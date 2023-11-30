logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Сад, благоустройство
Цена
Продавец
Услуги

Услуги по благоустройству в саду в Советском районе Минска

Консультация по черенкам винограда

Договорная

Консультация по черенкам винограда

Минск, Советский

Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

50 р.

Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

Минск, Советский

Благоустройство участка. Выполним полный комплекс

357 р.

Благоустройство участка. Выполним полный комплекс

Минск, Советский

Вспашка участка минитрактором МТЗ 320

10 р.

Вспашка участка минитрактором МТЗ 320

Минск, Советский

Сборка, установка и монтаж теплиц из поликарбоната

150 р.

Сборка, установка и монтаж теплиц из поликарбоната

Минск, Советский

Обрезка плодовых деревьев

Договорная

Обрезка плодовых деревьев

Минск, Советский

Покос травы

Договорная

Покос травы

Минск, Советский

no-resultsПохожие объявления со всего Минска
Обрезка деревьев. Услуги садовника.

9 р.

Обрезка деревьев. Услуги садовника.

Минск, Фрунзенский

Спил деревьев.Уборка участка .

18 р.

Спил деревьев.Уборка участка .

Минск, Первомайский

Консультация по черенкам и саженцам.

Договорная

Консультация по черенкам и саженцам.

Минск, Первомайский

РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

8 р.

РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

Минск, Московский

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .

6 р.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .

Минск, Октябрьский

Чистка снега

Договорная

Чистка снега

Минск, Московский

Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

9 р.

Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Минск, Центральный

Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.

Договорная

Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.

Минск, Фрунзенский

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Распиловка дров

20 р.

Распиловка дров

Минск, Октябрьский

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

10 р.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

Минск, Первомайский

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минск, Первомайский

Обрезка сада

40 р.

Обрезка сада

Минск, Первомайский

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минск, Первомайский

СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.

7 р.

СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.

Минск, Первомайский

Договорная

Бурение скважин. Скважина под ключ

Минск, Московский

Колка дров на мощном дровоколе у Вас на участке.

50 р.

Колка дров на мощном дровоколе у Вас на участке.

Минск, Партизанский

badge-icon
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

9 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Минск, Московский

Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней

40 р.

Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней

Минск, Фрунзенский

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минск, Московский

badge-icon
Обрезка сада.

7 р.

Обрезка сада.

Минск, Октябрьский

badge-icon
УБОРКА СНЕГА. +375 29 779 83 22

Договорная

УБОРКА СНЕГА. +375 29 779 83 22

Минск, Первомайский

Вспашка земли,культивация,фрезерование.

1 р.

Вспашка земли,культивация,фрезерование.

Минск, Центральный

Уборка чистка от снега

Договорная

Уборка чистка от снега

Минск, Первомайский

Обрезка плодовых деревьев и спил деревьев.

1 р.

Обрезка плодовых деревьев и спил деревьев.

Минск, Заводской

Благоустройство участка, посев газона, уборка

5 р.

Благоустройство участка, посев газона, уборка

Минск, Первомайский

badge-icon
Спилить дерево, спил деревьев, покок травы

15 р.

Спилить дерево, спил деревьев, покок травы

Минск, Первомайский

Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом

15 р.

Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом

Минск, Фрунзенский

Покос травы, распил дров.

Договорная

Покос травы, распил дров.

Минск, Октябрьский

Благоустройство сад двора террасы

Договорная

Благоустройство сад двора террасы

Минск, Заводской

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы

9 р.

Разнорабочие

Минск, Первомайский

badge-icon
Тротуарная плитка, газоны, отмостка, канализация

8.50 р.

Тротуарная плитка, газоны, отмостка, канализация

Минск, Фрунзенский

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

2 р.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Минск, Заводской

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

11 р.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

Минск, Московский

УБОРКА УЧАСТКА. УСЛУГИ САДОВНИКА..

12 р.

УБОРКА УЧАСТКА. УСЛУГИ САДОВНИКА..

Минск, Первомайский

10 р.

Уборка листвы/травы/снега

Минск, Октябрьский

Ландшафтные работы

120 р.

Ландшафтные работы

Минск, Центральный

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

18 р.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

Минск, Первомайский

Договорная

Обрезка винограда

Минск, Центральный

Покос травы тримером,электросварка

70 р.

Покос травы тримером,электросварка

Минск, Первомайский

Услуги садовника с проживанием

Договорная

Услуги садовника с проживанием

Минск, Центральный

badge-icon
Обработка Растений от Болезней и Вредителей

Договорная

Обработка Растений от Болезней и Вредителей

Минск, Центральный

Ландшафтный дизайн. Озеленение.

30 р.

Ландшафтный дизайн. Озеленение.

Минск, Фрунзенский

Услуги садовника в Минске и Минском районе

50 р.

Услуги садовника в Минске и Минском районе

Минск, Ленинский

badge-icon
Консультация садовника

150 р.

Консультация садовника

Минск, Центральный

badge-icon
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УСЛУГИ САДОВНИКА.

7 р.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УСЛУГИ САДОВНИКА.

Минск, Октябрьский

Копка траншеи и колодцев.

50 р.

Копка траншеи и колодцев.

Минск, Заводской

Обрезка и Спил деревьев

Договорная

Обрезка и Спил деревьев

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги