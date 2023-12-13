Услуги в сфере красоты и здоровья в Советском районе Минска
25 р.
Маникюр
Минск, Советский
50 р.
Маникюр
Минск, Советский
35 р.
ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ
Минск, Советский
45 р.
Маникюр, педикюр, наращивание, Советский район
Минск, Советский
45 р.
Маникюр Якуба Коласа Минск
Минск, Советский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Советский
80 р.
Наращивание Афро , Биоволос и Натуральных
Минск, Советский
45 р.
Маникюр , педикюр , возможен выезд
Минск, Советский
25 р.
Маникюр
Минск, Советский
45 р.
Маникюр с долговременным
Минск, Советский
Договорная
Макияж и Укладка
Минск, Советский
40 р.
Макияж Минск
Минск, Советский
55 р.
Наращивание ресниц
Минск, Советский
35 р.
Ламинирование, наращивание ресниц
Минск, Советский
Бесплатно
Ищу модель на стрижку( каре, кончики)
Минск, Советский
30 р.
Наращивание ресниц Минск
Минск, Советский
12 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Советский
10 р.
Депиляция ( шугаринг ) ст м Академия наук
Минск, Советский
55 р.
Наращивание ресниц НОВИЧКАМ СКИДКА
Минск, Советский
30 р.
Ламинирование ресниц и бровей, ст м Академия наук
Минск, Советский
15 р.
Приглашаю на ПЕДИКЮР и МАНИКЮР
Минск, Советский
45 р.
Наращивание/Коррекция ногтей/ Маникюр/Гель-лак
Минск, Советский
30 р.
Маникюр
Минск, Советский
45 р.
Маникюр.Наращивание.ул Некрасова
Минск, Советский
30 р.
Депиляция педикюр
Минск, Советский
Договорная
Инструктор горные лыжи, сноуборд
Минск, Советский
12 р.
Мужская/ Женская депиляция
Минск, Советский
25 р.
Наращивание ресниц Розыгрыш
Минск, Советский
30 р.
Маникюр
Минск, Советский
80 р.
КЕРАТИН/ БОТОКС
Минск, Советский
60 р.
Афрокосы. Афро прически. Брейды
Минск, Советский
90 р.
КЕРАТИН/ БОТОКС
Минск, Советский
20 р.
Маникюр,Долговременное покрытие.
Минск, Советский
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Советский
10 р.
Маникюр, Ногти
Минск, Советский
150 р.
Наращивание волос
Минск, Советский
25 р.
Покрытия гель-лак .
Минск, Советский
40 р.
Маникюр с покрытием и укреплением гелем
Минск, Советский
Договорная
Окрашивание волос . Сложные техники.
Минск, Советский
Бесплатно
стрижка мужская
Минск, Советский
Бесплатно
Стрижка мужская/ женская
Минск, Советский
Бесплатно
нужна модель на женскую стрижку
Минск, Советский
55 р.
Наращивание ногтей
Минск, Советский
30 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный