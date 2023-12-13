Авто услуги в Советском районе Минска
1 р.
кузовной ремонт автомобилей
Минск, Советский
15 р.
АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД
Минск, Советский
Договорная
Установка ГБО и ремонт газового оборудования
Минск, Советский
Договорная
Чип-тюнинг авто, отключение экологии
Минск, Советский
Договорная
Пригон и помощь в подборе автомобилей из Франции
Минск, Советский
20 р.
Компьютерная диагностика peugeot citroen, lexia
Минск, Советский
20 р.
Компьютерная диагностика автомобиля
Минск, Советский
50 р.
Активация Volkswagen ID3 ID4 ID6, прошивка ГУ
Минск, Советский
Договорная
Пошив кожаных чехлов кпп, ручника и др
Минск, Советский
Договорная
Установка шумоизоляции на автомобиль
Минск, Советский
Договорная
Химчистка авто, чистка паром и качественной химией
Минск, Советский
Договорная
Ремонт, диагностика автокондиционеров
Минск, Советский
Бесплатно
Помогу безвозмездно по своему маршруту прикурю
Минск, Советский
30 р.
Услуги авто
Минск, Советский
Договорная
Помогу пригнать авто из Европы
Минск, Советский
Услуга с выездом в регионы
15 р.
Ремонт лобовых стекол
Минск, Советский
150 р.
Проточка тормозных дисков без снятия
Минск, Советский
Договорная
ХИМЧИСТКА АВТО
Минск, Советский
70 р.
Активация круиза Mitsubishi ASX, Outlander, Lancer
Минск, Советский
30 р.
Прикурить авто, Компьютерная диагностика
Минск, Советский
30 р.
Ремонт глушителя, прикурить авто
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
Услуга с выездом в регионы
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
Услуга с выездом в регионы
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы