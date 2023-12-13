logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для авто
Автосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Группа работ
Цена
Марка авто
Продавец
Услуги

Авто услуги в Советском районе Минска

кузовной ремонт автомобилей

1 р.

кузовной ремонт автомобилей

Минск, Советский

АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД

15 р.

АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД

Минск, Советский

Установка ГБО и ремонт газового оборудования

Договорная

Установка ГБО и ремонт газового оборудования

Минск, Советский

Чип-тюнинг авто, отключение экологии

Договорная

Чип-тюнинг авто, отключение экологии

Минск, Советский

Пригон и помощь в подборе автомобилей из Франции

Договорная

Пригон и помощь в подборе автомобилей из Франции

Минск, Советский

Компьютерная диагностика peugeot citroen, lexia

20 р.

Компьютерная диагностика peugeot citroen, lexia

Минск, Советский

Компьютерная диагностика автомобиля

20 р.

Компьютерная диагностика автомобиля

Минск, Советский

50 р.

Активация Volkswagen ID3 ID4 ID6, прошивка ГУ

Минск, Советский

Пошив кожаных чехлов кпп, ручника и др

Договорная

Пошив кожаных чехлов кпп, ручника и др

Минск, Советский

Установка шумоизоляции на автомобиль

Договорная

Установка шумоизоляции на автомобиль

Минск, Советский

Химчистка авто, чистка паром и качественной химией

Договорная

Химчистка авто, чистка паром и качественной химией

Минск, Советский

Ремонт, диагностика автокондиционеров

Договорная

Ремонт, диагностика автокондиционеров

Минск, Советский

Помогу безвозмездно по своему маршруту прикурю

Бесплатно

Помогу безвозмездно по своему маршруту прикурю

Минск, Советский

Услуги авто

30 р.

Услуги авто

Минск, Советский

Помогу пригнать авто из Европы

Договорная

Помогу пригнать авто из Европы

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт лобовых стекол

15 р.

Ремонт лобовых стекол

Минск, Советский

Проточка тормозных дисков без снятия

150 р.

Проточка тормозных дисков без снятия

Минск, Советский

ХИМЧИСТКА АВТО

Договорная

ХИМЧИСТКА АВТО

Минск, Советский

70 р.

Активация круиза Mitsubishi ASX, Outlander, Lancer

Минск, Советский

Прикурить авто, Компьютерная диагностика

30 р.

Прикурить авто, Компьютерная диагностика

Минск, Советский

Ремонт глушителя, прикурить авто

30 р.

Ремонт глушителя, прикурить авто

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги