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Ремонт квартир в Советском районе Минска

Отделка пластиком, панелями ПВХ

10 р.

Отделка пластиком, панелями ПВХ

Минск, Советский

Услуги электрика

8 р.

Услуги электрика

Минск, Советский

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Договорная

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Минск, Советский

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

10 р.

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

Минск, Советский

Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой

Договорная

Натяжные потолки с беспроцентной рассрочкой

Минск, Советский

Рассрочка
Натяжные потолки. 8 лет в деле

Договорная

Натяжные потолки. 8 лет в деле

Минск, Советский

Рассрочка
Услуги электрика. Электромонтажные работы.

Договорная

Услуги электрика. Электромонтажные работы.

Минск, Советский

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Минск, Советский

Электрика Электромонтажные работы

Договорная

Электрика Электромонтажные работы

Минск, Советский

Откосы сендвич на окна

90 р.

Откосы сендвич на окна

Минск, Советский

Профессиональный ремонт квартир. Под ключ

Договорная

Профессиональный ремонт квартир. Под ключ

Минск, Советский

Демонтажные работы любой сложности

200 р.

Демонтажные работы любой сложности

Минск, Советский

Штукатурка стен

14 р.

Штукатурка стен

Минск, Советский

Договорная

Чистовая установка посуды

Минск, Советский

Шпаклевка, отделочные работы

10 р.

Шпаклевка, отделочные работы

Минск, Советский

Ремонт и отделка

Договорная

Ремонт и отделка

Минск, Советский

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Перегородки из блока и кирпича , демонтаж. работы

20 р.

Перегородки из блока и кирпича , демонтаж. работы

Минск, Советский

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ

Договорная

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ

Минск, Советский

РЕМОНТ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ ДОМА ПОД КЛЮЧ

Договорная

РЕМОНТ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ ДОМА ПОД КЛЮЧ

Минск, Советский

Натяжные потолки, ремонт и отделка квартиры дома

Договорная

Натяжные потолки, ремонт и отделка квартиры дома

Минск, Советский

Штукатурка стен, откосов

Договорная

Штукатурка стен, откосов

Минск, Советский

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Монтаж/Демонтаж,слив вод,ремонт натяжных потолков

Договорная

Монтаж/Демонтаж,слив вод,ремонт натяжных потолков

Минск, Советский

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ

Договорная

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА, ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, РЕМОНТ

Минск, Советский

Стяжка пола цена Минск

Договорная

Стяжка пола цена Минск

Минск, Советский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Советский

Электромонтажные работы

1 р.

Электромонтажные работы

Минск, Советский

Натяжные потолки под ключ,без переплат,от компании

Договорная

Натяжные потолки под ключ,без переплат,от компании

Минск, Советский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Советский

Укладка ламината прямо и по диагонали Минск и Минс

Договорная

Укладка ламината прямо и по диагонали Минск и Минс

Минск, Советский

РЕМОНТ ВАННОЙ САНУЗЕЛ ПЛИТКА ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Договорная

РЕМОНТ ВАННОЙ САНУЗЕЛ ПЛИТКА ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Минск, Советский

ШТУКАТУРКА СТЕН, РЕМОНТ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ ДОМА

Договорная

ШТУКАТУРКА СТЕН, РЕМОНТ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ ДОМА

Минск, Советский

Полусухая стяжка пола

Бесплатно

Полусухая стяжка пола

Минск, Советский

Ремонт и отделка квартир

Договорная

Ремонт и отделка квартир

Минск, Советский

Электромонтажные работы. Услуги электрика

Договорная

Электромонтажные работы. Услуги электрика

Минск, Советский

Ремонт/регулировка/установка ПВХ окон

20 р.

Ремонт/регулировка/установка ПВХ окон

Минск, Советский

монтаж перегородок из ГКЛ и блоков

Договорная

монтаж перегородок из ГКЛ и блоков

Минск, Советский

Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки

Договорная

Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки

Минск, Советский

Механизированная штукатурка стен

14 р.

Механизированная штукатурка стен

Минск, Советский

Плиточник, ремонт квартиры и отделка дома

Договорная

Плиточник, ремонт квартиры и отделка дома

Минск, Советский

ПЛИТОЧНИК МИНСК, УКЛАДКА ПЛИТКИ, РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Договорная

ПЛИТОЧНИК МИНСК, УКЛАДКА ПЛИТКИ, РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Минск, Советский

Монтаж гипсокартона, перегородки, откосы

10 р.

Монтаж гипсокартона, перегородки, откосы

Минск, Советский

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натяжной потолок

Договорная

натяжной потолок

Минск, Советский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Советский

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

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Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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