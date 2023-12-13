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Услуги в сфере красоты и здоровья в Советском районе Минска

Маникюр
vip

25 р.

Маникюр

Минск, Советский

Маникюр

50 р.

Маникюр

Минск, Советский

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ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

35 р.

ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

Минск, Советский

Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район

45 р.

Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район

Минск, Советский

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Маникюр Якуба Коласа Минск

45 р.

Маникюр Якуба Коласа Минск

Минск, Советский

Коррекция и окрашивание бровей

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Советский

Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных

80 р.

Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных

Минск, Советский

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Маникюр , педикюр , возможен выезд

45 р.

Маникюр , педикюр , возможен выезд

Минск, Советский

Маникюр
vip

25 р.

Маникюр

Минск, Советский

Маникюр с долговременным

45 р.

Маникюр с долговременным

Минск, Советский

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Макияж и Укладка

Договорная

Макияж и Укладка

Минск, Советский

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Макияж Минск

40 р.

Макияж Минск

Минск, Советский

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Наращивание ресниц

55 р.

Наращивание ресниц

Минск, Советский

Ламинирование, наращивание ресниц

35 р.

Ламинирование, наращивание ресниц

Минск, Советский

Бесплатно

Ищу модель на стрижку( каре, кончики)

Минск, Советский

Наращивание ресниц Минск

30 р.

Наращивание ресниц Минск

Минск, Советский

Коррекция и окрашивание бровей

12 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Советский

Депиляция ( шугаринг ) ст м Академия наук

10 р.

Депиляция ( шугаринг ) ст м Академия наук

Минск, Советский

Наращивание ресниц НОВИЧКАМ СКИДКА

55 р.

Наращивание ресниц НОВИЧКАМ СКИДКА

Минск, Советский

Ламинирование ресниц и бровей, ст м Академия наук

30 р.

Ламинирование ресниц и бровей, ст м Академия наук

Минск, Советский

Приглашаю на ПЕДИКЮР и МАНИКЮР

15 р.

Приглашаю на ПЕДИКЮР и МАНИКЮР

Минск, Советский

Наращивание/Коррекция ногтей/ Маникюр/Гель-лак

45 р.

Наращивание/Коррекция ногтей/ Маникюр/Гель-лак

Минск, Советский

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Советский

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Маникюр.Наращивание.ул Некрасова

45 р.

Маникюр.Наращивание.ул Некрасова

Минск, Советский

Депиляция педикюр

30 р.

Депиляция педикюр

Минск, Советский

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Договорная

Инструктор горные лыжи, сноуборд

Минск, Советский

Мужская/ Женская депиляция

12 р.

Мужская/ Женская депиляция

Минск, Советский

Наращивание ресниц Розыгрыш

25 р.

Наращивание ресниц Розыгрыш

Минск, Советский

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Советский

КЕРАТИН/ БОТОКС

80 р.

КЕРАТИН/ БОТОКС

Минск, Советский

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Афрокосы. Афро прически. Брейды

60 р.

Афрокосы. Афро прически. Брейды

Минск, Советский

КЕРАТИН/ БОТОКС

90 р.

КЕРАТИН/ БОТОКС

Минск, Советский

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Маникюр,Долговременное покрытие.

20 р.

Маникюр,Долговременное покрытие.

Минск, Советский

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Советский

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Маникюр, Ногти

10 р.

Маникюр, Ногти

Минск, Советский

Наращивание волос

150 р.

Наращивание волос

Минск, Советский

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Покрытия гель-лак .

25 р.

Покрытия гель-лак .

Минск, Советский

Маникюр с покрытием и укреплением гелем

40 р.

Маникюр с покрытием и укреплением гелем

Минск, Советский

Окрашивание волос . Сложные техники.

Договорная

Окрашивание волос . Сложные техники.

Минск, Советский

Бесплатно

стрижка мужская

Минск, Советский

Бесплатно

Стрижка мужская/ женская

Минск, Советский

Бесплатно

нужна модель на женскую стрижку

Минск, Советский

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Наращивание ногтей

55 р.

Наращивание ногтей

Минск, Советский

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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