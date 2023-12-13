Ремонт квартир в Советском районе Минска
10 р.
Отделка пластиком, панелями ПВХ
Минск, Советский
8 р.
Услуги электрика
Минск, Советский
Договорная
Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области
Минск, Советский
10 р.
Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки. 8 лет в деле
Минск, Советский
Договорная
Услуги электрика. Электромонтажные работы.
Минск, Советский
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Минск, Советский
Договорная
Электрика Электромонтажные работы
Минск, Советский
90 р.
Откосы сендвич на окна
Минск, Советский
Договорная
Профессиональный ремонт квартир. Под ключ
Минск, Советский
200 р.
Демонтажные работы любой сложности
Минск, Советский
14 р.
Штукатурка стен
Минск, Советский
Договорная
Чистовая установка посуды
Минск, Советский
10 р.
Шпаклевка, отделочные работы
Минск, Советский
Договорная
Ремонт и отделка
Минск, Советский
20 р.
Перегородки из блока и кирпича , демонтаж. работы
Минск, Советский
Договорная
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ
Минск, Советский
Договорная
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Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки, ремонт и отделка квартиры дома
Минск, Советский
Договорная
Штукатурка стен, откосов
Минск, Советский
Договорная
Монтаж/Демонтаж,слив вод,ремонт натяжных потолков
Минск, Советский
Договорная
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ
Минск, Советский
Договорная
Стяжка пола цена Минск
Минск, Советский
Договорная
Поклейка обоев
Минск, Советский
1 р.
Электромонтажные работы
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки под ключ,без переплат,от компании
Минск, Советский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Советский
Договорная
Укладка ламината прямо и по диагонали Минск и Минс
Минск, Советский
Договорная
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Минск, Советский
Договорная
ШТУКАТУРКА СТЕН, РЕМОНТ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ ДОМА
Минск, Советский
Бесплатно
Полусухая стяжка пола
Минск, Советский
Договорная
Ремонт и отделка квартир
Минск, Советский
Договорная
Электромонтажные работы. Услуги электрика
Минск, Советский
20 р.
Ремонт/регулировка/установка ПВХ окон
Минск, Советский
Договорная
монтаж перегородок из ГКЛ и блоков
Минск, Советский
Договорная
Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки
Минск, Советский
14 р.
Механизированная штукатурка стен
Минск, Советский
Договорная
Плиточник, ремонт квартиры и отделка дома
Минск, Советский
Договорная
ПЛИТОЧНИК МИНСК, УКЛАДКА ПЛИТКИ, РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Минск, Советский
10 р.
Монтаж гипсокартона, перегородки, откосы
Минск, Советский
Договорная
натяжной потолок
Минск, Советский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель