администратор сайта

Минск, Центральный

Ищу работу с риском

Договорная

Ищу работу с риском

Минск, Фрунзенский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Ищу работу (подработку)

Договорная

Ищу работу (подработку)

Минск, Фрунзенский

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Минск, Фрунзенский

Грузчики

Договорная

Грузчики

Минск, Фрунзенский

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Договорная

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Минск, Центральный

разнорабочий ищу работу

Договорная

разнорабочий ищу работу

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу подработку после 18.00

Минск, Фрунзенский

Договорная

Продавец

Минск, Октябрьский

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Договорная

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Минск, Центральный

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Минск, Заводской

Паклейка обоев

Договорная

Паклейка обоев

Минск, Ленинский

Водитель категории В

Договорная

Водитель категории В

Минск, Московский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Московский

Менеджер wildberries

Договорная

Менеджер wildberries

Минск, Фрунзенский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Договорная

Подработка сантехник- плиточник

Минск, Фрунзенский

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Договорная

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Минск, Советский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Договорная

Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ

Минск, Ленинский

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Договорная

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Минск, Фрунзенский

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Договорная

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Ищем работу автомаляра подготовщика

Договорная

Ищем работу автомаляра подготовщика

Минск, Фрунзенский

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее