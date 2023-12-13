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Услуги в Советском районе Минска

Маникюр
vip

25 р.

Маникюр

Минск, Советский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Советский

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Няня

12 р.

Няня

Минск, Советский

ВЫЕЗД НА ДОМ . РЕМОНТ НОУТБУКОВ и ПК. ДЕШЕГО

19 р.

ВЫЕЗД НА ДОМ . РЕМОНТ НОУТБУКОВ и ПК. ДЕШЕГО

Минск, Советский

Рассрочка
ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

35 р.

ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

Минск, Советский

Репетитор по русскому языку(онлайн)

20 р.

Репетитор по русскому языку(онлайн)

Минск, Советский

Лестница на второй этаж

Договорная

Лестница на второй этаж

Минск, Советский

Рассрочка
Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район

45 р.

Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район

Минск, Советский

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25 р.

Репетитор французского языка

Минск, Советский

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Выездной ремонт техники Apple: iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch iWatch AirPods iPod

1 р.

Выездной ремонт техники Apple: iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch iWatch AirPods iPod

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков частный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков частный мастер

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Ищу работу сиделкой

60 р.

Ищу работу сиделкой

Минск, Советский

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Маникюр Якуба Коласа Минск

45 р.

Маникюр Якуба Коласа Минск

Минск, Советский

Отделка пластиком, панелями ПВХ

10 р.

Отделка пластиком, панелями ПВХ

Минск, Советский

Услуги электрика

8 р.

Услуги электрика

Минск, Советский

ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)

30 р.

ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)

Минск, Советский

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Договорная

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Минск, Советский

Ремонт компьютеров. Компьютерный мастер. Минск

20 р.

Ремонт компьютеров. Компьютерный мастер. Минск

Минск, Советский

Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Минск, Советский

Кровельные работы .

Договорная

Кровельные работы .

Минск, Советский

Коррекция и окрашивание бровей

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Советский

Услуги СВАРЩИКА

15 р.

Услуги СВАРЩИКА

Минск, Советский

Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7

70 р.

Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7

Минск, Советский

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

15 р.

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Минск, Советский

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Договорная

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минск, Советский

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

10 р.

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

Минск, Советский

Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой

Договорная

Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой

Минск, Советский

Рассрочка
Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных

80 р.

Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных

Минск, Советский

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Натяжные потолки. 8 лет в деле

Договорная

Натяжные потолки. 8 лет в деле

Минск, Советский

Рассрочка
Обшивка фронтонов сайдингом

Договорная

Обшивка фронтонов сайдингом

Минск, Советский

Ремонт игровых приставок

40 р.

Ремонт игровых приставок

Минск, Советский

Ремонт кофемашин на дому профессиональным мастером

Договорная

Ремонт кофемашин на дому профессиональным мастером

Минск, Советский

Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика

15 р.

Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика

Минск, Советский

Услуги электрика. Электромонтажные работы.

Договорная

Услуги электрика. Электромонтажные работы.

Минск, Советский

Маникюр , педикюр , возможен выезд

45 р.

Маникюр , педикюр , возможен выезд

Минск, Советский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Советский

Ремонт телевизоров с выездом на дом

10 р.

Ремонт телевизоров с выездом на дом

Минск, Советский

Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики

Договорная

Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики

Минск, Советский

Аренда экрана проекционного.

15 р.

Аренда экрана проекционного.

Минск, Советский

Мастер на час ( Муж на час).

Договорная

Мастер на час ( Муж на час).

Минск, Советский

Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ

40 р.

Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ

Минск, Советский

Ремонт сотовых телефонов и планшетов: Xiaomi Huawei Samsung Poco Honor iPhone Google Realme Vivo др.

1 р.

Ремонт сотовых телефонов и планшетов: Xiaomi Huawei Samsung Poco Honor iPhone Google Realme Vivo др.

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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