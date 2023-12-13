Услуги в Советском районе Минска
25 р.
Маникюр
Минск, Советский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
12 р.
Няня
Минск, Советский
19 р.
ВЫЕЗД НА ДОМ . РЕМОНТ НОУТБУКОВ и ПК. ДЕШЕГО
Минск, Советский
35 р.
ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ
Минск, Советский
20 р.
Репетитор по русскому языку(онлайн)
Минск, Советский
Договорная
Лестница на второй этаж
Минск, Советский
45 р.
Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район
Минск, Советский
25 р.
Репетитор французского языка
Минск, Советский
1 р.
Выездной ремонт техники Apple: iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch iWatch AirPods iPod
Минск, Советский
10 р.
Ремонт компьютеров и ноутбуков частный мастер
Минск, Советский
60 р.
Ищу работу сиделкой
Минск, Советский
45 р.
Маникюр Якуба Коласа Минск
Минск, Советский
10 р.
Отделка пластиком, панелями ПВХ
Минск, Советский
8 р.
Услуги электрика
Минск, Советский
30 р.
ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)
Минск, Советский
Договорная
Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области
Минск, Советский
20 р.
Ремонт компьютеров. Компьютерный мастер. Минск
Минск, Советский
Договорная
Репетитор английского языка
Минск, Советский
Договорная
Кровельные работы .
Минск, Советский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Советский
15 р.
Услуги СВАРЩИКА
Минск, Советский
70 р.
Вывоз мусора под ключ Минск, область. 24/7
Минск, Советский
15 р.
ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Минск, Советский
Договорная
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минск, Советский
10 р.
Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой
Минск, Советский
80 р.
Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки. 8 лет в деле
Минск, Советский
Договорная
Обшивка фронтонов сайдингом
Минск, Советский
40 р.
Ремонт игровых приставок
Минск, Советский
Договорная
Ремонт кофемашин на дому профессиональным мастером
Минск, Советский
15 р.
Перевезу диван, шкаф, холодильник. Услуги грузчика
Минск, Советский
Договорная
Услуги электрика. Электромонтажные работы.
Минск, Советский
45 р.
Маникюр , педикюр , возможен выезд
Минск, Советский
100 р.
Перетяжка мебели
Минск, Советский
10 р.
Ремонт телевизоров с выездом на дом
Минск, Советский
Договорная
Грузовое такси Минск. Почасовая оплата. Грузчики
Минск, Советский
15 р.
Аренда экрана проекционного.
Минск, Советский
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
Договорная
Грузовое такси Вывоз мусора Грузчики
Минск, Советский
40 р.
Грузоперевозки с гидробортом. Минск иРБ
Минск, Советский
1 р.
Ремонт сотовых телефонов и планшетов: Xiaomi Huawei Samsung Poco Honor iPhone Google Realme Vivo др.
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель